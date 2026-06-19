Hormuzským průlivem začaly proplouvat první lodě s ropou, minám navzdory

Libor Novák

19. června 2026 14:43

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: pexels.com

Strategickým Hormuzským průlivem proplulo za jedinou noc více než 12,5 milionu barelů ropy. Oznámil to americký viceprezident JD Vance s tím, že jde o nejvyšší objem přepravy od konce února, kdy v regionu vypukl válečný konflikt. Tento prudký nárůst lodní dopravy umožnilo okamžité uvolnění americké námořní blokády, které následovalo po podpisu memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem.

Dohodu, která má ukončit válku na Blízkém východě, stvrdil americký prezident Donald Trump nečekaně již během večeře ve Versailles, čímž předběhl původní plány na slavnostní ceremoniál ve Švýcarsku.

Trump následně na sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy nyní očekávají úplné příměří na všech frontách, včetně Izraele, Libanonu a hnutí Hizballáh. Zároveň vyzval všechny aktéry v regionu, aby zachovali klid a umožnili hladký průběh dalších diplomatických jednání.

Zatímco pákistánský premiér potvrdil, že Írán průliv okamžitě otevře a USA zruší blokádu, světové trhy reagovaly na zprávu o zprovoznění klíčové obchodní tepny prudkým poklesem cen ropy o více než tři procenta. K postupnému obnovování těžby a vývozu se hlásí také sousední Irák.

Tamní ministr ropného průmyslu Básim Muhammad oznámil, že státní distributor SOMO již vyzval všechny odběratele k vyslání tankerů do jižních iráckých přístavů, přičemž plný návrat k původní produkci bude záviset na plynulosti plavby právě přes Hormuz.

Bezpečný provoz v průlivu má nyní usnadnit nově zřízený íránský úřad pro kontrolu této námořní cesty. Nejvyšší národní bezpečnostní rada Íránu deklarovala, že tento orgán bude lodím vydávat rychlá povolení k průjezdu.

Součástí opatření je také odminování vod, které proběhne na základě dohod z Islámábádu. Íránské úřady nicméně důrazně varovaly všechny posádky, aby se striktně držely přidělených tras a časových harmonogramů.

Zatímco diplomaté hovoří o úspěchu, v samotném regionu vyvolal podpis dohody smíšené a dramatické reakce. Podle analytiků zanechalo ujednání izraelské lídry v hlubokém šoku a v soukromí dávají najevo obrovskou frustraci, jelikož dohodu vnímají jako kapitulaci USA.

Tento krok navíc zasadil tvrdou ránu dříve pevnému spojenectví mezi Benjaminem Netanjahuem a Donaldem Trumpem. Ostatní státy v Perském zálivu, které zaskočil předchozí americko-izraelský útok na Írán, zase kvůli prožité nestabilitě začínají hledat cesty k defenzivní diverzifikaci své politiky a hospodářství.

před 1 hodinou

Mírové rozhovory mezi USA a Íránem se zhroutily kvůli Izraeli

Související

Hormuzský průliv

Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv

Americké zpravodajské služby dospěly k závěru, že Írán získal schopnost kdykoli v budoucnu zcela zablokovat přístup do strategicky klíčového Hormuzského průlivu. Podle informací CNN od zdrojů obeznámených s těmito analýzami představuje tato nově prokázaná schopnost Teheránu mocný nástroj, kterým může zásadním způsobem poškodit globální ekonomiku. Válka v regionu tak od základu změnila uvažování tamního režimu o možnostech využití asymetrické síly.

Více souvisejících

Hormuzský průliv lodní doprava

Aktuálně se děje

před 36 minutami

Ilustrační foto

Hormuzským průlivem začaly proplouvat první lodě s ropou, minám navzdory

Strategickým Hormuzským průlivem proplulo za jedinou noc více než 12,5 milionu barelů ropy. Oznámil to americký viceprezident JD Vance s tím, že jde o nejvyšší objem přepravy od konce února, kdy v regionu vypukl válečný konflikt. Tento prudký nárůst lodní dopravy umožnilo okamžité uvolnění americké námořní blokády, které následovalo po podpisu memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem.

před 1 hodinou

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

Mírové rozhovory mezi USA a Íránem se zhroutily kvůli Izraeli

Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem ve Švýcarsku byly odloženy poté, co prudké vojenské střety v Libanonu vystavily nově uzavřenou předběžnou dohodu obrovskému tlaku. Viceprezident JD Vance, který měl stát v čele americké diplomatické delegace, zrušil svůj čtvrteční odlet. Teherán ústy svých diplomatů jasně vzkázal, že požaduje pevné záruky úplného ukončení veškerých nepřátelských akcí v Libanonu, než bude ochoten v technických rozhovorech s Washingtonem pokračovat.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Rusko, Kreml

Moskvu po ničivém ukrajinském útoku pokryl ropný déšť

Obyvatelé Moskvy si podle BBC stěžují na padající černý déšť poté, co ruskou metropoli zasáhl dosud největší ukrajinský dronový útok od začátku plné invaze. Nálet, při kterém bylo směrem na hlavní město vysláno téměř 200 bezpilotních letounů, cílil na tamní rafinérii.

před 4 hodinami

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

Vance se tvrdě pustil do Izraele: Trump je na celém světě váš jediný spojenec

Americký viceprezident JD Vance ostře zkritizoval izraelské členy kabinetu, kteří odmítají novou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Vzkázal jim, že Donald Trump je v současné době jediným hlavním představitelem státu na světě, který má pro Izrael pochopení, a že by si tamní politici měli uvědomit realitu situace, v níž se jejich země nachází. 

před 5 hodinami

J. D. Vance

Vance do Švýcarska neletí. Dnešní mírové rozhovory s Íránem byly na poslední chvíli zrušeny

Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, které se měly uskutečnit ve Švýcarsku, byly nečekaně zrušeny. Důvodem je prudká eskalace konfliktů v jižním Libanonu, kde došlo k masivním střetům mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh. Rozhovory měly začít ve švýcarské vesnici Obbürgen pouhé dva dny poté, co obě strany podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo šedesátidenní lhůtu pro vyjednání trvalé dohody o íránském jaderném programu a obnovení ropné dopravy přes Hormuzský průliv.

před 6 hodinami

Rusko, Kreml

Moskva selhala. Mohutný ukrajinský útok rezonuje Ruskem, nespokojenost lidí roste

Mohutné exploze v ruské metropoli musely proniknout i do toho nejvíce izolovaného bunkru. Ruský prezident Vladimir Putin čelí dlouhodobě obviněním, že se zcela odstřihl od reality své upadající invaze na Ukrajinu. Čtvrteční děsivé záběry z moskevského horizontu však znamenají moment, kdy ani ta nejsilnější vrstva izolace kolem šéfa Kremlu nedokáže utlumit zvuky opakovaných výbuchů. Ty nastaly pouhých šestnáct kilometrů od něj a zanechaly po sobě zničené rafinérie, ze kterých stoupal hustý černý dým přímo nad hlavní město.

před 8 hodinami

včera

Replika korunovačních klenotů

Na Hradě budou k vidění korunovační klenoty. První uvidí výstavu školáci

Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moct prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku 18. do pondělí 28. září. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude opět zdarma. Informoval o tom Pražský hrad. 

včera

Ilustrační fotografie.

Čechům se vzdálil postup ze skupiny. Pasivitou ztratili nadějně rozehraný zápas s JAR

Po úvodní prohře 1:2 s Jižní Koreou bylo jasné, že aby mohla česká fotbalová reprezentace pomýšlet na postup ze skupiny A fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, musela ideálně v dalším zápase nad Jihoafrickou republiku vyhrát. Jenže proti českým fotbalistům se osud obrátil ještě před tímto samotným veledůležitým zápasem. Při předzápasovém tréninku se zranil obránce David Jurásek, pro nějž účinkování na turnaji skončilo předčasně. Samotný úvod zápasu svěřencům kouče Miroslava Koubka vyšel více než dobře, Češi do něj vstoupili aktivně a vše zakončili v šesté minutě gólem Michala Sadílka. Od té doby ale byl český tým čím dál pasivnější a nakonec přišel trest v podobě proměněné penalty deset minut před koncem. Duel tak skončil remízou 1:1.

včera

včera

včera

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Smír ukončil spor ohledně filmu Sbormistr. Dohodu potvrdil soud

Kauza úspěšného filmu Sbormistr, jehož televizní vysílání na jaře zastavil soud, končí. Obě strany sporu se dohodly na smíru, podrobnosti ale nejsou známé. Diváci tak v této chvíli nevědí, zda se odvysílání snímku na obrazovkách ČT dočkají. 

včera

včera

Mark Rutte v Praze

V Bruselu se jedná o Ukrajině. Rutte poslal Rusku rázný vzkaz, USA ocenily evropskou podporu Kyjeva

Náměstek amerického ministra obrany Elbridge A. Colby prohlásil, že pokračující podpora ze strany evropských členů Severoatlantické aliance je naprosto klíčová pro udržení ukrajinské obranyschopnosti proti ruské agresi. Washington podle něj považuje strategii přenesení hlavní odpovědnosti za materiální a finanční pomoc Ukrajině na evropské partnery za úspěšnou a efektivní. V uplynulém roce to byli právě evropští spojenci, kdo převzal vůdčí roli v zajišťování finanční stability Kyjeva a dodávkách vlastních zbrojních systémů, což stabilizovalo situaci na bojišti.

včera

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval

Šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé sobě) ocenil v Černínském paláci bývalou hlavu státu Václava Klause, kterému předal medaili Za zásluhy o diplomacii. Ministr zahraničních věcí tak učinil u příležitosti exprezidentových nadcházejících 85. narozenin, které oslaví v pátek.

včera

očkování

Revoluce v očkování proti chřipce: Na světě je zbrusu nová moderní vakcína

Poradní panel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve čtvrtek zahájil debatu o schválení zcela nového typu vakcíny proti chřipce. Jedná se o vůbec první očkovací látku proti tomuto onemocnění, která využívá technologii mRNA, tedy stejný postup, který hrál klíčovou roli při zvládání pandemie covidu-19. 

včera

Volodymyr Zelenskyj

Pokud bude hořet Ukrajina, bude hořet i Moskva, prohlásil Zelenskyj po masivním útoku na ruskou rafinérii

Ukrajinské bezpilotní letouny provedly masivní nálet na ruské hlavní město a úspěšně zasáhly Moskevskou rafinérii v Kapotni. Útok, který se odehrál ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách, představuje podle dostupných informací největší dronový úder na Moskvu od začátku plnohodnotného válečného konfliktu. Starosta města Sergej Sobjanin potvrdil, že i přes intenzivní činnost protivzdušné obrany několik aparátů proniklo ochranným perimetrem a zasáhlo klíčový energetický komplex. Na místě bylo zaznamenáno nejméně pět velkých ohnisek požáru, která zachvátila primární i sekundární zpracovatelské jednotky a také skladovací nádrže s palivem.

včera

Pete Hegseth

USA jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést blokádu Íránu

Americký ministr obrany Pete Hegseth po jednání se svými protějšky z NATO v Bruselu prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny okamžitě obnovit vojenské akce a zavést neprodyšnou blokádu vůči Íránu, pokud Teherán nedodrží své závazky plynoucí z nově podepsané dohody. Šéf Pentagonu zdůraznil, že americký prezident Donald Trump dal jasně najevo ochotu k ráznému obnovení operací v případě, že Írán během stanovené lhůty pro rozhovory nesplní to, k čemu se zavázal.

včera

Hegseth ostře zkritizoval evropské spojence. Pentagon přehodnotí přítomnost amerických sil v Evropě

Americký ministr obrany Pete Hegseth na zasedání v Bruselu ostře zkritizoval evropské spojence v NATO a oznámil zahájení šestiměsíčního prověřování amerických sil v Evropě ze strany Pentagonu. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy