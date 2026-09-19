Rusofobní svinstvo. Medveděv se pustil do Američanů kvůli novým sankcím

Dalo se předpokládat, že se Rusům nebudou líbit nové americké sankce. Mezi prvními se ozval bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Americké politiky po podpisu zákona prezidentem Donaldem Trumpem nařkl z rusofobie.
"Za oceánem rozumí jen řeči přímého vojenského odstrašování – a právě tak je třeba odpovídat na rusofobní svinstva typu zákona mrtvého teroristy Grahama," uvedl Medveděv v rámci obsáhlého příspěvku na sociální síti Telegram.
Zákon, který v předchozím průběhu týdne schválila Sněmovna reprezentantů, umožní Trumpovi uvalit až stoprocentní cla na pět největších kupců ruských nerostných surovin, například na Čínu nebo Indii. Na pokyn prezidenta se předloha rozšířila i o sankce vůči íránské energetice a zbrojařskému průmyslu.
Součástí nových opatření jsou i sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vysoce postaveným členům ruské vlády, ruským bankám a dalším finančním institucím a proti ruské stínové flotile, která pomáhá Moskvě obcházet sankce.
Zákon nese jméno nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, jenž patřil k největším spojencům Ukrajiny v Kongresu. Graham zemřel na dissekci aorty jen krátce poté, co se vrátil z poslední návštěvy Kyjeva, kde se setkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Právě Zelenskyj poděkoval Trumpovi za podpis pod důležitou legislativu. "Nejlépe uctíme památku Lindseyho, když zavedeme tento zákon plně a rychle. Senátor Graham nikdy nepochyboval o tom, že má Amerika dostatečnou sílu na to, aby se postavila diktátorům," sdělil prezident.
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Dmitrij Medveděv , protiruské sankce , Rusko , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Libor Novák