Nové ohnisko ptačí chřipky v Česku. Potvrdila se na pomezí dvou krajů

Jan Hrabě

26. listopadu 2025 20:07

Marek Výborný (KDU-ČSL) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Česku se také tento týden potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky. Nákaza se prokázala v komerčním chovu v Blatné, informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ohnisko leží v již dříve vyhlášeném ochranném pásmu. 

Podle Výborného se v pondělí večer potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky H5N1 v chovu kachen u Blatné na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje. Letos jde o deváté ohnisko v komerčním chovu. "Zbývající drůbež bude v souladu s legislativou utracena," uvedl ministr zemědělství na síti X. 
 
Ohnisko se nachází v již vyhlášeném ochranném pásmu, které se nově mírně rozšiřuje o čtyři katastrální území. V oblasti platí mimořádná veterinární opatření, konkrétně omezení přesunů drůbeže, soupisy všech chovů či zákaz burz a výstav ptactva
 
"Děkuji všem chovatelům, veterinární správu i hasičům, policii a rovněž Vězeňské službě za součinnost. Společně situaci zvládneme," dodal Výborný.
 
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

ptačí chřipka Ptactvo Marek Výborný (KDU-ČSL)

