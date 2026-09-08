Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu

Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické a nebezpečné látky, které tam zůstaly po dřívějším působení armády. Na tuto skutečnost upozornil ministr životního prostředí Igor Červený. Podle jeho slov dochází ke kontaminaci půdy i blízkého okolí zcela zbytečně již déle než tři roky. Bližší podrobnosti k celému případu a časový plán řešení této situace mají být oficiálně představeny během úterní tiskové konference na ministerstvu obrany.
Událost vyvolala značný rozruch na veřejnosti, k čemuž přispěla také vyjádření poslance za Motoristy Filipa Turka. Poslanec během pondělí několikrát změnil své tvrzení ohledně přesné povahy a specifikace unikajících látek. Nejprve ve svých veřejných vyjádřeních zmínil yperit, aby následně své tvrzení opravil a prohlásil, že se v lokaci nachází fosgen.
Svá předchozí vyjádření poslanec Filip Turek nakonec ještě znovu korigoval prostřednictvím příspěvku na sociální síti X. Ve svém konečném upřesnění uvedl, že se na místě nenachází přímo bojové plyny, ale látky, které by se v případném kontaktu s ohněm či při požáru ve fosgen měnily.
Ministr Igor Červený během pondělního vystoupení vystavil ostrému tlaku předchozí vedení rezortu životního prostředí. Bývalému vedení ministerstva vytkl dlouhodobou nečinnost a pasivní přístup k řešení závažného ekologického problému. Současný šéf rezortu zdůraznil, že jeho předchůdce ve funkci měl o výskytu těchto škodlivých látek prokazatelně vědět, přesto však neučinil potřebné kroky k zamezení jejich šíření.
Lokalita na území Národního parku Šumava v bývalém vojenském prostoru u Prášil je podle ministra zasažena velmi nebezpečnými toxickými látkami, mezi nimiž se nachází například rtuť či arsen. Na místě bylo odhaleno tisíc tun kontaminované zeminy a přibližně dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Podle Červeného nelze navíc v zóně vyloučit ani přítomnost opuštěné armádní pyrotechniky.
Současné vedení ministerstva životního prostředí označuje vzniklou situaci za přírodní katastrofu a začalo ji neprodleně řešit. Zasažená oblast o rozloze odpovídající zhruba dvěma fotbalovým hřištím byla neprodyšně uzavřena. Z bezpečnostních důvodů úřad přesné umístění kontaminované zóny neupřesňuje, ministr však ujistil, že je celé území v dostatečné vzdálenosti okolíkováno a obehnáno páskou tak, aby veřejnosti nehrozilo žádné riziko styku se škodlivinami.
V nejbližší době odstartuje první fáze sanace nejrizikovější části dané lokality. Existuje totiž důvodné podezření, že toxické látky již mohly zasáhnout i spodní vody v okolí. Ministerstvo proto v místě neprodleně plánuje provést podrobný hydrogeologický průzkum, který má přesný rozsah znečištění podzemních vod definitivně potvrdit nebo vyvrátit.
Celkový plán záchranných a sanačních prací je rozvržen do čtyř samostatných etap. Podle odhadů rezortu by veškeré čištění a úpravy terénu měly trvat až do poloviny roku 2028. Předběžná kalkulace celkových nákladů na odstranění ekologické zátěže byla ministrem vyčíslena na 192 milionů korun.
Vzhledem k závažnosti nálezu a armádní minulosti celého prostoru řeší ministerstvo životního prostředí celou situaci v úzké součinnosti s dalšími složkami státu. Na postupech sanace a zabezpečení dotčené oblasti spolupracuje s ministerstvem obrany a ministerstvem vnitra.
Související
Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu
Stopy pro běžkaře v ohrožení. Obcím na Šumavě vyvstalo několik problémů naráz
Aktuálně se děje
před 59 minutami
Úspěch AfD je vítězstvím Putina a tvrdou ranou Ukrajině
před 1 hodinou
Argentina dál stupňuje spor o Falklandy. Kvůli spolupráci s Brity stíhá izraelskou firmu
před 2 hodinami
Merz připustil, že k výhře AfD mohla přispět jeho nízká popularita. rezignovat nehodlá
před 3 hodinami
Způsobili jste klimatickou krizi, vzkazuje světu nepálská vláda. Od zbytku světa žádá odškodnění za záplavy
Aktualizováno před 3 hodinami
Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu
před 4 hodinami
Úspěch AfD v Německu nemusí být ojedinělý. Tlaku čelí politický systém v celé Evropě
před 5 hodinami
Pohřeb válečného zločince Ratka Mladiće výrazně zhoršil vztahy mezi Bruselem a Srbskem
před 6 hodinami
Okamžité deportace, konec podpory Ukrajiny, obnovení vztahů s Ruskem... Co slibuje Němcům AfD?
před 6 hodinami
V Kanadě vstoupila v platnost odvetná cla vůči USA
před 7 hodinami
V Kladně hoří obchod Lidl, škoda jde do desítek milionů
před 8 hodinami
Počasí bude o víkendu mírné, bez tropů i deště
včera
Vzestup nacionalismu nemusí skončit v Německu. Evropa se obává blížících se voleb v jiných zemích
včera
Válku s Íránem pociťuje celý svět. Teherán sílí, lidé sahají hlouběji do kapsy
včera
Amerika a Rusko slaví, Evropa je zdrcena. Reakce na vítězství AfD jsou nekompromisní
včera
Nové záznamy odhalují detaily vyšetřování útoku 11. září
včera
Merz přiznal největší volební porážku za desetiletí: Výhra AfD dopadne na celé Německo, slaví ji i v Rusku
včera
Vláda schválila rekordní růst minimální mzdy. Střídání času prodloužila o dalších pět let
včera
Ceny paliv na benzinkách prudce rostou. Vláda k zastropování zatím nepřistoupí, potvrdil Babiš
včera
S Mladićem se loučí tisíce lidí. Srbsko vystavilo ostatky válečného zločince navzdory varování EU
včera
Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky
Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.
Zdroj: Libor Novák