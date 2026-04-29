Zemřel Oskar Petr, autor legendárních hitů Lucie či Davida Kollera

Českou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva v samém závěru dubna. Ve věku 73 let zemřel zpěvák, hudebník a skladatel Oskar Petr, někdejší člen skupiny Marsyas a autor nesmrtelných hitů kapely Lucie či Davida Kollera.
Smutnou informaci potvrdil například Lubomír Houdek z vydavatelství Galén. "Náš zmrzlinář odjel... Umřel Oskar Petr, kterému pámbu nadělil fůru talentu na mnohé. Uměl také neskutečně vytočit, občas jsem musel držet ruce v kapsách, abych po něm něco nehodil. Měl jsem ho moc rád. Škoda všeho, co už neuděláme, Oskare," napsal na facebooku.
Petr se jako hudebník proslavil působením ve folk-rockové skupině Marsyas a také v kapele Jazz Q pianisty Martina Kratochvíla. Výrazně se prosadil také jako autor pro jiné interprety, podílel se například na hitu Hříšná těla, křídla motýlí, který se objevil na debutovém albu první vítězky SuperStar Anety Langerové.
Zásadní pak byla jeho spolupráce s jednou z nejpopulárnějších českých porevolučních kapel Lucií, respektive jejím frontmanem Davidem Kollerem. Pro sólovou desku Kollera napsal píseň Chci zas v tobě spát, kterou následně měla v repertoáru i již zmíněná kapela. Přímo pro Lucii pak vznikla skladba Medvídek z desky Větší než malé množství lásky, která získala Cenu Anděl.
Petr skládal také filmovou hudbu. Za zmínku stojí zejména spolupráce na filmu Účastníci zájezdu, který režisér Jiří Vejdělek natočil podle předlohy od spisovatele Michala Viewegha.
