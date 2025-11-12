V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

Jan Hrabě

12. listopadu 2025 19:07

Ilustrační foto Foto: Pixabay

V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.

V komerčním velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku, kde se nachází zhruba 20 tisíc kusů drůbeže, se potvrdila vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1. Podezření na nákazu vzniklo při veterinární prohlídce kachen z chovu na jatkách v Mirovicích v Jihočeském kraji. Došlo k odebrání vzorků a vyšetření ve Státním veterinárním ústavu, které potvrdilo ptačí chřipku. 

V souladu s platnou legislativou bude zbývající drůbež v chovu utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. "V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Opatření budou přijata i na již zmíněných jatkách v jihočeských Mirovicích. Veškeré produkty a poražená drůbež budou neškodně odstraněny v asanačním podniku. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se potvrdila vážnost nákazové situace v Evropě. 

"Znovu proto apeluji na všechny chovatele, aby co nejlépe zabezpečili své chovy a dodržovali pravidla biologické bezpečnosti. Veškeré informace o nákazové situaci jsou dostupné na webu Státní veterinární správy. V případě podezření na nákazu ptačí chřipky je třeba co nejdříve kontaktovat příslušnou krajskou veterinární správu SVS, toto platí i pro drobnochovatele," řekl Výborný.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární influenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Kromě dvou komerčních chovů se v Česku letos potvrdilo 17 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech v republice.

