Unikl americký návrh příměří na Ukrajině. Rusové si mnou ruce

O nástinu možné dohody informovala agentura Bloomberg, která se odvolává na informace od představitelů evropských zemí. Podle podmínek navrhuje Washington zmírnění protiruských sankcí, pokud bude Moskva souhlasit s trvalým příměřím. Zdroje agentury neposkytly další podrobnosti s tím, že diskuze jsou důvěrné.

Progres v diplomatických jednáních naznačil i americký viceprezident J. D. Vance. "Myslím, že jen za posledních 24 hodin máme několik zajímavých věcí. Máme tu jednání, nebudu předjímat, ale cítíme to optimisticky, že bychom mohli přivést tuto válku, velmi brutální válku, ke konci," řekl podle agentury TASS na jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou v Římě.

Naopak šéf americké diplomacie Marco Rubio připustil, že Washington by od Ukrajiny mohl výhledově dát ruce pryč. "Pokud nebude možné ukončit válku na Ukrajině, musíme jít dál," řekl podle CNN. "Musíme si to velmi rychle ujasnit, a mluvím o řádu dnů, jestli to je proveditelné," sdělil novinářům.

"Pokud by to nebylo možné (ukončit konflikt), pokud jsme tak vzdáleni, že se to nestane, pak si myslím, že prezident se možná nachází v bodě, kdy řekne že končíme," prohlásil ministr zahraničí.

Šéf americké diplomacie zdůraznil, že nejde o "americkou" válku. "My jsme ji nezačali. Spojené státy pomáhají Ukrajině poslední tři roky a chceme to ukončit. Ale není to naše válka," podotkl. "Prezident strávil 87 dní na nejvyšší vládní úrovni opakovanými snahami o ukončení této války. Nyní se dostáváme do bodu, kdy musíme rozhodnout, zdali je to možné. Proto zapojujeme obě strany," dodal Rubio.