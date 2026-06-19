Zelenskyj: Putin slábne, Rusko může své útoky proti Ukrajině zesílit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek varoval, že by Rusko mohlo zintenzivnit své raketové a dronové útoky, protože pozice ruského prezidenta Vladimira Putina oslabuje. V rozhovoru s novináři proto vyzval občany, aby důsledně dodržovali bezpečnostní opatření a během leteckých poplachů vyhledávali úkryty. Podle Zelenského slábne Putin jak politicky a na bojišti, tak i fyzicky, což ho může vést k provádění ještě tvrdších úderů proti ukrajinskému obyvatelstvu.
Prezident dále uvedl, že mezinárodní partneři Ukrajiny si stále jasněji uvědomují, že vůdce Kremlu nemá žádný skutečný zájem na ukončení konfliktu. Spojenci podle něj chápou, že Putinova prohlášení o touze po míru jsou nepravdivá a že Rusko nadále usiluje o vojenskou eskalaci.
Zelenskyj označil Putina za šílence, který chce, aby všechno kolem shořelo, a zároveň zdůraznil, že Ukrajina zůstává připravena k diplomatickým jednáním, která by vedla k dosažení spravedlivého míru.
Významným úspěchem pro ukrajinskou obranu bylo podle hlavy státu poslední jednání v takzvaném ramsteinském formátu. Devět zemí na něm potvrdilo svou účast v iniciativě PURL, která financuje nákupy střel a zachycovačů pro systémy Patriot.
Finanční závazky partnerů v tomto směru přesáhly hodnotu jedné miliardy dolarů. Zelenskyj zároveň zmínil, že Evropská unie momentálně připravuje další balík protiruských sankcí.
V souvislosti s tím ukrajinský lídr apeloval na Evropu, aby se plně angažovala a zajistila Ukrajině silnou vyjednávací pozici. Podle něj je nutné prosadit nekompromisní sankce a konfiskace majetku bez jakýchkoliv výjimek a zajistit stabilní financování země.
Toto prohlášení přišlo den poté, co ukrajinské drony podruhé během jednoho týdne zasáhly moskevskou rafinérii v Kapotni, což ruská média označila za jeden z největších náletů na metropoli v poslední době. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na tento úder pohrozil, že Moskva bude pokračovat v rozsáhlých útocích na cíle, které podle Ruska podporují ukrajinské vojenské kapacity.
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Zdroj: Libor Novák