Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.
Středa se ponese ve znamení velké oblačnosti a podprůměrných teplot, které se budou pohybovat mezi 13 až 17 °C. Na západě a severu Čech však bude ještě chladněji, pouze kolem 10 až 13 °C. Místní přeháňky se vyskytnou zejména v severní polovině území a na horách, přičemž k večeru začne srážek v severozápadní části Čech přibývat. Rozptylové podmínky zůstanou velmi dobré.
Ve čtvrtek začne oblaků dále přibývat a obloha se postupně zcela zatáhne. Zatímco ráno může být oblačnost přechodně protrhaná, během dne se déšť rozšíří na většinu území a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Později odpoledne a večer se očekává trvalejší déšť, a to zejména ve východních Čechách a na západní Moravě. Noční teploty klesnou na 8 až 3 °C a vyloučen není ani přízemní mráz. Přes den naměříme 12 až 16 °C, na jihovýchodě výjimečně až 18 °C.
Pátek bude pokračovat v deštivém trendu s převládajícím zatažením. Srážky se během dne objeví na většině území, přičemž vydatnější déšť hrozí zejména na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty v západní polovině Čech mohou klesnout až k 1 °C, což opět přinese riziko přízemních mrazíků. Denní maxima se udrží v rozmezí 12 až 16 °C při slabém proměnlivém větru.
Víkend přinese komplikovanou srážkovou situaci. V sobotu bude na většině území opět pršet, přičemž srážky mohou být regionálně velmi vydatné, místy s úhrny až 35 mm. Meteorologové upozorňují, že přesná lokalizace nejsilnějších dešťů se může měnit v závislosti na poloze tlakové níže, pravděpodobně však zasáhnou jih a jihovýchod země. Denní teploty vystoupají na 13 až 17 °C, noc však zůstane chladná s rizikem přízemního mrazu v Čechách.
Neděle nepřinese výrazný zvrat, nadále bude zataženo s deštěm, který může být v některých oblastech trvalý. Nejméně srážek se očekává na severozápadě a západě Čech. Teploty budou dosti nízké, většinou mezi 8 až 13 °C, pouze při případném protrhání oblačnosti mohou dosáhnout 15 °C. Pocitovou teplotu bude zejména na Moravě a na Českomoravské vrchovině snižovat čerstvý severozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 15 m/s.
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí ubezpečil občany, že riziko hantavirové infekce v Česku je velmi nízké, protože virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje. Vojtěch ale zdůraznil, že zdravotnické složky nepodceňují situaci.
Zdroj: Jan Hrabě