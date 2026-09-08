Jedovaté látky po 11. září zabily víc lidí než samotné útoky. Úřady o nich věděly, odhalují utajované spisy

Radnice New Yorku zveřejnila více než sto sedmdesát tisíc stran dosud utajovaných dokumentů týkajících se kvality ovzduší po teroristických útocích na Světové obchodní centrum. Záznamy podle CNN ukazují, že tehdejší městští představitelé věděli o nebezpečném a toxickém vzduchu v okolí Ground Zero, přestože veřejnost opakovaně ujišťovali o opaku.
Zveřejnění těchto spisů oznámil newyorský starosta Zohran Mamdani na tiskové konferenci. Podle jeho slov zemřelo v průběhu let na následky onemocnění spojených s toxickým prachem více lidí, než kolik jich zahynulo bezprostředně během samotných útoků.
Mezi odtajněnými záznamy se nachází část zpráv o měření čistoty vzduchu i důležité interní pamětní spisy tehdejší městské administrativy. Klíčovým dokumentem je takzvané Hardingovo memorandum, které bylo adresováno tehdejšímu zástupci starosty Robertu Hardingovi.
Tento spis odhaluje, že vedení města již krátce po útocích očekávalo tisíce možných žalob ze strany zasažených obyvatel a záchranářů. Městští úředníci v dokumentu rovněž řešili nedostatek ochranných pomůcek a navrhovali legislativní kroky, které měly právní odpovědnost města výrazně omezit.
Starosta Zohran Mamdani během svého vystoupení zdůraznil, že lidé onemocněli kvůli lžím lídrů, kterým plně důvěřovali. Představitelé radnice podle něj dobře věděli, že toxické látky ve vzduchu představují pro obyvatele i záchranáře vážné zdravotní riziko. Na tiskové konferenci vystoupil starosta po boku rodin obětí a známého moderátora Jona Stewarta, který se dlouhodobě angažuje v boji za práva zasažených osob.
Jon Stewart ve svém projevu připomněl, že jedovaté látky byly po dlouhé měsíce přítomny ve vzduchu, na zemi, na parapetech oken i na oblečení obyvatel. Všichni podle něj o této skutečnosti věděli a nově zveřejněné dokumenty jasně dokazují, že si nebezpečí uvědomovalo i samotné vedení města. Zveřejněné záznamy pocházejí ze šedesáti osmi krabic nalezených vloni v jedné z vládních budov.
Veškeré odtajněné dokumenty jsou nyní veřejnosti přístupné prostřednictvím vyhledávacího internetového portálu. Zájemci si mohou všechny publikované materiály prohlížet a stahovat zcela zdarma. Městské úřady navíc počítají s tím, že budou v nadcházejících měsících do databáze průběžně přidávat další záznamy.
Zveřejnění spisů přichází krátce před pětadvacátým výročím tragických událostí. Záchranáři a přeživší, z nichž mnozí trvale onemocněli v důsledku vystavení toxickému prachu, volali po zpřístupnění dokumentů po celá desetiletí.
Zájmová skupina 9/11 Health Watch dokonce podala na město žalobu s cílem vynutit si vydání všech dochovaných záznamů. Během samotných útoků zahynuly téměř tři tisíce lidí, tisíce dalších však v následujících letech podlehly rakovině a jiným těžkým chorobám.
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Zdroj: Libor Novák