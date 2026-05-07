WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Libor Novák

7. května 2026 16:54

Sídlo Světové zdravotnické organizace
Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

V době úmrtí prvního pacienta nebyly odebrány žádné vzorky pro laboratorní testování, protože v té chvíli nikdo neměl podezření na hantavirus. Situace se dramaticky změnila poté, co jeho manželka, u níž se rovněž projevily symptomy, vystoupila na ostrově Svatá Helena. Její zdravotní stav se prudce zhoršil během následného letu do Johannesburgu, kde 26. dubna zemřela.

Třetí obětí se stala žena přímo na lodi. Ta nahlásila příznaky 28. dubna a svůj boj s nemocí prohrála 2. května. Kromě těchto tří úmrtí evidují úřady dalšího vážně nemocného muže, který vyhledal lodního lékaře 24. dubna. Následně byl evakuován a v současné době zůstává v péči lékařů na jednotce intenzivní péče.

Podle WHO existují zprávy o dalších osobách s příznaky, které mohly přijít do styku s některým z nakažených cestujících. Organizace je v úzkém kontaktu s příslušnými úřady všech dotčených zemí. Klíčovým faktorem v tomto pátrání je inkubační doba viru Andes, která je neobvykle dlouhá a může činit až šest týdnů.

Právě kvůli této dlouhé inkubační době šéf WHO varoval, že je velmi pravděpodobné, že v nadcházejících dnech a týdnech budou hlášeny další případy. Zdravotníci musí zůstat v nejvyšší pohotovosti, i když se situace na samotné lodi může zdát v tuto chvíli stabilizovaná.

Maria Van Kerkhove, zastupující ředitelka oddělení WHO pro epidemické a pandemické hrozby, se však pokusila uklidnit veřejnost důrazným prohlášením, že se nejedná o nový typ koronaviru. „Chci se vyjádřit naprosto jednoznačně: toto není SARS-CoV-2, není to začátek nové pandemie covidu,“ uvedla s tím, že hantaviry jsou vědě známé již dlouhou dobu.

Podle Van Kerkhove jde o lokální ohnisko v uzavřeném prostoru. Mechanismus šíření hantavirů je od koronaviru diametrálně odlišný. Zatímco covid se šíří vzduchem a velmi snadno, hantaviry vyžadují blízký, intimní a dlouhodobý kontakt. Většina hantavirů se navíc mezi lidmi nepřenáší vůbec, což z této situace činí vzácný, ale kontrolovatelný incident.

WHO zdůraznila, že se v současné době nejedná o rozsáhlou epidemii, ale o takzvaný klastr v omezeném prostoru. Abdirahman Sheikh Mahamud z WHO vysvětlil, že díky zkušenostem členských států a přijatým opatřením je možné řetězec přenosu přerušit. Organizace nepředpokládá, že by tato událost vedla k nekontrolovanému šíření do širší populace.

Pozitivní zprávou je, že v současné době nejsou na palubě lodi hlášeny žádné další osoby s akutními příznaky. Přesto na lodi platí přísný režim: probíhá pravidelná dezinfekce prostor, lidé jsou izolováni ve svých kajutách a při jakémkoli opuštění kabiny musí povinně používat lékařské respirátory.

Aktuální stav pacientů dává důvod k mírnému optimismu. Dva pacienti hospitalizovaní v Nizozemsku jsou ve stabilizovaném stavu. Velmi povzbudivé zprávy přicházejí z Jihoafrické republiky, kde se stav pacienta na jednotce intenzivní péče začal zlepšovat. Úřady však nadále pečlivě sledují všechny, kteří s nemocnými přišli do styku.

Lékařští experti opakovaně připomínají, že preventivní opatření u hantaviru se liší od těch, která známe u chřipky nebo covidu. Vzhledem k tomu, že virus vyžaduje mnohem delší kontakt, je riziko pro náhodné kolemjdoucí minimální. Přesto mezinárodní společenství spolupracuje na tom, aby byl tento ojedinělý výskyt nákazy Andes co nejdříve zcela eliminován.

Závěrem zástupci WHO potvrdili, že současná situace není srovnatelná s krizí před šesti lety. Svět je dnes lépe připraven, diagnostické metody jsou rychlejší a veřejné zdravotnictví má jasně nastavené protokoly pro řešení podobných krizí v uzavřených prostředích, jako jsou právě expediční výletní lodě.

včera

Princezna Eugenie bude trojnásobnou maminkou. Gratuloval jí i král

Související

Hantavirus

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.
Ilustrační foto

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.

Více souvisejících

hantavirus MV Hondius WHO (Světová zdravotnická organizace)

Aktuálně se děje

před 40 minutami

před 1 hodinou

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

před 2 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

před 2 hodinami

Prezident Trump Prohlédněte si galerii

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Hantavirus

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

MV Hondius

MV Hondius míří k Tenerife. Z lodi zmizelo 23 lidí, WHO po nich vyhlásila pátrání

Výletní loď MV Hondius, která se stala dějištěm tragického propuknutí nákazy hantavirem, aktuálně míří k břehům kanárského přístavu Granadilla de Abona na ostrově Tenerife. Na palubě plavidla bylo doposud potvrzeno osm případů nákazy, přičemž tři lidé této nebezpečné nemoci podlehli. Očekává se, že loď dorazí do cíle v neděli ráno, kde na cestující budou čekat přísná bezpečnostní opatření a zdravotnické týmy připravené k okamžité evakuaci.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

David Pastrňák (hokejista)

Pastrňák s největší pravděpodobností na MS hrát nebude. Rulík povolal sedm hráčů

Stejně jako každý rok i tentokrát realizační tým českého národního týmu vyhlíží příjezd možných reprezentantů z řad legionářů v kanadsko-americké NHL. Mezi těmi, kteří přicházeli v v úvahu, byla největší česká hvězda David Pastrňák, neboť i jemu již skončila v zámoří sezóna poté, co byl jeho Boston vyřazen z bojů o Stanleyův pohár. Tentokrát to ale vypadá, že se realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem bude muset obejít bez jeho služeb. Sám Pastrňák uvedl, že potřebuje po náročné sezóně pauzu. Také je jasné, že Rulík a spol. nebudou moct počítat s dalším hokejistou ze zámoří Radkem Flaksou. Mezitím realizační tým oznámil novou sedmičku hráčů, která dostane příležitost ukázat se na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku.

včera

včera

Hasiči zasahují u požáru v Českém Švýcarsku.

Máme indicie, uvedla policie k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku

Policie pokročila s vyšetřováním požáru, který od uplynulého víkendu likvidují hasiči v národním parku České Švýcarsko. Strážci zákona mají blíže nespecifikované indicie k okolnostem vzniku požáru. Věc se vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

včera

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka

Juchelka si vybral nečekanou ombudsmanku. Jde o známou zpěvačku

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) jmenoval do funkce ombudsmanky Michaelu Kolman, veřejnosti známou také jako zpěvačku Michaelu Noskovou. Ve své nové roli se bude věnovat ochraně práv dětí i dospělých, řešením stížností, které na ministerstvo přicházejí, a zlepšování komunikace mezi veřejností a úřady.

včera

Babišova vláda schválila novou EET. Slibuje, že bude modernější

Babišova vláda splnila jeden ze zásadních bodů programového prohlášení. V pondělí schválila návrh nového zákona o evidenci tržeb. Zároveň navrhla i změny daňových předpisů, které mají část dodatečných příjmů ze zavedení elektronické evidence tržeb vrátit zpět podnikatelům i ostatním daňovým poplatníkům. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy