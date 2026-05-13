Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší

Libor Novák

13. května 2026 7:00

Foto: Pixabay

Předpověd počasí pro nadcházející dny naznačuje, že nás čeká chladnější a na srážky velmi bohatý zbytek týdne. Teploty zůstanou pod průměrem a slunečních paprsků bude minimum, přičemž nejvíce deště meteorologové očekávají během nadcházejícího víkendu.

Středa se ponese ve znamení velké oblačnosti a podprůměrných teplot, které se budou pohybovat mezi 13 až 17 °C. Na západě a severu Čech však bude ještě chladněji, pouze kolem 10 až 13 °C. Místní přeháňky se vyskytnou zejména v severní polovině území a na horách, přičemž k večeru začne srážek v severozápadní části Čech přibývat. Rozptylové podmínky zůstanou velmi dobré.

Ve čtvrtek začne oblaků dále přibývat a obloha se postupně zcela zatáhne. Zatímco ráno může být oblačnost přechodně protrhaná, během dne se déšť rozšíří na většinu území a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Později odpoledne a večer se očekává trvalejší déšť, a to zejména ve východních Čechách a na západní Moravě. Noční teploty klesnou na 8 až 3 °C a vyloučen není ani přízemní mráz. Přes den naměříme 12 až 16 °C, na jihovýchodě výjimečně až 18 °C.

Pátek bude pokračovat v deštivém trendu s převládajícím zatažením. Srážky se během dne objeví na většině území, přičemž vydatnější déšť hrozí zejména na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty v západní polovině Čech mohou klesnout až k 1 °C, což opět přinese riziko přízemních mrazíků. Denní maxima se udrží v rozmezí 12 až 16 °C při slabém proměnlivém větru.

Víkend přinese komplikovanou srážkovou situaci. V sobotu bude na většině území opět pršet, přičemž srážky mohou být regionálně velmi vydatné, místy s úhrny až 35 mm. Meteorologové upozorňují, že přesná lokalizace nejsilnějších dešťů se může měnit v závislosti na poloze tlakové níže, pravděpodobně však zasáhnou jih a jihovýchod země. Denní teploty vystoupají na 13 až 17 °C, noc však zůstane chladná s rizikem přízemního mrazu v Čechách.

Neděle nepřinese výrazný zvrat, nadále bude zataženo s deštěm, který může být v některých oblastech trvalý. Nejméně srážek se očekává na severozápadě a západě Čech. Teploty budou dosti nízké, většinou mezi 8 až 13 °C, pouze při případném protrhání oblačnosti mohou dosáhnout 15 °C. Pocitovou teplotu bude zejména na Moravě a na Českomoravské vrchovině snižovat čerstvý severozápadní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti kolem 15 m/s.

Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky

před 45 minutami

Donald Trump

Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

Sébastien Lecornu

Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru

Francouzský premiér Sébastien Lecornu vyzval k okamžitému posílení koordinace mezi zeměmi Evropské unie v reakci na šíření hantaviru. Důvodem je propuknutí nákazy na výletní lodi MV Hondius, kde se virem nakazilo nejméně jedenáct lidí. Mezi infikovanými je i jeden francouzský občan, který byl po návratu do vlasti hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

včera

Přijímání uprchlíků do Evropy

Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl

Evropští ministři se tento pátek sejdou v moldavském hlavním městě Kišiněvě, aby projednali kontroverzní plány na zřizování takzvaných návratových center ve třetích zemích. Tato centra by měla sloužit k deportaci tisíců neúspěšných žadatelů o azyl, kteří do Evropy přicestovali nelegálními cestami. Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset v exkluzivním rozhovoru pro deník The Guardian potvrdil, že diskuse o těchto uzlech se nyní přesouvá na multilaterální úroveň.

včera

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný

Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích

Víkendové pražské derby mezi Slavií a Spartou, které provázely divácké výtržnosti, nezůstane bez politické odezvy. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po úterním jednání s fotbalovými funkcionáři podle České televize oznámil plán na rozsáhlé legislativní změny. Hlavním cílem je zpřísnění pravidel v přestupkovém zákoně, které by mělo policii a pořadatelům usnadnit identifikaci agresivních jedinců a zvýšit bezpečnost na stadionech.

včera

Válka v Izraeli: Snímky zachycující dění od sobotního (7. října 2023) napadení Hamásem.

Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení

Nová rozsáhlá zpráva o událostech ze 7. října 2023 přináší dosud nejucelenější důkazy o tom, že ozbrojenci z hnutí Hamás a jejich spojenci používali znásilňování a intimní násilí jako promyšlenou strategii. Dokument, který jako první získala stanice CNN, dochází k závěru, že mučení obětí mělo za cíl maximalizovat bolest a utrpení izraelského obyvatelstva. Podle autorky zprávy a expertky na lidská práva Cochav Elkayam-Levyové nešlo o náhodné incidenty, ale o systémovou součást útoku.

včera

Hantavirus

Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?

Oficiální zprávy o nákaze hantavirem, která se rozšířila z výletní lodi MV Hondius, se v posledních dnech nesou v duchu uklidňování veřejnosti. Představitelé vlád i zdravotnických organizací opakovaně zdůrazňují, že situace je pod kontrolou a není důvod k panice. Někteří odborníci však podle CNN varují, že příliš sebevědomá rétorika, kterou označují za úmyslné šíření klidu, může mít opačný účinek a prohloubit úzkost ve společnosti, která má stále v živé paměti pandemii covidu-19.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas

Britský premiér Sir Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého vůdcovství a bojuje o setrvání v Downing Street. Tlak na jeho osobu se dramaticky zvýšil po katastrofálních výsledcích Labouristické strany v minulých volbách. Vládu již opustili tři její členové, včetně vlivné náměstkyně ministryně vnitra Jess Phillipsové, a desítky vlastních poslanců jej otevřeně vyzývají k rezignaci.

včera

Slávisté vtrhli na hřiště a napadli hráče Sparty

Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat

Sobotní pražské derby mezi Slavií a Spartou, které mělo být oslavou fotbalu, skončilo pro vršovický klub naprostou pohromou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) na svém mimořádném zasedání vynesla tresty, které v historii samostatné české ligy nemají obdoby. Výsledkem je nejen ztráta bodů u zeleného stolu, ale také obří finanční postih a uzavření stadionu.

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá

Britský premiér Keir Starmer na ranním jednání kabinetu rázně odmítl spekulace o svém konci v úřadu. Navzdory drtivým výsledkům voleb a narůstající rebelii ve vlastní straně ministrům oznámil, že nehodlá rezignovat. Ve svém prohlášení zdůraznil, že sice přijímá plnou odpovědnost za volební neúspěch, ale zároveň cítí povinnost splnit sliby, které voličům dal.

včera

Ilustrační foto

Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna

Pro miliony Čechů, kteří pravidelně nakupují na internetu, se blíží zásadní změna, která má ukončit éru složitého bloudění v obchodních podmínkách. Od 19. června vstoupí v účinnost nová pravidla vycházející z evropské legislativy, která e-shopům ukládají povinnost výrazně zjednodušit proces vrácení zboží v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Hlavní heslo nové úpravy zní jasně: odstoupení od smlouvy musí být stejně snadné jako samotný nákup.

včera

Ilustrační foto

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

včera

Jaroslav Tvrdí

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

včera

včera

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

včera

11. května 2026 21:56

Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí ubezpečil občany, že riziko hantavirové infekce v Česku je velmi nízké, protože virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje. Vojtěch ale zdůraznil, že zdravotnické složky nepodceňují situaci. 

Zdroj: Jan Hrabě

