Vance se tvrdě pustil do Izraele: Trump je na celém světě váš jediný spojenec

Americký viceprezident JD Vance ostře zkritizoval izraelské členy kabinetu, kteří odmítají novou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Vzkázal jim, že Donald Trump je v současné době jediným hlavním představitelem státu na světě, který má pro Izrael pochopení, a že by si tamní politici měli uvědomit realitu situace, v níž se jejich země nachází.
Vance v této souvislosti připomněl, že dvě třetiny obranných zbraní chránících Izrael byly vyrobeny americkýma rukama a zaplaceny z peněz amerických daňových poplatníků. Spojené státy poskytují Izraeli přibližně čtyři miliardy dolarů ročně na vojenskou pomoc, přičemž obě země momentálně jednají o nové dohodě o podpoře.
Reakce Bílého domu přišla poté, co se objevily zprávy o nespokojenosti izraelského premiéra Benjamina Netanyahua s textem dohody. Ta podle kritiků v USA i Izraeli dostatečně neřeší íránský raketový program ani likvidaci jaderných zařízení, a navíc omezuje Izrael v jeho postupu proti hnutí Hizballáh v Libanonu.
Sám Netanyahu ve svém prvním vyjádření sice ocenil vztahy s USA, ale zdůraznil, že izraelská armáda bude i nadále okupovat jižní Libanon, aby zajistila bezpečnost svých občanů na severní hranici. Izraelská strana navíc zveřejnila mapu rozšířené vojenské kontrolní zóny v jižním Libanonu a nevyloučila útoky i mimo toto území, což přímo odporuje podmínkám americko-íránského ujednání.
Kritika dohody ze strany Tel Avivu zaznívá zejména od krajně pravicových členů vládní koalice. Ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben-Gvir a ministr financí Bezalel Smotrich dohodu i samotného Trumpa otevřeně napadli.
Vance v rozhovoru pro deník New York Times jejich postoj zpochybnil otázkou, jaký je tedy jejich přesný plán, a dodal, že devítimilionový stát nemůže vyřešit každý svůj národněbezpečnostní problém pouze silou. Ben-Gvir na sociální síti X reagoval prohlášením, že s novodobými nacisty je potřeba naložit stejně, jako Spojené státy naložily s nacisty ve dvacátém století.
Napětí mezi oběma tradičními spojenci vzrostlo jen necelé čtyři měsíce poté, co společně podnikli útoky proti Íránu. Teherán následně zablokoval strategický Hormuzský průliv, což otřáslo světovými trhy a dodávkami ropy.
Donald Trump se pokusil obavy Izraele zmírnit již během závěru summitu G7 ve Francii, kde poznamenal, že by Netanyahu mohl v boji proti Hizballáhu zvolit o něco mírnější přístup. Po Vanceových tiskových vyjádřeních pak Trump na sociálních sítích vyzval všechny aktéry na Blízkém východě, aby umožnili pokračování mírových rozhovorů, a zopakoval, že očekává úplné příměří na všech frontách, včetně Libanonu.
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Zdroj: Libor Novák