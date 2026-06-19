Hormuzským průlivem začaly proplouvat první lodě s ropou, minám navzdory

Strategickým Hormuzským průlivem proplulo za jedinou noc více než 12,5 milionu barelů ropy. Oznámil to americký viceprezident JD Vance s tím, že jde o nejvyšší objem přepravy od konce února, kdy v regionu vypukl válečný konflikt. Tento prudký nárůst lodní dopravy umožnilo okamžité uvolnění americké námořní blokády, které následovalo po podpisu memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem.
Dohodu, která má ukončit válku na Blízkém východě, stvrdil americký prezident Donald Trump nečekaně již během večeře ve Versailles, čímž předběhl původní plány na slavnostní ceremoniál ve Švýcarsku.
Trump následně na sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy nyní očekávají úplné příměří na všech frontách, včetně Izraele, Libanonu a hnutí Hizballáh. Zároveň vyzval všechny aktéry v regionu, aby zachovali klid a umožnili hladký průběh dalších diplomatických jednání.
Zatímco pákistánský premiér potvrdil, že Írán průliv okamžitě otevře a USA zruší blokádu, světové trhy reagovaly na zprávu o zprovoznění klíčové obchodní tepny prudkým poklesem cen ropy o více než tři procenta. K postupnému obnovování těžby a vývozu se hlásí také sousední Irák.
Tamní ministr ropného průmyslu Básim Muhammad oznámil, že státní distributor SOMO již vyzval všechny odběratele k vyslání tankerů do jižních iráckých přístavů, přičemž plný návrat k původní produkci bude záviset na plynulosti plavby právě přes Hormuz.
Bezpečný provoz v průlivu má nyní usnadnit nově zřízený íránský úřad pro kontrolu této námořní cesty. Nejvyšší národní bezpečnostní rada Íránu deklarovala, že tento orgán bude lodím vydávat rychlá povolení k průjezdu.
Součástí opatření je také odminování vod, které proběhne na základě dohod z Islámábádu. Íránské úřady nicméně důrazně varovaly všechny posádky, aby se striktně držely přidělených tras a časových harmonogramů.
Zatímco diplomaté hovoří o úspěchu, v samotném regionu vyvolal podpis dohody smíšené a dramatické reakce. Podle analytiků zanechalo ujednání izraelské lídry v hlubokém šoku a v soukromí dávají najevo obrovskou frustraci, jelikož dohodu vnímají jako kapitulaci USA.
Tento krok navíc zasadil tvrdou ránu dříve pevnému spojenectví mezi Benjaminem Netanjahuem a Donaldem Trumpem. Ostatní státy v Perském zálivu, které zaskočil předchozí americko-izraelský útok na Írán, zase kvůli prožité nestabilitě začínají hledat cesty k defenzivní diverzifikaci své politiky a hospodářství.
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Zdroj: Libor Novák