Polsko jako hlavní terč hybridní války. Počet cizích špionů v zemi raketově roste

Polsko zažívá nebývalý nápor aktivit cizích rozvědek, který svou intenzitou překonává vše, co kontrarozvědka řešila v posledních třech dekádách. Podle aktuálních dat Agentury pro vnitřní bezpečnost (ABW) se země stala hlavním terčem hybridních útoků. Klíčovými aktéry jsou tajné služby Ruska a Běloruska, v těsném závěsu se však objevuje také vliv Číny.
Moskva v poslední době vsadila na strategii využívání amatérů, které polské úřady označují jako „agenty na jedno použití“. Tito lidé jsou verbováni především přes platformu Telegram, kde ruské služby cílí na rusky mluvící obyvatele v tíživé životní situaci, včetně uprchlíků. Jejich úkolem není sofistikovaná špionáž, ale provádění drobných úkolů, které mají v polské společnosti zasít chaos, vyvolat napětí a odvést pozornost bezpečnostních složek.
Podle odborníků slouží tito lidé k radikalizaci veřejného mínění a šíření propagandy namířené proti NATO či Ukrajině. Pro Rusko představují levný a snadno nahraditelný nástroj hybridní války, od kterého se může kdykoliv oficiálně distancovat. Tato fáze však byla podle zprávy ABW pouze začátkem. Nyní se aktivity přesouvají k budování profesionálních sítí určených pro komplexní sabotáže.
Tyto nebezpečné buňky se často formují na základech organizovaného zločinu a jejich členy se stávají lidé se zkušenostmi z ozbrojených složek, například bývalí vojáci nebo žoldnéři z Wagnerovy skupiny. Cílem již nejsou jen vojenské objekty, ale i civilní místa s vysokou koncentrací lidí. Jako příklad slouží ničivý požár varšavského nákupního centra v květnu 2024 nebo pokus o vykolejení vlaku u Garwolinu, kterému zabránila jen pohotová reakce strojvedoucího.
Ruská strategie je víceúrovňová a kombinuje různé formy nátlaku. Zatímco amatéři vylepují plakáty, profesionálové útočí na kritickou infrastrukturu a agenti pod krytím se snaží proniknout do státních institucí. Důležitou součástí je také psychologický efekt; neustálý pocit ohrožení a vyvolávání paranoie má polskou veřejnost unavit a vnitřně rozdělit.
Velkou pozornost věnují ruské a běloruské služby nadcházejícím polským volbám. Záměrem Kremlu je podpořit politické proudy, které by mohly oslabit spojenectví Polska se Západem a zastavit pomoc Ukrajině. Vznik vlády nakloněné konspiračním teoriím a odporu k Evropské unii by pro Moskvu znamenal zásadní geopolitický úspěch při přerozdělování vlivu v regionu.
Zdroj: Libor Novák