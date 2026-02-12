V pražské ZOO se potvrdila ptačí chřipka. Platí mimořádná opatření

Jan Hrabě

12. února 2026 18:27

Papoušci v ZOO, ilustrační fotografie.
Papoušci v ZOO, ilustrační fotografie. Foto: ZOO Praha

V areálu ZOO Praha byla zjištěna ptačí chřipka. Podezření na nákazu se objevilo po úhynu několika ptáků. Vyšetření následně nemoc potvrdilo. V zoologické zahradě sice byla zavedena mimořádná veterinární opatření, ale vstup návštěvníků nijak omezen není. 

ZOO ve čtvrtek odpoledne informovala o zavedení ochranných opatření kvůli potvrzenému výskytu ptačí chřipky. "Podezření na nákazu se objevilo po úhynu několika ptáků. První výsledky pitvy a vyšetření infekci potvrdily u čtyřech z nich. V součinnosti s Městskou veterinární správou v Praze byla nařízena mimořádná veterinární opatření," uvedla na facebooku.

Ptáci byli v rámci opatření dočasně přesunuti z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor. Návštěvníkům bude omezen vstup do průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán.

"Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou probíhající nákazou nijak ohroženi," sdělila zoologická zahrada. 

ZOO zmínila, že nákaza ptačí chřipkou je v našich zeměpisných podmínkách stále častějším jevem. "Věříme, že aktuální situaci zvládneme i proto, že řada ze zmíněných kroků byla učiněna nad rámec povinných opatření, a to s cílem naprosto eliminovat riziko šíření nákazy," dodala.

28. prosince 2025 21:50

V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky

před 16 minutami

Olympiáda, ilustrační fotografie.

Zabystřanova jízda stačila na 17. místo. Nejlepší sdruženář v TOP 20, muži v curlingu byli blízko senzaci

Středeční pátý soutěžní den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo měl na programu opět řadu soutěží, přičemž jednou z těch očekávaných bylo lyžařské super-G mužů. To proto, že mnozí ještě mají v paměti prosincové nečekané vítězství Jana Zabystřana ve Val Gardeně. Jenže i když mohli Češi větřit naději, že by mohlo dojít k podobné senzaci i pod pěti kruhy, nakonec se museli vrátit do reality. Zabystřanův výkon tentokrát stačil na 17. místo. To na svahu v Bormiu potřetí na této olympiádě triumfoval Švýcar Franjo von Almenn, který si tak píše na těchto hrách svůj příběh. Zabystřan nebyl jediným českým olympionikem, který se umístil v TOP 20. Povedlo se to i českému sdruženáři Jiřímu Konvalinkovi, jenž skončil dvacátý. Po smíšených dvojicích svůj turnaj v curlingu začali muži, a i tady má Česká republika své zástupce. Při svém olympijském debutu navíc neměla blízko k senzační výhře nad USA, s těmi ale nakonec prohrála nejtěsnějším možným rozdílem 7:8.

před 30 minutami

před 1 hodinou

James Van Der Beek

Zemřel herec Van Der Beek, proslavil ho seriál Dawsonův svět

Z Hollywoodu přišla ve středu smutná zpráva. Ve věku pouhých 48 let zemřel populární herec James Van Der Beek, který v posledních letech života bojoval s rakovinou tlustého střeva. O úmrtí herce informovala světová média, například britská stanice BBC. 

před 1 hodinou

Casey Wasserman

Šéf olympiády flirtoval s Epsteinovou spolupracovnicí. Celebrity mu vypovídají smlouvy, ve funkci přesto zůstane

Casey Wasserman, jedna z nejvlivnějších postav amerického sportovního průmyslu, zůstane ve funkci předsedy organizačního výboru olympijských her v Los Angeles pro rok 2028 (LA28). Rozhodlo o tom výkonné kolegium správní rady po přezkoumání Wassermanových vazeb na usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou. Informace o jejich kontaktu se na veřejnost dostaly prostřednictvím dokumentů zveřejněných ministerstvem spravedlnosti USA koncem ledna.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Hokej, ilustrační fotografie.

Začal hokejový turnaj mužů. Slováci se postarali o senzaci, Švédové se trápili

Po ženách ve středu vstoupili do olympijského hokejového turnaje v Miláně muži, jejichž turnaj je ozdoben hvězdami z kanadsko-americké NHL, které se pod pěti kruhy objevují poprvé po 12 letech. Jako první se na turnaji představili Slováci a Finové – medailisté z posledních her v Pekingu, přičemž naši východní sousedé obhajují bronz a Seveřané zlato. Navzdory tomu, že Finové disponují pro tento turnaj kvalitnějším týmem než Slováci, byli to právě naši východní sousedé, kteří favorita na úvod turnaje dokonale zaskočili. Nejen díky dvěma trefám Juraje Slafkovského, slovenské posily z NHL, ale i skvěle chytajícímu Samuelu Hlavajovi dospěli k zaslouženě jasné výhře 4:1. Další Seveřané – Švédové – se také ve svém duelu trápili. Přestože byli střelecky aktivnější, dlouho byl zápas s Itálií vyrovnaný, až ve třetí třetině odskočili na konečných 5:2.

před 3 hodinami

Petr Pavel

Češi nejvíce věří Pavlovi. Nejméně Turkovi, Macinkovi a Okamurovi

První letošní šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které proběhlo na přelomu ledna a února 2026, přineslo podrobný vhled do rozložení důvěry české veřejnosti vůči vrcholným politikům. Na vrcholu žebříčku popularity se s výrazným náskokem drží prezident republiky Petr Pavel. Tomu vyjádřilo důvěru 62 procent dotázaných, což z něj činí jediného politika v průzkumu, kterému věří téměř dvě třetiny občanů.

před 4 hodinami

Eva Decroix vystřídala Pavla Blažka v čele ministerstva spravedlnosti. (10.6.2025)

Političky Richterová a Decroix dostaly výhrůžné dopisy. Věc bude řešit policie

Političky Olga Richterová (Piráti) a Eva Decroix (ODS) čelí vlně brutální agrese. Obě poslankyně obdržely vulgární anonymní dopisy plné výhrůžek fyzickým násilím a urážek nejhrubšího zrna. Podle poštovního razítka na obálkách byla tato psaní odeslána z Karviné, přičemž vše nasvědčuje tomu, že mají stejného autora.

před 4 hodinami

Evropská unie

Češi vystoupit z EU nechtějí, ukazuje průzkum

V české veřejnosti po loňských říjnových volbách posílily segmenty, které si nepřejí odchod z Evropské unie. Podle nejnovějších dat analytického ústavu STEM pro Zastoupení Evropské komise v ČR přibylo lidí spokojených s naším členstvím i těch, kteří by v případném referendu hlasovali pro setrvání. Tento posun lze pravděpodobně přisoudit umírněnému tónu předvolební kampaně, kdy se hlavní politické síly vyhýbaly ostrým střetům na téma unijní politiky.

před 5 hodinami

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching prolomil mlčení. Poprvé se vyjádřil k čistkám ve velení armády

Čínský prezident Si Ťin-pching se neobvykle otevřeně vyjádřil k nedávným čistkám v nejvyšším vedení armády, které vedly k odstranění špičkových generálů. Mezi nimi byl i generál Čang Jou-sia, který byl dlouhodobě považován za nejbližšího vojenského spojence hlavy státu. Čang byl ze své funkce odvolán v lednu poté, co byl obviněn z „vážného porušení disciplíny a zákona“, což je v čínském politickém prostředí obvykle eufemismus pro korupci.

před 6 hodinami

WhatsApp

Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

před 7 hodinami

Vladyslav Heraskevyč

Z olympiády byl vyloučen ukrajinský skeletonista. Měl na helmě sportovce zabité během války

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině 2026. Důvodem je jeho odmítnutí podřídit se pravidlům Mezinárodního olympijského výboru (MOV) ohledně projevů sportovců. Heraskevyč trval na tom, že během závodu nastoupí s helmou, na které jsou vyobrazeni ukrajinští sportovci zabití během probíhající války na Ukrajině.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Jak najít závadné kojenecké výživy

Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.

před 9 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Hluboká krize důvěry. Lidé už ve spojenectví s USA nevěří, co bude po odchodu Trumpa nikdo netuší

V době, kdy se světoví lídři sjíždějí do Německa na Mnichovskou bezpečnostní konferenci, ukazují nové výsledky průzkumu The Politico Poll hluboký úpadek důvěry v USA. Snahy prezidenta Donalda Trumpa o přepsání dlouhodobých mezinárodních vztahů, zejména v Evropě, odrazují i ty nejvěrnější partnery. Eroze americké pověsti vyvolává vážné otázky o stabilitě globálního řádu, který fungoval po celá desetiletí, i o skutečné síle Spojených států na světové scéně.

před 10 hodinami

Bern, Švýcarsko

10 milionů, jinak konec dohod s EU. Švýcarsko čeká v létě bizarní hlasování

Švýcarsko bude v létě rozhodovat o návrhu krajně pravicové Švýcarské lidové strany (SVP), která požaduje omezení počtu obyvatel země na deset milionů. Tento krok by mohl vážně ohrozit klíčové dohody s Evropskou unií a podle odpůrců z řad podnikatelů i ochromit národní hospodářství. Vláda ve středu oznámila, že referendum o iniciativě s názvem „Ne desetimilionovému Švýcarsku“ se uskuteční 10. června.

před 10 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Republikáni se postavili Bílému domu, blokují cla proti Kanadě. Čekají vás problémy, vzkázal jim Trump

Šestice republikánských zákonodárců se otevřeně postavila proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho celní politice vůči Kanadě. V rámci hlasování, kterému se vedení strany snažilo do poslední chvíle zabránit, tito zástupci vyslali jasný signál nesouhlasu s pilířem Trumpova druhého funkčního období. Skupina se spojila s demokraty, aby podpořila zrušení těchto cel, což odráží dlouhodobější nespokojenost uvnitř strany s probíhající obchodní válkou.

před 11 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popřel spekulace, že chce vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě

Prezidentské volby na Ukrajině se staly ústředním tématem diplomatických kuloárů, přestože země nadále čelí plnospektrální ruské invazi. Prezident Volodymyr Zelenskyj dnes popřel spekulace, že by se chystal vyhlásit termín voleb nebo referendum o mírové dohodě u příležitosti čtvrtého výročí začátku války, tedy 24. února. Podle zdrojů z prezidentské kanceláře zůstává prioritou bezpečnost, bez níž je konání jakéhokoli hlasování nereálné.

včera

Vonnová má za sebou tři operace. Její otec má o její budoucnosti jasno

Americká legenda alpského lyžování Lindsey Vonnová psala svůj letošní olympijský příběh ještě před začátkem právě probíhajícího sportovního svátku v Miláně a Cortině d´Ampezzo. Závodnice, která se ve svých 41 letech před touto sezónou vrátila už po jednom konci své kariéry do kolotoče Světového poháru, v němž několikrát udivovala svými výkony atakující nejvyšší příčky, cílila právě na tyto olympijské hry jako na vrchol svého comebacku. Jenže vše se začalo komplikovat už při generálce na tyto Hry v Crans Montaně, kde při sjezdu spadla a zpřetrhala přední zkřížený vaz. Přesto se chtěla vrátit na velkou mezinárodní scénu pod pěti kruhy, jenže hned při svém prvním vystoupení ve sjezdu taktéž zažila karambol po pouhých dvanácti vteřinách od startu. Vrtulník ji následně musel převézt do nemocnice, kde zjistily zlomenou nohu a kde musely provést už tři operace. Jak to všechno ovlivní její kariéru v budoucnu, zatím nevíme, její otec má ale v této otázce docela jasno.

