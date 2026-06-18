Víkendová předpověď počasí slibuje i bouřky. Hrozit mají i v úvodu dalšího týdne

Česko o nadcházejícím červnovém víkendu zasáhnou tropy, před nimiž už varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na některých místech se nicméně mohou vyskytnout i bouřky.
Meteorologové už varovali před velmi vysokými teplotami, které budou stoupat výrazně nad tropické hodnoty. Modely předpokládají, že v přízemní vrstvě se bude místy nacházet dost vlhký vzduch. Je tak třeba počítat s dusnem. Výsledkem bude i velké množství dostupné energie pro vznik bouřek. Ty ale zároveň potřebují tzv. iniciační faktor.
"Přes víkend se však nad naším územím bude nacházet tlaková výše, proudění bude nevýrazné a iniciace bouřek nebude tedy probíhat např. v blízkosti studené fronty. V takových situacích bouřky vznikají velmi často na horách - nezřídka už kolem poledních hodin a během odpoledne se mohou dostat i mimo horské polohy. Plošně ale bouřek nebývá za takových situací mnoho," uvedli odborníci na sociální síti.
Malé proudění ve vyšších hladinách atmosféry a malý střih větru nepomohou k výrazné organizaci bouřek. Neočekává se tak vznik supercelárních bouřek. "I málo organizované bouřky ale samozřejmě mohou být nebezpečné. Malý pohyb bouřek může zvyšovat hlavně riziko lokálních přívalových povodní," upozornili meteorologové.
Jiná má být situace na začátku příštího týdne, kdy už se projeví blížící se studená fronta. "Střih větru se bude zvyšovat a pokud bude dostupné energie i nadále hodně, můžeme očekávat bouřky s potenciálně nebezpečnějšími projevy," dodal hydrometeorologický ústav.
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Zdroj: Jan Hrabě