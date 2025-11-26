Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů

V Česku se také tento týden potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky. Nákaza se prokázala v komerčním chovu v Blatné, informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ohnisko leží v již dříve vyhlášeném ochranném pásmu.
ptačí chřipka , Ptactvo , Marek Výborný (KDU-ČSL)
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů schválili finální soupis jmen pro obsazení postů v připravované vládní koalici. Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, plánuje představit navržené kandidáty prezidentovi Petru Pavlovi ve středu. Ačkoliv se zdá být u většiny ministerstev jasno, nejistota stále přetrvává u obsazení ministerstva zahraničních věcí a také u nominace zástupce Motoristů, Filipa Turka.
Zdroj: Libor Novák