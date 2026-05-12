WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval jednotlivé státy, aby se připravily na možný nárůst případů hantaviru. Toto varování přichází v souvislosti s nákazou na výletní lodi MV Hondius. Šéf WHO zároveň vyjádřil vděčnost Španělsku za jeho solidaritu a soucit, které projevilo při evakuaci cestujících a posádky zasaženého plavidla.
Podle vyjádření Ghebreyesuse by úřady měly důsledně dodržovat doporučení WHO, která zahrnují zejména dvaačtyřicetidenní karanténu a nepřetržité sledování rizikových kontaktů. Na tiskové konferenci v Madridu uvedl, že v tuto chvíli neexistují náznaky počátku rozsáhlé epidemie. Situace se však může změnit, protože virus má dlouhou inkubační dobu, a v nadcházejících týdnech se tak mohou objevit další nemocní.
Výletní loď MV Hondius směřovala z Argentiny na Kapverdy, když se stala centrem nákazy. Na palubě zemřeli tři lidé, konkrétně manželský pár z Nizozemska a jeden občan Německa. Přestože hantavirus obvykle přenášejí divocí hlodavci, ve vzácných případech blízkého kontaktu je možný i přenos z člověka na člověka.
WHO dosud potvrdila devět případů varianty Andes, mezi nimiž je i Francouzka a Američan, kteří měli pozitivní testy po evakuaci z lodi. Španělské ministerstvo zdravotnictví v úterý potvrdilo nákazu u jednoho ze čtrnácti evakuovaných Španělů. Pacient je v karanténě ve vojenské nemocnici v Madridu, vykazuje mírné dýchací potíže a zvýšenou teplotu, ale jeho stav zůstává stabilní.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, který vystoupil po boku španělského premiéra Pedra Sáncheze, zdůraznil, že další případy jsou pravděpodobné kvůli vysoké míře interakce mezi cestujícími. První nakažený se na lodi objevil již 6. dubna a alarm byl spuštěn až začátkem května. Vzhledem k inkubační době šesti až osmi týdnů lze očekávat, že se následky kontaktů na lodi ještě projeví.
Za péči o evakuované občany jsou nyní zodpovědné jejich domovské státy. Šéf WHO ocenil, že Španělsko umožnilo lodi zakotvit na Tenerife poté, co ji Kapverdy odmítly přijmout. Během neděle a pondělí bylo z ostrova evakuováno více než 120 lidí. Španělský premiér Sánchez v této souvislosti vyzdvihl potřebu solidarity a zároveň vyjádřil soustrast rodině policisty, který zemřel na infarkt během evakuační operace.
Centrální španělská vláda povolila lodi MV Hondius zakotvení i přes námitky regionální vlády Kanárských ostrovů. Po doplnění paliva a zásob se plavidlo vydalo na cestu do Rotterdamu. Na palubě zůstává pětadvacet členů posádky, které doprovází lékař a zdravotní sestra. Poslední letadla s evakuovanými dorazila do Nizozemska v úterý brzy ráno.
