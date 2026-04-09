Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj

Zavedení cenových stropů na pohonné hmoty v České republice se v první den své platnosti obešlo bez dramatických výkyvů. Podle analýzy hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, který vychází z aktuálních dat společnosti CCS, se průměrná cena benzínu prakticky nepohnula, když zaznamenala jen symbolický nárůst o tři haléře. Nafta sice zlevnila, ale její pokles o 29 haléřů na litr je hodnocen jako poměrně slabý.
Klíčovým faktorem u motorové nafty bylo vedle cenového stropu také snížení spotřební daně z původních 9,95 Kč na úroveň lehce přesahující osm korun za litr. Při srovnání s podobným krokem Fialovy vlády z června 2022 je však nynější reakce trhu vlažná.
Tehdy při menším snížení daně klesla cena nafty hned první den o téměř korunu. Rozdíl může být dán tím, že současné opatření se týká výhradně nafty, což ji činí atraktivnější oproti benzínu a zvýšená poptávka pak může brzdit výraznější propad cen.
Pozitivní zprávou pro řidiče zůstává skutečnost, že se čerpací stanice nesnaží uměle šponovat ceny k vládním limitům. Benzín se včera prodával v průměru o 1,52 Kč levněji, než kolik činí stanovený strop, a nafta byla pod touto hranicí o 1,36 Kč. Obavy z toho, že by se tržní ceny „přilepily“ k maximální povolené úrovni, se tak zatím nenaplňují.
V nejbližších dnech lze očekávat, že se maximální povolené ceny budou dále citelně snižovat. Výpočet cenového stropu se totiž odvíjí od velkoobchodních cen společností Čepro, Orlen, MOL a cen na burze v Rotterdamu.
Právě zde dochází k výraznému zlevňování – například Čepro dnes snížilo svou velkoobchodní cenu nafty o více než 13 procent, což přesně kopíruje vývoj na rotterdamské burze. Ostatní velcí distributoři jako Orlen a MOL sáhli k redukci cen o necelých pět procent.
25. března 2026 13:26
Válka v Íránu se propíše o peněženek Čechů. První velký dodavatel energií zdražuje
Související
V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot
Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu
pohonné hmoty , Čerpací stanice
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Strop na pohonné hmoty s cenami zatím příliš nepohnul. Analytik prozradil, jaký očekává další vývoj
před 1 hodinou
Pokud nedodržíte dohodu, zahájíme vojenskou akci, jakou svět dosud neviděl, vzkázal Trump Íránu
před 2 hodinami
USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde
před 3 hodinami
Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb
před 4 hodinami
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
před 5 hodinami
Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství
před 5 hodinami
Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár
před 5 hodinami
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
před 7 hodinami
Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště
včera
Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit
včera
Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu
včera
Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel
včera
Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump
včera
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice
včera
Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem
včera
Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth
včera
Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu
včera
Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří
včera
Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána
včera
Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského
Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.
Zdroj: Libor Novák