Trump způsobil další diplomatický skandál. Urazil a naštval celou Itálii

Libor Novák

19. června 2026 17:16

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Italská premiérka Giorgia Meloniová ostře reagovala na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v rozhovoru pro tamní média tvrdil, že ho během nedávného summitu zemí G7 prosila o společnou fotografii. Podle šéfky italského kabinetu je celá historka kompletně vymyšlená a Trumpova slova ji hluboce šokovala. Tento incident okamžitě vyvolal diplomatickou roztržku, v jejímž důsledku italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušel svou plánovanou oficiální cestu do Spojených států amerických.

Otevřený konflikt mezi oběma státníky naplno propukl poté, co italská televizní stanice La7 odvysílala telefonický rozhovor s Trumpem. Americký prezident v něm prohlásil, že Meloniová s ním zoufale chtěla snímek, až mu jí nakonec přišlo líto, a proto na focení kývl. Ironicky dodal, že italská premiérka je nepochybně ráda, že s ní vůbec mluvil, přestože on sám k tomu neměl žádný reálný důvod.

Italská premiérka nenechala tato slova bez povšimnutí a na svém instagramovém účtu zveřejnila video s jasným vzkazem, že ona ani Itálie nikdy o nic neprosí. Vyjádřila absolutní nepochopení nad tím, proč se nejvyšší americký představitel chová k dlouhodobým spojencům takto neuctivým způsobem. Zároveň podotkla, že se ze strany Trumpa nejedná o první podobný výpad, a vyjádřila lítost nad tím, že prezident neprokazuje stejnou míru tvrdosti vůči skutečným nepřátelům Západu.

Tato veřejná roztržka přichází v době, kdy se zdálo, že oba politici úspěšně urovnávají své předchozí spory. Během summitu G7 ve francouzském Évian-les-Bains spolu totiž několikrát soukromě hovořili a Meloniová ještě před pár dny novináře ujišťovala, že jejich vztahy jsou v naprostém pořádku. Aktuální incident však ukazuje, že hluboké rány v jejich spojenectví se po jarních událostech ani zdaleka nezahojily.

Původní blízké politické vazby obou lídrů, které stavěly na podobné nacionalistické rétorice, dostaly zásadní trhliny již v průběhu dubna. Hlavním důvodem tehdejšího odcizení bylo odmítnutí Itálie podpořit americko-izraelské vojenské tažení v Íránu. Trump tehdy v reakci na postoj Říma v tisku prohlásil, že se v Meloniové zásadně zmýlil, když ji původně považoval za odvážnou ženu.

Další vyostření přinesla ostrá Trumpova kritika papeže Lva XIV., kterého šéf Bílého domu obvinil z chabé zahraniční politiky a neschopnosti v boji s kriminalitou. Papež totiž americké válečné kroky na Blízkém východě otevřeně odsoudil, čehož se Meloniová zastala a Trumpovy útoky na hlavu katolické církve označila za naprosto nepřijatelné. Přitom ještě v lednu 2025 byla Meloniová jedinou evropskou lídryní, která osobně dorazila na Trumpovu prezidentskou inauguraci.

Po nejnovějším televizním incidentu se za premiérku okamžitě postavila celá domácí politická scéna bez ohledu na stranickou příslušnost. Prezident Sergio Mattarella Meloniové obratem zatelefonoval, aby jí vyjádřil plnou osobní podporu. Ministr zahraničí Antonio Tajani na sociální síti X zdůraznil, že urážlivá slova amerického prezidenta narážejí na čest celého italského národa, pročež neprodleně zrušil svou nadcházející pracovní návštěvu Washingtonu.

Kritikou nešetřili ani představitelé italské opozice, kteří obvykle stojí na opačné straně barikády. Bývalý premiér a vůdce Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte prohlášením reagoval, že Itálie si nezaslouží takové zjevné ponižování na mezinárodní scéně. Podle opozičního senátora Filippa Sensiho nemá nikdo právo mluvit s italským předsedou vlády takto arogantním tónem, který překračuje veškeré meze slušnosti.

Podle tajemníka úřadu vlády Giovanbattisty Fazzolariho Trump svými nevhodnými výpady úspěšně ničí historické vazby mezi Spojenými státy a celou Evropou. Fazzolari uvedl, že se americkému prezidentovi podařil nevídaný kousek, kdy kvůli svým osobním výpadům učinil Ameriku nepopulární napříč evropským kontinentem. Senátor Lucio Malan z premiérčiny strany pak dodal, že Trumpa ve skutečnosti nejvíc dráždí to, že mu Meloniová dokáže v klíčových momentech říct rázné ne.

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Zdroj: Libor Novák

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