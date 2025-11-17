Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu

Jan Hrabě

17. listopadu 2025 14:24

Ptáci, zvířata, ilustrační foto
Ptáci, zvířata, ilustrační foto Foto: Pixabay

V Česku se za posledních několik dní potvrdila ptačí chřipka v několika komerčních chovech. V neděli přibyl nejnovější případ v jižních Čechách. Nákaza tam byla prokázána v chovu kachen, které tak budou utraceny.

Státní veterinární správa (SVS) v neděli informovala, že se potvrdilo ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné u rybníka Řitovíz. Uhynulo téměř 400 kachen chovaných na výkrm. 

"Úřední veterinární lékaři zde provedli šetření, během něhož odebrali v hospodářství vzorky a ty odeslal do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1," uvedla správa. 

Za letošní rok jde o páté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu. V souladu s platnou legislativou bylo rozhodnuto, že zbývající drůbež v chovu bude utracena. Kolem ohniska se vytyčilo tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, kde platí mimořádná veterinární opatření.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

12. listopadu 2025 19:07

V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

