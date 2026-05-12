Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna

Libor Novák

12. května 2026 12:26

Ilustrační foto Foto: Pixabay

Pro miliony Čechů, kteří pravidelně nakupují na internetu, se blíží zásadní změna, která má ukončit éru složitého bloudění v obchodních podmínkách. Od 19. června vstoupí v účinnost nová pravidla vycházející z evropské legislativy, která e-shopům ukládají povinnost výrazně zjednodušit proces vrácení zboží v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Hlavní heslo nové úpravy zní jasně: odstoupení od smlouvy musí být stejně snadné jako samotný nákup.

Evropská unie se tímto krokem snaží vymýtit takzvané „dark patterns“, tedy nekalé praktiky, kdy obchodníci nákup maximálně usnadňují, ale cestu k vrácení peněz záměrně komplikují. Často se stává, že zákazník musí složitě dohledávat formuláře schované hluboko ve struktuře webu nebo v nepřehledných právních textech. Nově bude muset být na webu nebo v aplikaci e-shopu k dispozici jasně viditelná funkce, často označovaná jako „tlačítko pro odstoupení“.

Změna vyplývá ze směrnice o finančních službách sjednávaných na dálku, která však v českém prostředí zasáhne i běžný on-line prodej. Pokud zákazník uzavře smlouvu několika kliknutími, musí mít možnost ji stejným způsobem i ukončit. Už tedy nebude stačit pouhá věta v obchodních podmínkách s pokynem, aby lidé psali e-maily nebo někam telefonovali. Obchodník bude muset nabídnout přímý digitální nástroj pro zahájení procesu vrácení.

V praxi by měl celý proces probíhat velmi intuitivně. Zákazník klikne na tlačítko typu „Vrátit zboží“ nebo „Odstoupit od smlouvy“, které najde například v detailu své objednávky nebo v uživatelském účtu. Následně vyplní jen základní údaje, jako je jméno, e-mail a číslo objednávky, a žádost odešle. E-shop mu pak musí automaticky vystavit potvrzení o přijetí tohoto požadavku, nejčastěji formou e-mailu s časovým razítkem.

Tlačítko musí splňovat přísná kritéria viditelnosti a dostupnosti. Nesmí být schované v sekci často kladených dotazů (FAQ) ani podmíněné registrací, pokud ji e-shop nevyžadoval již při samotném nákupu. Funkce musí být aktivní a snadno nalezitelná po celou dobu trvání čtrnáctidenní lhůty. Samotnému fyzickému zaslání zboží zpět na adresu prodejce se sice spotřebitel nevyhne, ale administrativní bariéra, která mnohé od vrácení odrazovala, by měla zmizet.

Je důležité podotknout, že nová legislativa nemění samotnou podstatu práva na vrácení zboží. Stále platí čtrnáctidenní lhůta bez udání důvodu, která běží od převzetí zásilky. Stejně tak zůstávají v platnosti známé výjimky, jako je zboží vyrobené na míru, produkty podléhající rychlé zkáze nebo věci v uzavřeném hygienickém obalu, u kterých po otevření vrácení z pochopitelných důvodů není možné.

Pro provozovatele internetových obchodů to znamená nutnost upravit své systémy. Nejde pouze o grafický prvek na webu, ale o nastavení celého procesu od automatických potvrzení až po ukládání záznamů pro případné kontroly nebo spory. Obchodníci musí také aktualizovat své obchodní podmínky a o této nové možnosti své zákazníky informovat. 

před 18 minutami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá

Britský premiér Keir Starmer na ranním jednání kabinetu rázně odmítl spekulace o svém konci v úřadu. Navzdory drtivým výsledkům voleb a narůstající rebelii ve vlastní straně ministrům oznámil, že nehodlá rezignovat. Ve svém prohlášení zdůraznil, že sice přijímá plnou odpovědnost za volební neúspěch, ale zároveň cítí povinnost splnit sliby, které voličům dal.

před 1 hodinou

EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že Evropská unie vážně uvažuje o plošném zvýšení věkové hranice pro používání sociálních sítí. Tento krok by mohl nabýt konkrétních obrysů již během nadcházejícího léta, kdy by Komise mohla předložit oficiální legislativní návrh. Cílem je především posílit ochranu dětí a mladistvých v digitálním prostředí, které je stále více ovlivňováno umělou inteligencí.

Jaroslav Tvrdí

Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík

Pražská Slavia se po skandálním průběhu ligového derby se Spartou rozhodla pro radikální změnu přístupu k bezpečnosti na svém stadionu. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na Oneplay Sport oznámil, že éra dialogu s problémovými fanoušky skončila a klub přechází k tvrdé represi. Klíčovým a nejkontroverznějším bodem nových opatření je spuštění systému na rozpoznávání obličejů, a to i za cenu vědomého porušování současných zákonů.

Lodní doprava, ilustrační foto

Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď

Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout

Britský premiér Keir Starmer čelí v současné době zásadnímu jednání kabinetu, které může rozhodnout o jeho dalším osudu v čele vlády. Ačkoliv se včera snažil ve svém projevu přesvědčit veřejnost i kolegy, že lidské příběhy jsou důležitější než tabulky, realita včerejšího dne byla opačná. Většina zpravodajských organizací se soustředila právě na čísla a sledovala rostoucí seznam poslanců, kteří ho vyzývají k okamžité rezignaci.

Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL

Mistrovství světa v hokeji je ještě před námi, ale už teď je jasné, že se bude jednat o vyvrcholení mimořádně těžké hokejové sezóny. Vždyť světový šampionát, který se od 15. května uskuteční ve švýcarských městech Curych a Fribourg, je jejím druhým vrcholem po únorových zimních olympijských hrách v Miláně. Proto se nikdo nemůže divit tomu, že většina legionářů z kanadsko-americké NHL odmítla pozvánku na šampionát, včetně největší hvězdy útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Tím se tak ale otevřela možnost pro hokejisty z AHL, jako jsou obránce Marek Alscher a útočnici Matyáš Melovský a Matěj Blümel. Dravé mládí musí být vždy doplněno zkušenostmi a prověřenými jmény, nechybějí tak obránci Filip Hronek a Michal Kempný či útočníci Dominik Kubalík, Jakub Flek a pochopitelně Roman Červenka, jenž bude na svém 13. mistrovství zase jednou kapitánem.

SK Slavia Praha, stadion v Edenu.

Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby

Ministerstvo vnitra v souvislosti s incidenty během sobotního pražského derby zahájí správní řízení s klubem SK Slavia Praha. Jakékoli násilné či jinak protiprávní jednání na sportovních akcích je nepřijatelné a nemá na stadionech ani v jejich okolí místo, konstatovalo ministerstvo. 

Jakub Landovský

Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem

Vláda na pondělním zasedání schválila vytvoření funkce vládního zmocněnce pro plnění závazků Česka vůči Organizaci Severoatlantické smlouvy při ministerstvu obrany a jeho statut. Zároveň do této funkce jmenovala bývalého velvyslance ČR při NATO Jakuba Landovského. Projednala také návrh nového zákona o mistrovské kvalifikaci a mistrovské zkoušce nebo záměr realizovat v Ázerbájdžánu projekt výstavby pivovaru s účastí národního podniku Budějovický Budvar.

Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino

Pendolina patří k oblíbeným vozidlům na české železnici. Možná i z toho důvodu se České dráhy nakonec rozhodly pro obnovu soupravy poškozené při srážce v Bohumíně v roce 2022. Opravu zajistí česká společnost ČMŽO elektrotechnika s.r.o., informovaly ČD v tiskové zprávě. 

Počasí dnes: Česko zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové

Česko v pondělí místy zasáhnou silné bouřky, které bude doprovázet zejména silný déšť. Může spadnout až 50 milimetrů srážek. Vyplývá to z dnes vydané výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

