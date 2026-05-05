Nové napětí v Hormuzském průlivu. Trump zmínil palbu na lodě, Írán reaguje

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu se opět dostaly pod íránskou palbu. Poškozena měla být loď plující pod vlajkou Jižní Koreji. Teherán zároveň obvinil Spojené státy americké z porušení platného příměří.
Íránci podle Trumpa v uplynulých hodinách stříleli na lodě. Konkrétně jmenoval jihokorejské nákladní plavidlo. "Možná nastal čas, aby Jižní Korea přišla a připojila se k misi," vzkázal americký prezident do Soulu.
"Zasáhli jsme sedm malých lodí, respektive rychlých lodí, jak jim oni rádi říkají. Je to všechno, co jim zbylo," napsal šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social s tím, že kromě jihokorejské lodě nebylo žádné jiné plavidlo poškozeno. Dnes mají ministr obrany Pete Hegseth a náčelník generálního štábu Dan Caine vystoupit na tiskové konferenci.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Ghalibaf dnes na sociální síti X nařkl Washington z porušení příměří v souvislosti se zahájením operace Project Freedom. Trumpa zároveň varoval, že Írán "ještě ani nezačal".
Americký prezident o víkendu přiznal, že Írán vypracoval nový mírový návrh, který měl odeslat do USA prostřednictvím Pákistánu. Naznačil však, že Washington ho zřejmě odmítne. "Brzy budu zkoumat plán, který nám právě poslal Írán, ale neumím si představit, že s ním půjde souhlasit v tom ohledu, že zatím nezaplatili dostatečně vysokou cenu za to, co provedli lidskosti a světu za posledních 47 let," uvedl americký prezident na síti Truth Social.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout lhůta.
