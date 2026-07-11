Kuba zažila druhý blackout za pět dní. Energetická krize se prohlubuje

Lucie Podzimková

11. července 2026 16:17

Havana, autor: Angelo Lucia
Havana, autor: Angelo Lucia Foto: Wikipedia

Kubu v pátek zasáhl druhý celostátní blackout za pouhých pět dní. Celkově se jednalo o devátý případ úplného výpadku dodávek elektřiny od roku 2024 a čtvrtý v letošním roce, informoval web DW.

Státní společnost UNE v pátek informovala, že odpoledne došlo k "totálnímu kolapsu národní elektrické sítě". Příslušné ministerstvo přistoupilo aktivaci protokolů, aby mohly být dodávky energie obnoveny. Kubánské úrady nicméně nijak nevysvětlily příčinu včerejšího blackoutu.

Ostrovní karibská země podle DW potřebuje více než sto tisíc barelů ropy denně pro vlastní energetické potřeby. Od začátku americké blokády přitom dorazil na Kubu jen jeden ruský tanker se zásobami na přibližně dva týdny.  

Havana v uplynulých týdnech přiznala, že zcela vyčerpala zásoby ropy, nafty a topného oleje, takže její energetika je v kritickém stavu kvůli pokračující americké blokádě. Části metropole se opakovaně potýkají i s více než dvacetihodinovými blackouty, situace v zemi je extrémně napjatá. 

Kuba se dlouhodobě spoléhala na dodávky ropy z Venezuely a Mexika. Oba státy je ale dramatickým způsobem omezily kvůli výhrůžkám prezidenta Trumpa, jenž pohrozil cly jakékoliv zemi, která Kubě poskytne ropu. 

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