Češi zvládli další duel kvalifikace na MS, po Faerských ostrovech a Gibraltaru vyhráli nad Černou Horou

Proti Černé Hoře se po pauze zaviněné zraněními vrátili do základní sestavy obránce Tomáš Holeš a útočník Adam Hložek, jenž se pro tento duel postavil na pozice levého křídla, kde tak dostal přednost před Provodem zaujímající zpočátku tohoto zápasu místo na lavičce.

Očekávalo se, že Češi budou potvrzovat roli favorita a přesně tak se dělo už od úvodního výkopu. Snažili se přebírat tempo hry a překonávat tak obranu Černé Hory, která se rozhodla být tak pevná, jak jen to půjde. Vždyť do základu balkánský celek nasadil hned tři stopery, takový respekt před Čechy měli. I proto, navzdory snažení, Češi stěží nacházeli recept na překonání tohoto obranného valu.

Podařilo se to až po 23 minutách hry, kdy nejprve Šulc trefil při svém zakončení jednoho z bránících hráčů, aby pak na něj navázala daleko povedenější akce, při níž jiný plzeňský reprezentant Červ předal balon Hložkovi a ten si už kulatý nesmysl navedl na osu hřiště, aby následně zpoza vápna střílel nechytatelně k levé tyči černohorské branky. Gólman Nikič se snažil zabránit gólu ze všech sil, ale na míč nedosáhl, 1:0 pro Čechy. Mimochodem, pro hráče bundesligového Hoffenheimu tak navázal na svou trefu proti Gibraltaru. Další gól k těm dosavadním čtyřem, které dosud v reprezentačním dresu zaznamenal, ale v nejbližší době jen tak nepřidá. Jen pár minut po své trefě si totiž přivodil opět zranění a musel tak odejít předčasně ze hřiště s tím, že ho nahradil Provod.

Ještě před tím než se tak stalo, stačili Černohorci překonat gólmana Kováře, když z rychlého protiútoku celou akci zakončil nekompromisní střelou pod břevno. Čechům ale záhy ulevilo, když sudí gól po konzultaci s videorozhodčím neuznal kvůli předešlému ofsajdu, v němž se ocitl před tím přihrávající Jovetič.

Do konce prvního poločasu už to přeci jenom byli skutečně Češi, kteří měli čím dál více ze hry a měli tak tehdy dvě příležitosti, po kterých mohli odskočit už tehdy do dvoubrankového vedení. Nejprve jeden z nejlepších českých reprezentantů v zápase Černý předvedl jednu ze svých akcí po pravé straně, po níž vnikl do šestnáctky soupeře, aby pak hledal na hrotu Schicka, ten byl ale bránícími Černohorci zablokován natolik dostatečně, že po jeho snaze otočit se do slibné střelecké pozice, nakonec spadl na zem a ke střele se tak nedostal. Ve 32. minutě se pro změnu do střelecké příležitosti dostal Krejčí, když hlavičkoval po centru zleva a i když se mu brankáře Nikiče podařilo překonat, těsně před brankovou čárou stačil míč včas do bezpečí odvrátit Savič.

Co se však nepodařilo Čechům do konce prvního dějství, to se jim povedlo na začátku toho druhého. Po rozehrání této části hry totiž stačilo svěřencům Ivana Haška pouhých 69 vteřin na to, aby vstřelili kýženou druhou branku. Postaral se o to Černý, jenž byl na konci rychlé protiakce se svou individuální akcí. Jenomže stejně jako v prvním poločase, i tentokrát v případě Čechů byla radost z branky předčasná. Opět se totiž do hry vložil systém VAR, jenž opět odhalil ofsajdové postavení, v němž se tentokrát už u půlící čáry ocitl Schick. U toho už ale nebyl záložník Červ, jehož do druhé půle nahradila zbrusu nová slávistická posila Michal Sadílek.

Přesto ani neuznaný gól nikterak naštěstí Čechy nerozhodil. Nadále hráli tak, že drželi otěže zápasu ve svých rukou a jak spěl zápas ke svému konci, držel je v rukách čím dál pevněji. Zvlášť pak poté, co se jim v 65. minutě konečně povedlo vstřelit regulérní pojišťující gól. Opět byl u toho aktivní Černý, jenž neustále zásoboval svými centry zprava a nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy na jeho pobídku tentokrát naskočil Schick a ten jemnou hlavičkou usměrnil ke vzdálenější tyči, 2:0. Pro českého útočníka to byla v rámci národní týmu již 24. branka a kromě toho tak ještě více upevnil své vedení v tabulce střelců v rámci kvalifikace.

Za chvíli se mohla úspěšná spolupráce Černý-Schick téměř po stejné akci zopakovat znovu, tentokrát ale hlavičku mířící doprostřed branky gólman Nikič vyrazil a forvard Leverkusenu pak neuspěl ani při následné střele zprava, stejně jako při další hlavičce. K závěru bylo na Černohorcích znát, že jim docházejí síly a útočící Čechy přestávali stíhat. Přesto mohli klidně zadělat ještě na drama, kdyby v 87. minutě po ojedinělé rychlé protiakci nejprve Kovář nezasáhl proti Mugošově patičce a kdyby následně včas nezakročil bránící Zelený proti dorážejícímu Krstovičovi.

Balkánci frustrováni z toho, že soupeře nestíhají se uchylovali k tvrdým a zákeřným zákrokům, jako k tomu na Provoda, který byl ohodnocen jen žlutou kartou a po kterém následovala rozmíška, v níž se angažoval z české strany především Coufal. Závěrečnou tvrdost Černohorců pak pocítil i útočník Chorý, který na hrací plochu přišel na poslední čtvrthodinu.

Ani to všechno však nakonec nezkazilo radost zaplněné plzeňské arény, stejně jako všech ostatních českých fanoušků po republice z dalšího bodového zisku nejen v rámci této kvalifikace. Jednalo se totiž již o devátý zápas bez porážky českého národního týmu v řadě.

"Češi naprosto zaslouženě vyhráli. V prvním poločase jsme hráli poměrně dobře, v druhém už soupeř zcela dominoval. Byl to teprve první poločas (dvojzápasu s Českem), v září budeme hrát odvetu zase u nás a máme možnost to napravit. Do konce kvalifikace zbývá ještě hodně zápasů, zatím není nic hotové," komentoval průběh zápasu po jeho skončení trenér Černohorců Chorvat Robert Prosinečki.

Podle Haška rozhodlo o výhře nad Černohorci ten fakt, že jednak nebyl uznán gól Černohorců v první půli a že Čechy naopak nepoložil jejich vlastní neuznaný gól v úvodu půle druhé. "Když Černohorci dali na 1:1, tak si chvilku říkáte, že to zase bude dobývání. Naštěstí gól neplatil. Pak neplatil ani náš gól, když jsme dali na 2:0. Je potřeba se radovat, až když rozhodčí ukáže na středový puntík," řekl Hašek.

Nyní jeho mužstvo čeká další, v průběhu této kvalifikace dosud nejtěžší, zápas už v pondělí večer od 20:45. Právě tehdy se v Osijeku utká s favoritem jejich kvalifikační skupiny, tedy s Chorvatskem.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na MS ve fotbale 2026 (6.6.2025):

Česko – Černá Hora 2:0 (1:0)

Branky: 23. Hložek, 65. Schick. Rozhodčí: Gözübüyük – Zeinstra, Inia – Van Boekel (video, všichni Niz.). ŽK: Coufal – Vešovič, Lončar. Diváci: 10 889



Česko: Kovář – Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, Zelený – Červ (46. Sadílek), Souček – Černý (76. Kušej), Šulc (90. Král), Hložek (28. Provod) – Schick (76. Chorý). Trenér: Hašek



Č. Hora: Nikič – Savič, Vujačič, Šipčič (84. Mugoša) – Vešovič (84. M. Vukčevič), Jankovič, Kuč (62. Lončar), Radunovič (62. A. Vukčevič) – Vukotič (62. Osmajič), Jovetič – Krstovič. Trenér: Prosinečki