Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna

Pro miliony Čechů, kteří pravidelně nakupují na internetu, se blíží zásadní změna, která má ukončit éru složitého bloudění v obchodních podmínkách. Od 19. června vstoupí v účinnost nová pravidla vycházející z evropské legislativy, která e-shopům ukládají povinnost výrazně zjednodušit proces vrácení zboží v zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Hlavní heslo nové úpravy zní jasně: odstoupení od smlouvy musí být stejně snadné jako samotný nákup.
Evropská unie se tímto krokem snaží vymýtit takzvané „dark patterns“, tedy nekalé praktiky, kdy obchodníci nákup maximálně usnadňují, ale cestu k vrácení peněz záměrně komplikují. Často se stává, že zákazník musí složitě dohledávat formuláře schované hluboko ve struktuře webu nebo v nepřehledných právních textech. Nově bude muset být na webu nebo v aplikaci e-shopu k dispozici jasně viditelná funkce, často označovaná jako „tlačítko pro odstoupení“.
Změna vyplývá ze směrnice o finančních službách sjednávaných na dálku, která však v českém prostředí zasáhne i běžný on-line prodej. Pokud zákazník uzavře smlouvu několika kliknutími, musí mít možnost ji stejným způsobem i ukončit. Už tedy nebude stačit pouhá věta v obchodních podmínkách s pokynem, aby lidé psali e-maily nebo někam telefonovali. Obchodník bude muset nabídnout přímý digitální nástroj pro zahájení procesu vrácení.
V praxi by měl celý proces probíhat velmi intuitivně. Zákazník klikne na tlačítko typu „Vrátit zboží“ nebo „Odstoupit od smlouvy“, které najde například v detailu své objednávky nebo v uživatelském účtu. Následně vyplní jen základní údaje, jako je jméno, e-mail a číslo objednávky, a žádost odešle. E-shop mu pak musí automaticky vystavit potvrzení o přijetí tohoto požadavku, nejčastěji formou e-mailu s časovým razítkem.
Tlačítko musí splňovat přísná kritéria viditelnosti a dostupnosti. Nesmí být schované v sekci často kladených dotazů (FAQ) ani podmíněné registrací, pokud ji e-shop nevyžadoval již při samotném nákupu. Funkce musí být aktivní a snadno nalezitelná po celou dobu trvání čtrnáctidenní lhůty. Samotnému fyzickému zaslání zboží zpět na adresu prodejce se sice spotřebitel nevyhne, ale administrativní bariéra, která mnohé od vrácení odrazovala, by měla zmizet.
Je důležité podotknout, že nová legislativa nemění samotnou podstatu práva na vrácení zboží. Stále platí čtrnáctidenní lhůta bez udání důvodu, která běží od převzetí zásilky. Stejně tak zůstávají v platnosti známé výjimky, jako je zboží vyrobené na míru, produkty podléhající rychlé zkáze nebo věci v uzavřeném hygienickém obalu, u kterých po otevření vrácení z pochopitelných důvodů není možné.
Pro provozovatele internetových obchodů to znamená nutnost upravit své systémy. Nejde pouze o grafický prvek na webu, ale o nastavení celého procesu od automatických potvrzení až po ukládání záznamů pro případné kontroly nebo spory. Obchodníci musí také aktualizovat své obchodní podmínky a o této nové možnosti své zákazníky informovat.
Související
Policie rozkryla síť podvodných e-shopů. Jediný muž oběti obral o miliony
Umíme to rychleji a pohodlněji? Mezi českými e-shopy se rozhořela "neetická" bitva o reklamace
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá
před 1 hodinou
Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna
před 1 hodinou
EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě
před 2 hodinami
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
před 3 hodinami
Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď
před 4 hodinami
Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce
před 5 hodinami
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
před 6 hodinami
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
včera
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
včera
Rulík a spol. se poprali s řadou omluvenek. Pastrňák nepojede, šanci mají hráči z AHL
včera
Slavii čeká správní řízení kvůli incidentu na sobotním derby
včera
Babišova vláda oficiálně jmenovala Landovského zmocněncem
Aktualizováno včera
Francie potvrdila první případ hantavirové infekce
včera
Coca-Cola začala psát svůj příběh před 140 lety.K dostání byla jen v lékárnách
včera
Po čtyřech letech je jasno. ČD nechají opravit poškozené Pendolino
včera
Babiš volá po ostudě během fotbalového derby po brutální změně
včera
Souček se do čela České televize nevrátí. Se žalobou u soudu neuspěl
včera
Polský exministr Ziobro uniká spravedlnosti. Z Maďarska zmizel do USA
včera
Policie ztotožnila fanoušky, kteří napadli brankáře Sparty. Vyšetřování pokračuje
včera