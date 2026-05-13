Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost

Policie se od úterního večera zabývá případem krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka z kostela v Jablonném v Podještědí. Jde o památku nevyčíslitelné hodnoty. Lebky se měl zmocnit muž v černém oblečení a bílých botách, po kterém se pátrá.
Policie v úterý po 18. hodině přijala oznámení o krádeži lebky svaté Zdislavy, která byla uložena ve skříňce v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Ihned začalo vyšetřování případu.
"Na základě dosud provedeného šetření policisté zjistili, že ke spáchání uvedeného skutku došlo dnes v době od 18.00 do 18.15 hodin. Dosud neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Neznámého muže s lebkou v ruce zachytila kamera, ačkoliv záběr je podle strážců zákona velmi nekvalitní. Zloděj byl celý v černém, případně tmavém oblečení, na nohou měl zřejmě bílé boty.
"Českolipští kriminalisté, kteří aktuálně intenzivně šetří veškeré okolnosti celé výjimečné události, žádají o pomoc i širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158," sdělila mluvčí.
Policisté samozřejmě přijmou také informace k místu, kde by se mohla lebka svaté Zdislavy nyní nacházet. Její hodnota je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
Zdislava z Lemberka, šlechtična a zakladatelka klášterů a špitálů, žila ve 13. století. V roce 1907 byla prohlášena za blahoslavenou a roku 1995 papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je hlavní patronkou litoměřické diecéze a také Libereckého kraje.
11. května 2026 13:04
