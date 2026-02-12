V pražské ZOO se potvrdila ptačí chřipka. Platí mimořádná opatření

V areálu ZOO Praha byla zjištěna ptačí chřipka. Podezření na nákazu se objevilo po úhynu několika ptáků. Vyšetření následně nemoc potvrdilo. V zoologické zahradě sice byla zavedena mimořádná veterinární opatření, ale vstup návštěvníků nijak omezen není.
ZOO ve čtvrtek odpoledne informovala o zavedení ochranných opatření kvůli potvrzenému výskytu ptačí chřipky. "Podezření na nákazu se objevilo po úhynu několika ptáků. První výsledky pitvy a vyšetření infekci potvrdily u čtyřech z nich. V součinnosti s Městskou veterinární správou v Praze byla nařízena mimořádná veterinární opatření," uvedla na facebooku.
Ptáci byli v rámci opatření dočasně přesunuti z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor. Návštěvníkům bude omezen vstup do průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán.
"Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou probíhající nákazou nijak ohroženi," sdělila zoologická zahrada.
ZOO zmínila, že nákaza ptačí chřipkou je v našich zeměpisných podmínkách stále častějším jevem. "Věříme, že aktuální situaci zvládneme i proto, že řada ze zmíněných kroků byla učiněna nad rámec povinných opatření, a to s cílem naprosto eliminovat riziko šíření nákazy," dodala.
Související
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů
ptačí chřipka , ZOO Praha , Praha
Zdroj: David Holub