Policie posílila hlídky na exponovaných místech. Stupeň ohrožení se nemění

Policie v poslední době posílila hlídky na některých exponovaných místech kvůli incidentům v evropských státech či ruské hrozbě. Veřejnost byla nicméně ujištěna, že nejsou informace o možném přímém ohrožení bezpečnosti v Česku.
Policie uvedla, že nepřetržitě vyhodnocuje bezpečnostní situaci a službu přizpůsobuje aktuálnímu stavu. "Stále platí stupeň ohrožení terorismem B, stejně jako naše dlouhodobé preventivní opatření, v rámci kterého soustředíme výkon služby do potenciálně rizikových míst dle aktuální situace," sdělili policisté na síti X.
Policejní hlídky jsou po nedávných událostech v Německu častěji přítomné například na nádražích. "Platí, že informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v ČR v tuto chvíli nemáme," dodala policie.
Sousední Polsko v týdnu vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků, varoval před nimi premiér Donald Tusk ve čtvrtek s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
Polský premiér v projevu k Sejmu řekl, že polské zpravodajské informace naznačují, že by Moskva mohla podniknout hybridní útoky s pomocí dronů a raket, jejichž cílem by byly státy podporující Ukrajinu, a vykreslit je jako nešťastné náhody. Útoku by kromě Polska mohly čelit například také pobaltské země.
"Ve zkratce je tu opravdové riziko, že drony a jiné typy raket mohou vstoupit na území jednoho či více států na východním křídle (NATO) a klidně i způsobit škody, zatímco oficiální narativ bude, že nešlo o úmysl," prohlásil Tusk před zákonodárci.
Tuskova slova přišla v době, kdy ruská armáda vysílá drony proti cílům, které jsou sice na Ukrajině, ale nacházejí se v blízkosti polské hranice. Ve Varšavě to pochopitelně vyvolává obavy z ruské hrozby.
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Zdroj: Libor Novák