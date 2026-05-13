Americký prezident Donald Trump se sice především soustředí na válku s Íránem na Blízkém východě, ale nové vyjádření poskytl i k diplomatickým jednáním ohledně konfliktu na Ukrajině. Šéf Bílého domu věří, že se podaří dosáhnout mírové dohody.
"Myslím, že konec války na Ukrajině je velmi blízko," řekl Trump novinářům před odletem do Číny, kde ho od středy do pátku čeká oficiální návštěva, což v uplynulých dnech potvrdilo i čínské ministerstvo zahraničí.
"Věřte nebo ne, blíží se to. Myslíme si, že skončíme s nějakou dohodou mezi Ruskem a Ukrajinou," sdělil šéf Bílého domu a opět prohlásil, že již "ukončil osm válek". Momentálně se mu ale nedaří ukončit konflikt na Blízkém východě, poslední mírový návrh ze strany Íránu označil za neakceptovatelný.
Trump byl zároveň dotázán, zda mezi ním a ruským prezidentem Vladimirem Putinem panuje shoda ohledně budoucnosti Donbasu, který si celý nárokuje Moskva. "Ne," odpověděl americký prezident stručně.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po posledním ruském útoku na Krivyj Rih, kde zemřeli dva lidé, konstatoval, že Rusové po třídenním částečném příměří pokračují v zabíjení Ukrajinců.
"Tlak na Rusko nesmí v žádném ohledu polevit. Pouze pevný společný tlak a posílení Ukrajiny, včetně posílení naší protivzdušné obrany, může agresora donutit k diplomacii, spolehlivému míru a ukončení zabíjení," napsal lídr napadené země na sociální síti X.
Válka na Ukrajině trvá už déle než čtyři roky. Začala 24. února 2022, kdy ruská armáda spustila plnohodnotnou invazi do sousední země. Trump po návratu do Bílého domu zintenzivnil úsilí o diplomatické řešení konfliktu, zatím však neúspěšně.
Související
Čína konečně potvrdila, že od středy bude hostit prezidenta Trumpa
Ropa na světových trzích reagovala na nejnovější Trumpova slova
Donald Trump , válka na Ukrajině , Rusko , Ukrajina , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Trump prohlásil, že se blíží konec války na Ukrajině
před 1 hodinou
Muž v černém ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie se obrátila na veřejnost
před 2 hodinami
Počasí do konce týdne: Celý víkend proprší
včera
Francie požaduje okamžitou celoevropskou reakci na šíření hantaviru
včera
Evropští ministři budou řešit, co s odmítnutými žadateli o azyl
včera
Sobotní exces v Edenu bude mít dohru. Šťastný chce zakázat zahalování obličeje na sportovních akcích
včera
Nové detaily o útoku Hamásu na Izrael: Ozbrojenci používali extrémní formu znásilňování a mučení
včera
Kvůli hantaviru není důvod panikařit, tvrdí vědci. Proč tím veřejnost příliš neuklidňují?
včera
Proč Starmer pod tlakem nerezignuje? Bojuje o čas
včera
Prohraný zápas, obří pokuta a zápasy bez diváků. Slavia zná trest, podle LFA s problémy musela počítat
včera
WHO poskytla zemím návod, jak se připravit na hantarivus
včera
Starmer rázně odmítl spekulace o svém konci. Rezignovat nehodlá
včera
Vrácení zboží na jeden klik? České e-shopy čeká zásadní změna
včera
EU zvažuje omezení sociálních sítí pro mladé. Zakázat je může už v létě
včera
Dialog skončil. Fanoušky čekají přísné represe, zrušené oslavy i kontrola občanek, oznámil Tvrdík
včera
Mrazivé detaily odhaleny. Vyšetřování zjistilo, co převážela potopená ruská nákladní loď
včera
Zelenského bývala pravá ruka je podezřelá z účasti na masivním případu korupce
včera
Den D pro Británii. Starmerova vláda se hroutí, může dnes definitivně padnout
včera
Výhled počasí do prvních červnových dnů. Teploty mají stoupat, hrozí bouřky
11. května 2026 21:56
Riziko je v Česku nízké, vzkazuje Vojtěch ohledně hantaviru
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v pondělí ubezpečil občany, že riziko hantavirové infekce v Česku je velmi nízké, protože virus se v Evropě přirozeně nevyskytuje. Vojtěch ale zdůraznil, že zdravotnické složky nepodceňují situaci.
Zdroj: Jan Hrabě