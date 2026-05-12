Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá

Britský premiér Keir Starmer na ranním jednání kabinetu rázně odmítl spekulace o svém konci v úřadu. Navzdory drtivým výsledkům voleb a narůstající rebelii ve vlastní straně ministrům oznámil, že nehodlá rezignovat. Ve svém prohlášení zdůraznil, že sice přijímá plnou odpovědnost za volební neúspěch, ale zároveň cítí povinnost splnit sliby, které voličům dal.
Starmer varoval, že politická nestabilita posledních osmi hodin má reálné ekonomické dopady na celou zemi i na konkrétní rodiny. Podle něj země očekává, že vláda bude vládnout, a právě to má on i jeho kabinet v plánu. Premiér se přitom opírá o stanovy Labouristické strany. Upozornil na to, že existuje oficiální proces, jakým lze lídra vyzvat na souboj, a tento proces zatím nikdo nespustil.
Analytici si podele britských médií však všímají, že Starmerova slova byla zvolena velmi opatrně. Ačkoliv naznačil, že v úřadu zůstává, neřekl výslovně, že hodlá vést stranu i do příštích voleb. Svým prohlášením se také snažil vyhnout obviněním z přehnaného sebevědomí, kterému čelil po víkendovém rozhovoru pro Observer, kde mluvil o dalších deseti letech v Downing Street. Tímto výrokem tehdy popudil i své vlastní příznivce, kterým připomněl politickou pýchu Margaret Thatcherové nebo Borise Johnsona.
Svým nynějším postojem Starmer fakticky hodil rukavici svým vnitřním oponentům, a to zejména jednomu muži – ministru zdravotnictví Wesi Streetingovi. Toho v podstatě vyzval, aby se o souboj pokusil, pokud si na to věří. Streeting je totiž považován za jediného člena kabinetu, který by byl schopen sehnat potřebných 81 podpisů poslanců nutných k zahájení procesu volby nového lídra.
Tlak z poslaneckých lavic přitom neustále roste. Podle sčítání deníku The Times již nejméně 81 labouristických poslanců veřejně vyzvalo Starmera k odchodu. Právě toto číslo je v pravidlech strany klíčové – kandidát, který chce vyzvat stávajícího lídra, musí mít podporu právě 81 kolegů.
Zásadní rozdíl oproti vnitrostranickým pravidlům Konzervativní strany však spočívá v tom, že u Labouristů neexistuje žádný automatický mechanismus pro vyvolání hlasování o nedůvěře na základě počtu dopisů. Skutečnost, že 81 poslanců chce premiérův odchod, tedy procesně nic neznamená, dokud se tito zákonodárci neshodnou na jednom konkrétním vyzyvateli, který by Starmera v přímém souboji konfrontoval. To se však v tuto chvíli nezdá být pravděpodobné.
