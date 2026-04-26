Ze světa přichází první reakce na střelbu. Lídři útok odsoudili

Světoví lídři odsoudili násilný incident, který se odehrál během večeře korespondentů Bílého domu. Zároveň vyjádřili úlevu, že prezident Donald Trump i ostatní hosté akce jsou v pořádku.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na sociální síti X uvedl, že on i jeho manželka byli šokováni pokusem o atentát na prezidenta. Vyjádřil úlevu nad tím, že prezident i první dáma jsou v bezpečí.
Ve svém vyjádření rovněž popřál zraněnému policistovi úplné a rychlé uzdravení. Zároveň ocenil americkou Tajnou službu za její rychlý a rozhodný zákrok v kritické situaci.
K události se vyjádřila také venezuelská úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová. Ta na platformě X jednoznačně odsoudila agresi namířenou proti Donaldu Trumpovi a jeho manželce Melanii.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v samostatném příspěvku napsala, že násilí by nikdy nemělo být řešením. Prezidentovi a první dámě zároveň popřála vše dobré.
Podobně se vyjádřil i kanadský premiér Mark Carney. Zdůraznil, že politické násilí nemá v žádné demokracii místo. Dodal, že jeho myšlenky směřují ke všem lidem, které tato znepokojivá událost otřásla.
Úlevu nad tím, že prezident Trump je v bezpečí, vyjádřili ve svých vzkazech i indický premiér Nárendra Módí a japonská premiérka Sanae Takačiová.
Indický premiér Módí ve svém příspěvku zdůraznil, že násilí do demokratické společnosti nepatří. Podle něj musí být podobné činy jednoznačně odsouzeny.
Samotná večeře korespondentů Bílého domu se v průběhu let stala prestižní společenskou událostí. Je místem, kde chtějí být mnozí viděni, a přitahuje špičkové vládní úředníky i celebrity.
Washington během tohoto týdne obvykle ožívá četnými večírky a recepcemi. Pořádají je různá média, organizace či ambasády.
Hlavním posláním večeře je však získávání finančních prostředků pro nadějné studenty žurnalistiky z celé země. Těmto studentům poskytuje Asociace korespondentů Bílého domu finanční podporu.
Každý student je spárován s mentorem, kterým je aktivní reportér Bílého domu a člen asociace. Všichni tito studenti obdrží pozvání na slavnostní večeři.
Jeden z mentorů, který se akce účastnil, popsal své zkušenosti s mladou studentkou. Ta mu sdělila, že ona i ostatní studenti byli událostí otřeseni, ale jsou v pořádku. Nikdo z nich neočekával, že by večeře mohla tak náhle skončit střelbou.
Chtěl střílet na Trumpovy úředníky. Útočníkem je jednatřicetiletý učitel, v pondělí jde před soud
Ani nejlepší zabezpečení na světě nezastaví vyšinuté jedince s narušeným myšlením, řekl Trump po střelbě
Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže
U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.
Zdroj: David Holub