Po létě je situace podobná jako loni, přiznali meteorologové. A dobrá není

V Česku o půlnoci z pondělí na úterý skončilo meteorologické léto. Meteorologové už ho tak mohli zhodnotit, co se týká množství srážek. Momentálně podle nich platí, že rok 2026 patří ke třem srážkově nejchudším rokům od začátku 60. let minulého století.
Letošní léto bylo podle meteorologů jedenácté nejsušší od roku 1961. V průměru spadlo od začátku června do konce srpna 193 milimetrů srážek, tedy 78 procent normálu. Úhrny srážek byly plošně nevyrovnané, více pršelo v Čechách (206 mm) než na Moravě (165 mm).
"Nejméně pršelo v Jihomoravském kraji, kde úhrn srážek činil v průměru 116 mm srážek (54 % normálu 1991–2020). Stanice Kuchařovice (okres Znojmo) zaznamenala pouze 74 mm, což odpovídá 37 % normálu 1991–2020," uvedlimeteorologové a poukázali na to, že na jižní Moravě a pomezí Vysočiny je rozsáhlá plocha, kde za celé léto spadlo méně než 100 milimetrů.
Výrazně více napršelo zejména na severu Čech. Například v Libereckém kraji spadlo 276 milimetrů srážek, což odpovídá sto procentům normálu. Nejvíce srážek zaznamenaly horské stanice v Krkonoších a v Jizerských horách. Na ostatních horách pršelo v létě méně.
"V severojižně orientované lokalitě na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje a krajů Středočeského a Libereckého spadlo více než 100 % obvyklého letního úhrnu. Přes 100 % letního srážkového normálu pak spadlo ojediněle i jinde, a to na stanicích, kam se v létě 'trefila' bouřka doprovázená výrazným srážkovým úhrnem," sdělili experti.
Největší srážkový deficit za léto je evidován na Šumavě. Například na Churánově jde o 126 milimetrů. Dalšími oblastmi, kde chybí vláha, jsou Pošumaví a Novohradské hory.
"Celkový deficit srážek od začátku roku je v průměru na území ČR 134 mm a rok 2026 se po skončení srpna zařadil zatím jako 3. srážkově nejchudší po letech 2018 a 2003. Loni po skončení léta byla situace velmi podobná, kdy byl rok průběžně na 4. – 5. místě v žebříčku srážkově nejchudších roků od roku 1961," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák