Dva prvoligové týmy oznámily své nové trenéry. Boleslav bude trénovat Majer, Slovácko Kameník

Rozhodně mezi nejneznámější jména mezi trenéry v rámci příštího ročníku fotbalové Chance ligy bude patřit nový mladoboleslavský stratég Aleš Majer. Tento pětačtyřicetiletý kouč totiž dosud vedl mládežnické týmy Pardubic i pražské Dukly, přičemž tam trénoval i B-tým. Do profesionálního fotbalu coby trenér vstoupil až svým angažmá v druholigové Vlašimi, kam přišel loni v létě. "Převzít tým v nejvyšší soutěži je pro mě velkou výzvou a zároveň oceněním dosavadní práce. Mladá Boleslav je klub s ambicemi a kvalitním zázemím, na spolupráci se všemi v klubu se velmi těším. Věřím, že společně navážeme na předchozí úspěchy a posuneme tým dál," nechal se slyšet při převzetí mladoboleslavského mužstva Majer, jenž bude spolupracovat s Ladislavem Pokorným. Koučem brankářů pak v klubu nadále zůstává Kamil Čontofalský.

Majera do role trenéra Mladé Boleslavi uvedl klubový ředitel komunikace Jiří Koros následujícími slovy: "Aleš Majer je trenér s jasnou vizí, systematickým přístupem a důrazem na rozvoj hráčů. Jeho dosavadní výsledky a způsob práce nás přesvědčily, že je správnou volbou pro náš klub. Věříme, že naváže na předchozí úspěchy a společně posuneme tým směrem, kterým se chceme ubírat."

Fotbalisty Mladé Boleslavi vedl v nedávno skončivší sezóně nejprve David Holoubek, který tam byl již od loňského ledna, avšak už v srpnu ho nahradil švédský trenér Andreas Brännström. Ten nakonec kvůli osobním důvodům ukončil s klubem spolupráci letos v dubnu. Závěr sezóny tak měl na starosti Josef Jinoch s jeho nejbližšími pobočníky Pavlem Malurou a Jakubem Harantem – nynějším novým hlavním koučem Vlašimi.

Přestože se Středočechům podařilo postoupit do hlavní ligové fáze Konferenční ligy, v rámci které až do poslední chvíle bojovali o postup do vyřazovací fáze, v tuzemské lize se jim tolik nedařilo. V nadstavbové části totiž nakonec hráli ve skupině o záchranu s tím, že v ní nakonec skončili na dvanáctém místě.

Nového muže na lavičce hlásí i Slovácko

Během prvního červnového týdne byl oznámen nový hlavní trenér i na Slovácku. I tam se nemůže mluvit o povedené sezóně 2024/25. I uherskohradišťský klub totiž hrál skupinu o záchranu, po níž se umístili na 13. místě jen se čtyřbodovým náskokem před barážovými pozicemi. I v tomto celku se jednalo o turbulentní sezónu, co se týče trenérů. Nejprve byl trenérem Slovácka Roman West, aby ho v listopadu nahradil Ondřej Smetana. Ovšem ani on se nedočkal konce sezóny, jelikož byl ještě před tím odvolán a ročník tak na tamní lavičce dokončil jeden z asistentů Tomáš Palinek.

Od nové sezóny Slovácko povede Jan Kameník, který dokráčel v poslední sezóně s druholigovým Vyškovem do baráže, kde nakonec nestačil na Duklu. "Vrací se k nám trenér, který zná klub, prostředí i filozofii, kterou razíme. Jan Kameník je ambiciózní, pracovitý a věříme, že pomůže klubu k dalšímu rozvoji," představil nového stratéga sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Kameník, který v minulosti vedl třeba Jihlavu nebo Zlín, na Slovácku svou trenérskou dráhu začínal, když tam měl na starost osm let mládež. "Byla to pro mě vstupní brána do světa profesionálního fotbalu. Měl jsem štěstí na skvělé kolegy a zkušenosti, na které dodnes navazuji," dodal Kameník a pokračoval: "Samozřejmě vnímám pozitivní emoce. Jsem rád, že jsem dostal tuhle příležitost. Na druhé straně jsem odtud z nedalekého okolí a vím, že zápasy Slovácka jsou velmi sledované, takže je to velká míra zodpovědnosti. Zároveň je to práce, která mě nesmírně baví a naplňuje. Být s hráči na hřišti, pracovat s nimi – to je to, co jsem si vždy přál. Jsem šťastný, že mohu pokračovat v této cestě na nejvyšší možné úrovni."

Na Slovácku tak muž, jenž je zároveň i novým asistentem nového trenéra reprezentantů do 21 let Michala Bílka, nahradí teprve devětadvacetiletého Palinka, jenž se tak s klubovým vedením dohodl na ukončení spolupráce. "Byl jsem za tuto příležitost vděčný a rád jsem ji využil. Teď je ale čas posunout se dál," okomentoval svůj konec v klubu Palinek pro web Slovácka.