Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu

Libor Novák

8. září 2026 11:03, Aktualizováno 8. září 2026 12:12

Ministr životního prostředí Igor Červený
Ministr životního prostředí Igor Červený Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické a nebezpečné látky, které tam zůstaly po dřívějším působení armády. Na tuto skutečnost upozornil ministr životního prostředí Igor Červený. Podle jeho slov dochází ke kontaminaci půdy i blízkého okolí zcela zbytečně již déle než tři roky. Bližší podrobnosti k celému případu a časový plán řešení této situace mají být oficiálně představeny během úterní tiskové konference na ministerstvu obrany.

Událost vyvolala značný rozruch na veřejnosti, k čemuž přispěla také vyjádření poslance za Motoristy Filipa Turka. Poslanec během pondělí několikrát změnil své tvrzení ohledně přesné povahy a specifikace unikajících látek. Nejprve ve svých veřejných vyjádřeních zmínil yperit, aby následně své tvrzení opravil a prohlásil, že se v lokaci nachází fosgen.

Svá předchozí vyjádření poslanec Filip Turek nakonec ještě znovu korigoval prostřednictvím příspěvku na sociální síti X. Ve svém konečném upřesnění uvedl, že se na místě nenachází přímo bojové plyny, ale látky, které by se v případném kontaktu s ohněm či při požáru ve fosgen měnily.

Ministr Igor Červený během pondělního vystoupení vystavil ostrému tlaku předchozí vedení rezortu životního prostředí. Bývalému vedení ministerstva vytkl dlouhodobou nečinnost a pasivní přístup k řešení závažného ekologického problému. Současný šéf rezortu zdůraznil, že jeho předchůdce ve funkci měl o výskytu těchto škodlivých látek prokazatelně vědět, přesto však neučinil potřebné kroky k zamezení jejich šíření.

Lokalita na území Národního parku Šumava v bývalém vojenském prostoru u Prášil je podle ministra zasažena velmi nebezpečnými toxickými látkami, mezi nimiž se nachází například rtuť či arsen. Na místě bylo odhaleno tisíc tun kontaminované zeminy a přibližně dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Podle Červeného nelze navíc v zóně vyloučit ani přítomnost opuštěné armádní pyrotechniky.

Současné vedení ministerstva životního prostředí označuje vzniklou situaci za přírodní katastrofu a začalo ji neprodleně řešit. Zasažená oblast o rozloze odpovídající zhruba dvěma fotbalovým hřištím byla neprodyšně uzavřena. Z bezpečnostních důvodů úřad přesné umístění kontaminované zóny neupřesňuje, ministr však ujistil, že je celé území v dostatečné vzdálenosti okolíkováno a obehnáno páskou tak, aby veřejnosti nehrozilo žádné riziko styku se škodlivinami.

V nejbližší době odstartuje první fáze sanace nejrizikovější části dané lokality. Existuje totiž důvodné podezření, že toxické látky již mohly zasáhnout i spodní vody v okolí. Ministerstvo proto v místě neprodleně plánuje provést podrobný hydrogeologický průzkum, který má přesný rozsah znečištění podzemních vod definitivně potvrdit nebo vyvrátit.

Celkový plán záchranných a sanačních prací je rozvržen do čtyř samostatných etap. Podle odhadů rezortu by veškeré čištění a úpravy terénu měly trvat až do poloviny roku 2028. Předběžná kalkulace celkových nákladů na odstranění ekologické zátěže byla ministrem vyčíslena na 192 milionů korun.

Vzhledem k závažnosti nálezu a armádní minulosti celého prostoru řeší ministerstvo životního prostředí celou situaci v úzké součinnosti s dalšími složkami státu. Na postupech sanace a zabezpečení dotčené oblasti spolupracuje s ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra.

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Zdroj: Libor Novák

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