Rozloučení s hitmakerem Oskarem Petrem proběhne v úterý, oznámila rodina

Českou hudební scénou v minulém týdnu otřásla jedna smutná zpráva. Ve věku 73 let zemřel Oskar Petr, někdejší člen skupiny Marsyas a autor nesmrtelných hitů kapely Lucie či Davida Kollera. Kolegové a kamarádi se s ním podle nejnovějších informací rozloučí příští týden.
Petr podle zveřejněného smutečního oznámení zemřel ve spánku ve středu 29. dubna. Poslední rozloučení, kam by mohla přijít řada osobností z tuzemské hudební scény, se uskuteční v úterý 12. května od 13 hodin ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze, informoval deník Blesk.
Petr se jako hudebník proslavil působením ve folk-rockové skupině Marsyas a také v kapele Jazz Q pianisty Martina Kratochvíla. Výrazně se prosadil také jako autor pro jiné interprety, podílel se například na hitu Hříšná těla, křídla motýlí, který se objevil na debutovém albu první vítězky SuperStar Anety Langerové.
Zásadní pak byla jeho spolupráce s jednou z nejpopulárnějších českých porevolučních kapel Lucií, respektive jejím frontmanem Davidem Kollerem. Pro sólovou desku Kollera napsal píseň Chci zas v tobě spát, kterou následně měla v repertoáru i již zmíněná kapela. Přímo pro Lucii pak vznikla skladba Medvídek z desky Větší než malé množství lásky, která získala Cenu Anděl.
Petr skládal také filmovou hudbu. Za zmínku stojí zejména spolupráce na filmu Účastníci zájezdu, který režisér Jiří Vejdělek natočil podle předlohy od spisovatele Michala Viewegha.
