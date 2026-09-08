Chystáme tvrdou reakci na rozhodnutí Maďarska vyhostit naše diplomaty, oznámilo Rusko

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že připravuje tvrdou a citelnou reakci na nedávné rozhodnutí Maďarska vyhostit deset ruských diplomatů. Moskevští představitelé vyjádřili nad krokem Budapešti ostrý nesouhlas a dali najevo, že incident nezůstane bez odvetných opatření. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová uvedla, že odpověď zaměřená na protiruské síly v maďarském hlavním městě bude nekompromisní. Podle ruských úřadů představuje krok Maďarska výrazné zhoršení vzájemných diplomatických vztahů.
Německo současně oznámilo významný posun v poskytování vojenské pomoci Ukrajině, která čelí pokračující ruské agresi. Spolkový ministr obrany Boris Pistorius potvrdil, že Berlín ze zásob Bundeswehru urychleně poskytne ukrajinským silám protiraketové střely typu Patriot PAC-2. Součástí nově schváleného balíku pomoci mají být také řízené střely vzduch-vzduch, bezpilotní letouny a munice s dlouhým doletem. Německá strana tímto krokem reaguje na naléhavou potřebu posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu před nadcházejícím obdobím.
Ministr Pistorius představitelskému sboru spojeneckých zemí zdůraznil, že Ukrajina svádí souboj s časem při přípravě na zimní měsíce. S poklesem teplot lze podle něho očekávat opětovné stupňování ruských leteckých a raketových útoků na kritickou infrastrukturu. Případné škody na energetické síti by mohly mít ještě vážnější následky pro civilní obyvatelstvo než v předchozích obdobích. Spojenci by proto měli zásadním způsobem urychlit dodávky potřebného materiálu i obranných systémů.
Německý šéf resortu obrany současně varoval před zvýšeným rizikem ruských hybridních operací zaměřených přímo na podporovatele Ukrajiny. Moskva se podle něj snaží pomocí diverzních akcí rozrušit společenskou soudržnost západních zemí a oslabit jejich ochotu pokračovat v pomoci. Jako konkrétní příklad těchto aktivit zmínil nedávný incident s bezpilotním prostředkem v prostoru letiště v Lipsku. Pistorius nicméně ujišťuje, že německá podpora napadené zemi zůstává pevná a nenechá se podobnými provokacemi zastrašit.
Představitelé amerického ministerstva obrany vyzvali evropské partnery k přípravě na dlouhotrvající konflikt. Přední představitel Pentagonu Elbridge Colby upozornil, že nároky Ukrajiny na vojenskou a finanční podporu přetrvají v nadcházejících měsících i letech. Převzetí větší odpovědnosti ze strany Evropy za vlastní bezpečnost je podle něj plně v souladu se zajištěním životaschopné ukrajinské obrany. Zdůraznil přitom, že evropské státy musí k otázkám společné obrany přistupovat s maximální vážností a neodkladností.
Související
Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily
Německo nám v podstatě vyhlašuje válku, reaguje Lavrov na obvinění
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Česká aristokracie smutní. Zemřel šlechtic Filip Sternberg
před 1 hodinou
Konec změny času není na pořadu dne. Vláda ji posvětila na dalších pět let
před 2 hodinami
Poslední Zlín to nevydržel a sáhl ke změně. Fotbalisty už nebude trénovat Červenka
před 2 hodinami
Pavlovi by zřejmě byl největším soupeřem. Babiš promluvil o kandidatuře na Hrad
před 3 hodinami
Karel III. napsal dopis, aby bylo jasno. Jde o Harryho a Meghan
před 4 hodinami
Hráč v bezvědomí a konec. Příprava extraligových velkoklubů byla předčasně ukončena
před 4 hodinami
Putin a Trump si volali, oznámil Kreml. Poradce prozradil detaily
před 5 hodinami
Takový bude začátek podzimu. Meteorologové nabídli výhled na měsíc
před 6 hodinami
Jedovaté látky po 11. září zabily víc lidí než samotné útoky. Úřady o nich věděly, odhalují utajované spisy
před 6 hodinami
Chystáme tvrdou reakci na rozhodnutí Maďarska vyhostit naše diplomaty, oznámilo Rusko
před 7 hodinami
Úspěch AfD je vítězstvím Putina a tvrdou ranou Ukrajině
před 8 hodinami
Argentina dál stupňuje spor o Falklandy. Kvůli spolupráci s Brity stíhá izraelskou firmu
před 9 hodinami
Merz připustil, že k výhře AfD mohla přispět jeho nízká popularita. rezignovat nehodlá
před 9 hodinami
Způsobili jste klimatickou krizi, vzkazuje světu nepálská vláda. Od zbytku světa žádá odškodnění za záplavy
Aktualizováno před 10 hodinami
Na Šumavě podle Turka uniká yperit, pak se opravil na fosgen. Červený označil únik toxických látek za katastrofu
před 10 hodinami
Úspěch AfD v Německu nemusí být ojedinělý. Tlaku čelí politický systém v celé Evropě
před 12 hodinami
Pohřeb válečného zločince Ratka Mladiće výrazně zhoršil vztahy mezi Bruselem a Srbskem
před 12 hodinami
Okamžité deportace, konec podpory Ukrajiny, obnovení vztahů s Ruskem... Co slibuje Němcům AfD?
před 13 hodinami
V Kanadě vstoupila v platnost odvetná cla vůči USA
před 14 hodinami
V Kladně hoří obchod Lidl, škoda jde do desítek milionů
Prodejnu obchodního řetězce Lidl zachvátil krátce po půlnoci rozsáhlý požár. Již po příjezdu první jednotky požární ochrany na místo plameny šlehaly ze střešní konstrukce objektu. Velitel zásahu kvůli rozsahu oheň zpočátku klasifikoval druhým a následně třetím stupněm požárního poplachu.
Zdroj: Libor Novák