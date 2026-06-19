V Kongu unesli matku s dcerou nakažené ebolou. Policie chrání těla mrtvých střelbou

Šestiletá pacientka nakažená ebolou, po které pátraly konžské úřady poté, co ozbrojenci přepadli nemocnici ve městě Butembo, byla nalezena a daří se jí dobře.
Místní zdravotní úředník Lubambo Maboko Gaston potvrdil, že dívka i její matka se samy přihlásily v léčebném centru vzdáleném přibližně 18 kilometrů od Butemba. Zdravotní stav dítěte je v současné době stabilizovaný, přičemž stále není jasné, zda útočníci, kteří dvojici z nemocnice odvlekli, byli s rodinou nějak spřízněni.
Útoky na zdravotnická zařízení jsou během nynější epidemie v Demokratické republice Kongo velmi časté a pramení z hluboké nedůvěry a strachu místního obyvatelstva. Lidé v odlehlých oblastech jsou často dezinformováni a věří, že ebola je výmyslem nevládních organizací a nemocnic, které se na ní snaží vydělat peníze.
Minulý měsíc musela policie v Mongbwalu střílet do vzduchu, když se dav pokusil unést těla zemřelých příbuzných, a v Rwamparu lidé dokonce zapálili izolační stany, protože jim zdravotníci odmítli vydat vysoce infekční ostatky oběti k tradičnímu pohřbu.
Podle Světové zdravotnické organizace se epidemie na východě země vyvíjí extrémně rychle. Situace je vážná, nákaza zasáhla i samotný zdravotnický personál, kde bylo potvrzeno 75 případů infekce a 17 úmrtí.
Epidemie byla oficiálně vyhlášena 15. května, přestože se virus v populaci nepozorovaně šířil již delší dobu, a současný nárůst má na svědomí vzácný kmen Bundibugyo, na který aktuálně neexistuje schválená vakcína.
Lékařské kapacity navíc varují, že současné šíření má potenciál stát se jedním z největších v historii. Sousední Uganda sice zaznamenala 19 případů a dvě úmrtí, ale od začátku června nehlásí žádné nové nakažené.
V Kongu se infekce soustředí do provincií Ituri, Jižní Kivu a Severní Kivu, přičemž nejhorší stav je v Ituri, kde se nachází přes 90 procent všech nemocných. Boj s chorobou zásadně komplikují probíhající ozbrojené konflikty v regionu, kde rozsáhlá území ovládá rebelské hnutí M23.
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Zdroj: Libor Novák