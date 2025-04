Baník Ostrava povede kouč Hapal po podepsání nové smlouvy minimálně další dva roky

Tuto sezónu 2021/22 ještě ostravský Baník doklepe se svým asistentem Tomášem Galáskem coby dosavadním hlavním koučem. Bývalý reprezentant se dostal do čela trenérské lavičky poté, co před nedávnem v klubu skončil po nevydařených výsledcích Ondřej Smetana. V těchto dnech se v zákulisí jedná čile o novém kouči moravskoslezského klubu pro příští sezónu. Ještě před pár dny se spekulovalo o nynějším kouči Sparty Pavlu Vrbovi, Ostravu ale bude trénovat podle všeho nakonec jiný stratég se zkušenostmi ze Sparty, a to Pavel Hapal.