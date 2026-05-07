WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.
V době úmrtí prvního pacienta nebyly odebrány žádné vzorky pro laboratorní testování, protože v té chvíli nikdo neměl podezření na hantavirus. Situace se dramaticky změnila poté, co jeho manželka, u níž se rovněž projevily symptomy, vystoupila na ostrově Svatá Helena. Její zdravotní stav se prudce zhoršil během následného letu do Johannesburgu, kde 26. dubna zemřela.
Třetí obětí se stala žena přímo na lodi. Ta nahlásila příznaky 28. dubna a svůj boj s nemocí prohrála 2. května. Kromě těchto tří úmrtí evidují úřady dalšího vážně nemocného muže, který vyhledal lodního lékaře 24. dubna. Následně byl evakuován a v současné době zůstává v péči lékařů na jednotce intenzivní péče.
Podle WHO existují zprávy o dalších osobách s příznaky, které mohly přijít do styku s některým z nakažených cestujících. Organizace je v úzkém kontaktu s příslušnými úřady všech dotčených zemí. Klíčovým faktorem v tomto pátrání je inkubační doba viru Andes, která je neobvykle dlouhá a může činit až šest týdnů.
Právě kvůli této dlouhé inkubační době šéf WHO varoval, že je velmi pravděpodobné, že v nadcházejících dnech a týdnech budou hlášeny další případy. Zdravotníci musí zůstat v nejvyšší pohotovosti, i když se situace na samotné lodi může zdát v tuto chvíli stabilizovaná.
Maria Van Kerkhove, zastupující ředitelka oddělení WHO pro epidemické a pandemické hrozby, se však pokusila uklidnit veřejnost důrazným prohlášením, že se nejedná o nový typ koronaviru. „Chci se vyjádřit naprosto jednoznačně: toto není SARS-CoV-2, není to začátek nové pandemie covidu,“ uvedla s tím, že hantaviry jsou vědě známé již dlouhou dobu.
Podle Van Kerkhove jde o lokální ohnisko v uzavřeném prostoru. Mechanismus šíření hantavirů je od koronaviru diametrálně odlišný. Zatímco covid se šíří vzduchem a velmi snadno, hantaviry vyžadují blízký, intimní a dlouhodobý kontakt. Většina hantavirů se navíc mezi lidmi nepřenáší vůbec, což z této situace činí vzácný, ale kontrolovatelný incident.
WHO zdůraznila, že se v současné době nejedná o rozsáhlou epidemii, ale o takzvaný klastr v omezeném prostoru. Abdirahman Sheikh Mahamud z WHO vysvětlil, že díky zkušenostem členských států a přijatým opatřením je možné řetězec přenosu přerušit. Organizace nepředpokládá, že by tato událost vedla k nekontrolovanému šíření do širší populace.
Pozitivní zprávou je, že v současné době nejsou na palubě lodi hlášeny žádné další osoby s akutními příznaky. Přesto na lodi platí přísný režim: probíhá pravidelná dezinfekce prostor, lidé jsou izolováni ve svých kajutách a při jakémkoli opuštění kabiny musí povinně používat lékařské respirátory.
Aktuální stav pacientů dává důvod k mírnému optimismu. Dva pacienti hospitalizovaní v Nizozemsku jsou ve stabilizovaném stavu. Velmi povzbudivé zprávy přicházejí z Jihoafrické republiky, kde se stav pacienta na jednotce intenzivní péče začal zlepšovat. Úřady však nadále pečlivě sledují všechny, kteří s nemocnými přišli do styku.
Lékařští experti opakovaně připomínají, že preventivní opatření u hantaviru se liší od těch, která známe u chřipky nebo covidu. Vzhledem k tomu, že virus vyžaduje mnohem delší kontakt, je riziko pro náhodné kolemjdoucí minimální. Přesto mezinárodní společenství spolupracuje na tom, aby byl tento ojedinělý výskyt nákazy Andes co nejdříve zcela eliminován.
Závěrem zástupci WHO potvrdili, že současná situace není srovnatelná s krizí před šesti lety. Svět je dnes lépe připraven, diagnostické metody jsou rychlejší a veřejné zdravotnictví má jasně nastavené protokoly pro řešení podobných krizí v uzavřených prostředích, jako jsou právě expediční výletní lodě.
Zdroj: Jan Hrabě