Americký prezident Donald Trump přicestuje ve středu večer do Pekingu na první návštěvu šéfa Bílého domu v Číně po téměř deseti letech. Cílem ostře sledovaného summitu s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem je upevnění mocenských pozic oslabených probíhající válkou v Íránu. Prezidenta doprovází delegace technologických gigantů včetně Elona Muska (Tesla) a Tima Cooka (Apple), přičemž se očekává oznámení významných obchodních kontraktů.
Hlavním tématem jednání bude konflikt na Blízkém východě, který trvá již třetí měsíc. Teherán drží pod kontrolou Hormuzský průliv a Washington se snaží přeměnit křehké příměří v trvalý mír. Američtí představitelé naléhají na Čínu, která je největším odběratelem íránské ropy, aby využila svůj vliv a přiměla Írán k otevření této strategické cesty, kudy běžně proudí pětina světových zásob ropy.
Situaci komplikují nedávné americké sankce uvalené na čínské firmy, které měly íránský režim podporovat. Čína tyto kroky odsoudila jako nezákonné a vnitrostátně zakázala svým subjektům tyto sankce dodržovat. Přestože obě strany v otázce války v Íránu zastávají odlišné postoje, nezdá se, že by chtěly nechat krizi zhatit vzájemné diplomatické a hospodářské vztahy.
Součástí cesty má být oznámení jedné z největších zakázek v historii letectví – prodej 500 letounů Boeing 737 Max. Lídři budou diskutovat také o vytvoření nové obchodní rady, která by spravovala vzájemné nákupy zboží. Čína má k dohodě silnou motivaci, neboť její ekonomika bojuje s nízkou domácí poptávkou a krizí na realitním trhu, přičemž uzavření Hormuzského průlivu odhalilo její zranitelnost v oblasti energetiky.
Summit bude pozorně sledován v Tchaj-wanu. Trump naznačil ochranu ostrova skrze své dobré osobní vztahy se Si Ťin-pchingem a hodlá s ním otevřít i téma prodeje amerických zbraní Tchaj-wanu. Dalším bodem programu bude umělá inteligence, kde sílí hlasy po stanovení globálních bezpečnostních pravidel a bariér, které by zabránily zneužití této technologie.
V Pekingu provázejí návštěvu mimořádná bezpečnostní opatření. Program summitu zahrnuje uvítací ceremoniál, soukromé rozhovory a prohlídku historického chrámu Nebes. Ve čtvrtek večer proběhne státní banket a v pátek pracovní oběd před prezidentovým odletem. Pro Trumpa je návštěva příležitostí k demonstraci síly a dosažení konkrétních výsledků, které může doma prezentovat jako vítězství.
Analytici však upozorňují, že pozice obou mocností není vyrovnaná. Čína přichází k jednacímu stolu v silnějším postavení než Spojené státy. Cílem Pekingu je prodloužit příměří a zmírnit technologická omezení na dovoz polovodičů. Pokud jednání neskončí roztržkou, vyjde z něj Čína podle odborníků posílena bez ohledu na to, zda získá ústupky v oblasti cel.
Vyšetřování stanice CNN odhalilo fascinující a mrazivé detaily o osudu ruské nákladní lodi Ursa Major, která se za nevyjasněných okolností potopila v prosinci 2024 u španělského pobřeží. Podle zjištění novinářů mohlo plavidlo převážet jaderné reaktory pro ponorky, které byly pravděpodobně určeny pro Severní Koreu. Incident, který byl dlouho zahalen tajemstvím, může být výsledkem utajené vojenské intervence Západu s cílem zabránit Rusku v poskytnutí pokročilých jaderných technologií svému klíčovému spojenci.
Zdroj: Libor Novák