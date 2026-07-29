Sánchez: Nacházejících 12 hodin bude pro Španělsko klíčových

Španělsko svádí neúprosný boj s rozsáhlými lesními požáry, přičemž nadcházející hodiny budou podle úřadů zcela zásadní pro další vývoj situace. Premiér Pedro Sánchez při návštěvě předsunutého velitelského stanoviště v Navalcarneru prohlásil, že i když je dosavadní stav relativně příznivý, následujících dvanáct hodin rozhodne o tom, zda se hasičům podaří udržená území definitivně zabezpečit. Situaci totiž výrazně komplikuje nastupující vlna veder, která do regionu přináší nové bezpečnostní hrozby.
Tlak na záchranné složky stoupá s tím, jak se meteorologické podmínky v celé jižní Evropě opětně zhoršují. Španělský meteorologický ústav předpovídá, že teploty v některých částech země přesáhnou hranici čtyřiceti stupňů Celsia, přičemž nejvyšší hodnoty mají zasáhnout Pamplonu či Córdobu a v Madridu se očekává kolem třiceti sedmi stupňů. Extrémní horka v kombinaci se suchým vzduchem tak vytvářejí ideální podmínky pro vznik nových ohnisek i pro nekontrolované šíření stávajících plamenů.
I přes hrozící rizika se v některých oblastech podařilo dosáhnout dílčích úspěchů, což umožnilo první návraty evakuovaných obyvatel. V okolí španělské metropole se do svých domovů mohlo vrátit na čtyřiadvacet tisíc lidí a dalším desítkám tisíc úřady odvolaly zákaz vycházení. Návraty však doprovázejí tragické výjevy, kdy mnozí obyvatelé nalézají ze svých obydlí a majetku pouze spáleniště a trosky, což podtrhuje ničivou sílu plamenů, které v okresech západně od Madridu pustošily krajinu.
Předseda vlády v této souvislosti vyzval vysídlené občany k trpělivosti a důvěře v oficiální pokyny. Sánchez zdůraznil, že rozhodnutí o povoleních k návratu do zasažených lokalit nejsou motivována politikou, ale vycházejí ze striktně vědeckých a bezpečnostních posouzení odborníků. Zároveň obyvatele varoval před věřením dezinformacím, konspiračním teoriím a nepodloženým fámám, které se v souvislosti s požáry masivně šíří prostřednictvím sociálních sítí.
Zatímco situace v bezprostřední blízkosti Madridu vykazuje známky stabilizace, na jiných místech Španělska zůstává stav velmi dramatický. V provincií Castellón se požár šíří bez kontroly, přičemž plameny již pohltily téměř deset tisíc hektarů půdy a vynutily si evakuaci přibližně deseti tisíc obyvatel. Úsilí hasičských jednotek a vojenských pohotovostních útvarů se nyní soustředí na dohled nad perimetrem ohně, ochlazování horkých míst a rychlou likvidaci nových lokálních ohnisek.
Obdobně náročnému tlaku čelí také sousední Francie, kde se premiér Sébastien Lecornu rozhodl odložit plánovanou dovolenou a zůstat v Paříži, aby osobně dohlížel na řízení krize. Na francouzském území platí vysoký stupeň varování před požáry ve více než šedesáti departementech. Přestože se hasičům v regionu Gironde daří udržet hlavní ohniska pod kontrolou, horko dosahující téměř čtyřiceti stupňů Celsia vyžaduje neustálou pohotovost všech složek integrovaného záchranného systému.
Současná krize poukazuje na narůstající frekvenci a intenzitu extrémních výkyvů počasí, kterým jižní polovina evropského kontinentu čelí čím dál častěji. Pro obě zasažené země představuje nynější vlna vedra již čtvrtou zatěžkávací zkoušku tohoto léta, což extrémně vyčerpává jak lidské zdroje, tak technické kapacity záchranářů. Odborníci i vládní představitelé se shodují, že adaptace na tyto klimatické výzvy bude vyžadovat systémové změny a rozsáhlé investice do preventivních opatření.
Osud následujících dnů tak závisí na tom, jak efektivně se záchranným týmům podaří využít stávající chvíle ke stabilizaci zasažených oblastí předtím, než vlna vrcholících teplot dosáhne svého maxima. Jak v Madridu, tak v Paříži pokračuje boj s časem, v němž záchranáři nasazují veškeré dostupné prostředky od řízeného vypalování porostů až po letecké hašení, aby zabránili dalším majetkovým škodám a především ztrátám na lidských životech.
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Španělsko , Požáry ve Španělsku , Pedro Sánchez
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Zdroj: Libor Novák