Ptačí chřipka se potvrdila v dalším českém komerčním chovu

V Česku se za posledních několik dní potvrdila ptačí chřipka v několika komerčních chovech. V neděli přibyl nejnovější případ v jižních Čechách. Nákaza tam byla prokázána v chovu kachen, které tak budou utraceny.
Státní veterinární správa (SVS) v neděli informovala, že se potvrdilo ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné u rybníka Řitovíz. Uhynulo téměř 400 kachen chovaných na výkrm.
"Úřední veterinární lékaři zde provedli šetření, během něhož odebrali v hospodářství vzorky a ty odeslal do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1," uvedla správa.
Za letošní rok jde o páté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu. V souladu s platnou legislativou bylo rozhodnuto, že zbývající drůbež v chovu bude utracena. Kolem ohniska se vytyčilo tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, kde platí mimořádná veterinární opatření.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.
