Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Libor Novák

20. dubna 2026 10:43

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Mnohé státy již v současnosti využívají vlastní národní řešení, jako je například náš eDoklad, France Identité ve Francii, MyGov.be v Belgii, mObywatel v Polsku či systémy v Portugalsku a Irsku. Do konce roku 2026 budou muset tyto služby splnit požadavky evropského nařízení eIDAS 2, čímž se fakticky transformují na evropské peněženky digitální identity. Přechod na tyto technologie však s sebou nese i rizika, mezi něž patří hrozba zneužití identity, digitální vyloučení části populace nebo riziko zahraničního vměšování.

Hlavním účelem evropské digitální peněženky je umožnit uživatelům prokazovat totožnost u veřejných i soukromých institucí kdekoli v rámci Evropské unie. Digitální rozhraní má zajistit, že občan jednoho státu bude moci komunikovat s úřady jiné členské země stejně snadno, jako by byl jejím rezidentem.

Peněženka může obsahovat různé typy údajů, od základních osobních informací, jako je jméno, datum narození a státní příslušnost, až po elektronické verze dokladů, jako jsou řidičské průkazy, jízdenky, faktury, diplomy či lékařské předpisy. Uživatelé budou moci díky tomuto nástroji digitálně podepisovat dokumenty pomocí kvalifikovaných elektronických podpisů, které disponují stejnou právní silou jako podpisy vlastnoruční. Systém rovněž umožní vzájemnou interakci mezi lidmi, například při předávání digitální plné moci k volbám během cestování.

Využívání EUDIW nebude povinné, nicméně cílem komise je, aby tento nástroj do roku 2030 vlastnilo 80 procent populace. Každý členský stát musí do konce letošního roku vydat alespoň jednu takovou peněženku. Ta bude prezentována především jako mobilní aplikace, která musí splňovat vysoké standardy zabezpečení a být certifikována v rámci veřejného evropského registru.

Od konce roku 2027 budou mít všechny banky a další subjekty vyžadující silné ověření totožnosti povinnost akceptovat digitální identitu prostřednictvím EUDIW. Samotné vydání a používání peněženky či neprofesionální elektronické podpisy budou poskytovány bezplatně. Konkrétní podmínky si však mohou jednotlivé státy určit samy, přičemž některé nadstandardní služby mohou být zpoplatněny, podobně jako je tomu například u belgického systému Itsme.

Přínos systému spočívá zejména v boji proti podvodům a neoprávněným prohlášením, například při ověřování věku pro přístup k určitému obsahu na internetu. Celý proces administrativních úkonů, jako je například pronájem automobilu, by se mohl plně digitalizovat. Uživatelé získají díky povinnému ovládacímu panelu lepší kontrolu nad tím, jak je s jejich osobními daty nakládáno, a uvidí historii předaných informací.

Nové technologie, například důkazy s nulovými znalostmi, umožní nezletilým prokázat věkovou hranici, aniž by museli odhalit celé jméno nebo datum narození. Poskytovatelé služeb budou muset být registrováni ve veřejném seznamu, což má zajistit vyšší úroveň kontroly nad tímto digitálním ekosystémem.

Hlavní obava uživatelů se týká možnosti, že by se používání EUDIW stalo fakticky vynuceným, což by mohlo vést k vyloučení lidí, kteří nemají přístup k potřebným technologiím nebo je nedokážou ovládat. Dalším rizikem je ochrana soukromí a obava z nárůstu sběru osobních údajů bez vědomí uživatelů. Přestože musí být peněženky certifikovány, neposkytuje to absolutní záruku bezpečnosti, neboť kybernetické útoky se mohou zaměřit na krádeže dat, která jsou v rámci systému verifikována jako pravdivá, což zvyšuje jejich hodnotu pro případné útočníky.

Z pohledu států vyvolává tento systém otázky národní suverenity, jelikož dosud byly pouze státy schopny spolehlivě vydávat doklady totožnosti. Pokud by byly peněženky poskytovány soukromými společnostmi mimo evropské prostředí, zvyšuje se riziko zahraničního vlivu. Aby se naplnil příslib bezpečnějšího digitálního světa, bude nutný efektivní dohled a postihy za případná pochybení subjektů. Zároveň je však nezbytné zachovat alternativu v podobě papírových dokladů, což pomůže zajistit odolnost jednotlivých států v případě kybernetického útoku a umožní občanům svobodně zvolit, zda chtějí digitální peněženku používat či nikoliv.

před 41 minutami

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Letadla, ilustrační foto

Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva

Evropská unie odmítá zprávy o tom, že by kontinentu hrozil bezprostřední nedostatek leteckého paliva vedoucí k masivnímu rušení letů. Eurokomisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas v pátek prohlásil, že informace o docházejícím kerosinu neodpovídají skutečné situaci. Reagoval tak na varování šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola, který jen o den dříve odhadoval, že Evropě zbývají zásoby paliva na zhruba šest týdnů.
Péter Magyar

Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů

Delegace Evropské unie dorazila do Budapešti k zásadním jednáním, která mají za cíl restartovat napjaté vztahy mezi Bruselem a Maďarskem. Rozhovory probíhají v době, kdy dosluhující premiér Viktor Orbán poprvé od své volební porážky veřejně uznal, že jedna politická éra skončila. Přestože Orbán přijal plnou odpovědnost za výsledek své strany Fidesz, naznačil, že o jeho dalším setrvání v čele hnutí rozhodne až červnový sjezd.

EU (Evropská unie) občanský průkaz

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Evropská unie

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

před 3 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

před 4 hodinami

Ropná rafinerie

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

před 6 hodinami

včera

včera

Markéta Vondroušová

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

včera

Daně, ilustrační fotografie.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly

Írán dostává svým slovům a kontroluje v situaci v Hormuzském průlivu. Dva ropné tankery dnes vojáci nechali obrátit, většina lidí se stáhla do bezpečí k pobřeží. Teherán opětovně uzavřel průliv kvůli pokračující americké námořní blokádě. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy