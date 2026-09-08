Úspěch krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) v německých zemských volbách vyvolal v Moskvě značné uspokojení. Podle analytiků webu The Independent představuje tento politický posun zásadní vítězství pro ruského prezidenta Vladimira Putina a zároveň výrazně oslabuje pozici Ukrajiny. Šéf ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev označil volební výsledek za ponížení pro vládní koalici německého kancléře Friedricha Merze. Ruský představitel zároveň zdůraznil, že úspěch radikální strany otevírá cestu k obnovení hospodářské spolupráce.
Kirill Dmitrijev hraje klíčovou roli v zákulisních kontaktech mezi Kremlem, německou radikální pravicí a vyjednavači americké administrativy. Jako šéf státního fondu udržuje úzké vazby na zvláštní zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterými jsou Jared Kushner a Steve Witkoff. Současně rozvíjí intenzivní kontakty s představiteli AfD, jež německé zpravodajské služby označují za extremistickou organizaci. Ruská strana podporovala podle evropských rozvědek i sociální sítě této strany během volební kampaně.
Mluvčí AfD pro zahraniční politiku Markus Frohnmaier se s Dmitrijevem setkal v Petrohradě po jednání s vedením energetického gigantu Gazprom. Po této schůzce Dmitrijev veřejně deklaroval zájem na vybudování společné budoucnosti a obnovení trilaterálního obchodního dialogu mezi Ruskem, Německem a Spojenými státy. Ve stejné době potvrdil, že zůstává v pravidelném kontaktu s americkými zmocněnci Kushnerem a Witkoffem. Ti s ruským zástupcem opakovaně jednali v Miami, oficiálně za účelem přípravy mírového urovnání ukrajinského konfliktu.
Během těchto jednání Dmitrijev americkým podnikatelům nabízel výhodné podmínky pro investice v případě, že podpoří rozmrazení ruských aktiv v Evropě. Ruský představitel rovněž hovořil o možných obchodních příležitostech pro americké firmy v hodnotě čtrnácti bilionů dolarů, pokud dojde k zrušení sankcí. Dmitrijev navíc doprovázel americké zmocněnce přímo v Moskvě při jejich jednání s prezidentem Putinem. Následná návštěva amerických zástupců v Kyjevě však nepřinesla žádné konkrétní výsledky.
Američtí zmocněnci spolu s Dmitrijevem stáli za návrhem osmadvacetibodového mírového plánu, který odpovídal ruským požadavkům. Tento dokument počítal se zrušením sankcí uvalených na Moskvu a s faktickou anexí rozsáhlých ukrajinských území, kde měly americké společnosti získat přístup k těžbě nerostných surovin. Plán zároveň neobsahoval žádné reálné bezpečnostní záruky pro napadenou zemi. Ukrajina by podle návrhu musela postoupit přibližně čtvrtinu svého území v oblasti Donbasu a vzdát se ambicí na vstup do Severoatlantické aliance.
Působení amerických vyjednavačů v mezinárodní diplomacii provází výrazný růst jejich soukromého podnikání. Společnost Affinity Partners, kterou založil Jared Kushner, získala miliardové investice od státních fondů ze Saúdské Arábie, Kataru a ze Spojených arabských emirátů. Rodina Steva Witkoffa zase zaznamenala značné příjmy z prodeje tokenů kryptoměnové firmy spojené s Trumpovou rodinou. Získané finanční prostředky pocházely mimo jiné od investičního subjektu napojeného na představitele Spojených arabských emirátů.
Americká administrativa zaujímá vůči ukrajinskému konfliktu dlouhodobě postoj, který odpovídá ruským představám. Bílý dům v počátku zastavil vojenskou pomoc Kyjevu a následně přinutil ukrajinskou vládu podepsat dohodu o nerostných surovinách. Tímto krokem si Washington pojistil splacení nákladů za dřívější podporu poskytnutou předchozí americkou administrativou. Mírové návrhy zpracované americkou stranou zároveň počítají s výrazným omezením schopností ukrajinské armády.
Německá strana AfD zastává v otázkách konfliktu ještě radikálnější proruské postoje než samotná americká administrativa. Strana se právní cestou pokusila zastavit německou vojenskou pomoc ukrajinským ozbrojeným silám a dlouhodobě požaduje zrušení sankcí proti Moskvě. Její představitelé rovněž prosazují obnovení dodávek ruské ropy a plynu do Německa. Volební program AfD požaduje pro Ukrajinu trvalý neutrální status mimo struktury NATO i Evropské unie.
Prohlubující se diplomatická zranitelnost Ukrajiny spočívá v koordinovaném tlaku z více stran. Na jedné straně stojí snaha Washingtonu vyjednat dohodu výhodnou pro Moskvu, na straně druhé pak posun německé politické scény ve prospěch sil nakloněných Rusku. Tento vývoj přichází v momentě, kdy ukrajinské údery bezpilotních prostředků dlouhého dosahu vystavují ruské síly zvýšenému tlaku. Politický a diplomatický vývoj v Berlíně a Washingtonu však vytváří pro Kyjev extrémně složitou situaci.
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Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.
Zdroj: Libor Novák