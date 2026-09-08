Takový bude začátek podzimu. Meteorologové nabídli výhled na měsíc

V Česku to na pokračování horkého léta nevypadá. Meteorologové totiž po většinu září očekávají jen mírně nadprůměrné teploty. Na začátku října už by pak mělo panovat počasí obvyklé pro tuto roční dobu. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Počasí ve druhé polovině srpna a v prvním týdnu září už bylo chladnější a příjemnější, oproti horkým až extrémním dnům v předchozích prázdninových týdnech. I tak teploty vzduchu v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu byly nad dlouhodobým průměrem odpovídajícím roční době," uvedli meteorologové v úvodním ohlédnutí za uplynulými týdny.
Podle odborníků budou tento a následující tři týdny mírně teplotně nadprůměrné, ačkoliv poslední týden předpovědi od svátečního pondělí 28. září by měl být průměrný.
"V prvním týdnu předpovědi (7.9.-13.9.) očekáváme týdenní průměry nejvyšších denních teplot kolem 22 °C, v dalších týdnech budou týdenní průměry zvolna klesat na hodnoty kolem 18 °C ve čtvrtém týdnu předpovědi (28.9.-4.10.)," sdělili experti.
"Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme v prvním týdnu předpovědi kolem 11 °C, v dalších týdnech budou postupně klesat na hodnoty kolem 7 °C v posledním týdnu předpovědi," dodali meteorologové.
Co se týká srážek, budou jednotlivé týdny předpovědi průměrné nebo slabě podprůměrné.
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Zdroj: Libor Novák