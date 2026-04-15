Životní minimum se zatím nezvyšuje, rozhodla Babišova vláda

Životní minimum se má letos v Česku zvyšovat, ale nebude to tak brzy, jak se původně předpokládalo. Pondělní rozhodnutí vlády premiéra Andreje Babiš (ANO) to jen potvrdilo. Minimum bude mít ještě několik měsíců stejnou výši.
Babišova vláda v pondělí schválila novelu nařízení vlády o stanovení částek životního minima a existenčního minima. Jejím cílem je překlenout právní vakuum, které by vzniklo poté, co došlo k odkladu účinnosti změn obsažených v novém zákoně z 1. května 2026 na 1. října 2026, ale platné nařízení vlády o valorizaci částek životního a existenčního minima vyprší 30. dubna.
"Novela nařízení teď tento termín posouvá až na 30. září tak, aby změny vyplývající ze zákona plynule navazovaly," informoval Úřad vlády na webových stránkách.
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Pro jednotlivce jde momentálně o částku ve výši 4 860 korun za měsíc. Na podzim se má zvýšit na 5 500 korun.
Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Aktuálně má výši 3 130 korun.
Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci

Britský král Karel III. se připravuje na blížící se návštěvu Spojených států amerických, kde se specifická skupina lidí chystá na jeho přítomnost. Jde o přeživší obětí finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
