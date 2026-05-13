Vojenské tažení Spojených států v Íránu si za necelých šedesát dní vyžádalo investice ve výši 29 miliard dolarů. Tyto čerstvé statistiky ministerstva obrany převyšují dubnové předpoklady, které byly o čtyři miliardy nižší. Podle Julese Hursta III., jenž má v Pentagonu na starosti finance, stojí za prodražením operace zejména nutný servis a obměna poničeného vybavení i každodenní logistické zajištění jednotek v poli.
Šéf resortu obrany Pete Hegseth musel před zákonodárci obhajovat časový harmonogram pro předložení přesných účtů za válečné úsilí. Slíbil, že Kongres dostane kompletní dokumentaci, jakmile budou data finálně zpracována. Kromě financí však musel ministr reagovat také na stupňující se nejistotu ohledně stavu amerických zbrojních skladů.
Někteří politici se totiž obávají, že armáda nestíhá nahrazovat spotřebovaný materiál. Například senátor Mark Kelly vidí velký problém v úbytku raket Tomahawk a obranných systémů Patriot. Kelly se nechal slyšet, že naplnění skladů na původní úroveň může zabrat i několik let, což by mohlo snížit připravenost USA na případné budoucí napětí s Čínou.
Ministr Hegseth ale tyto černé scénáře rezolutně odmítl. Podle něj jsou řeči o kritickém vyčerpání arzenálu přehnané a armáda má k dispozici vše, co pro úspěšné pokračování mise potřebuje. Situaci označil za plně kontrolovanou a vzkázal kritikům, že obavy z nedostatku munice jsou neopodstatněné.
Nad nejasnostmi v rozpočtu vyjádřila nespokojenost také Rosa DeLauro. Upozornila na to, že původní plány hovořily o šestitýdenním trvání bojů, které se však protáhlo. Podle ní je v současnosti velmi složité dopátrat se detailních informací o tom, za co přesně se miliardy dolarů v Perském zálivu utrácejí.
Zákonodárce rovněž zajímalo, jaký je postup pro případ, že by Kongres odmítl další financování operací. Ptali se, zda existuje strategie pro bezpečný odchod vojáků nebo ochranu techniky. Hegseth potvrdil, že Pentagon počítá s více variantami vývoje, ať už jde o další stupňování tlaku, nebo o stažení z oblasti.
Detaily těchto krizových plánů ministr s ohledem na bezpečnost nezveřejnil. Zopakoval však, že klíčovým úkolem, který stanovil prezident, zůstává zabránit Íránu v přístupu k jadernému arzenálu. Z vyjádření Pentagonu tak vyplývá, že americké síly jsou odhodlány v regionu setrvat bez ohledu na délku konfliktu.
Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.
Zdroj: Libor Novák