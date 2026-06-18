Čechům se vzdálil postup ze skupiny. Pasivitou ztratili nadějně rozehraný zápas s JAR

Po úvodní prohře 1:2 s Jižní Koreou bylo jasné, že aby mohla česká fotbalová reprezentace pomýšlet na postup ze skupiny A fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, musela ideálně v dalším zápase nad Jihoafrickou republiku vyhrát. Jenže proti českým fotbalistům se osud obrátil ještě před tímto samotným veledůležitým zápasem. Při předzápasovém tréninku se zranil obránce David Jurásek, pro nějž účinkování na turnaji skončilo předčasně. Samotný úvod zápasu svěřencům kouče Miroslava Koubka vyšel více než dobře, Češi do něj vstoupili aktivně a vše zakončili v šesté minutě gólem Michala Sadílka. Od té doby ale byl český tým čím dál pasivnější a nakonec přišel trest v podobě proměněné penalty deset minut před koncem. Duel tak skončil remízou 1:1.
Oproti prvnímu zápasu s Koreou nachystal trenér Koubek řadu změn, přičemž na lavičce tak byli od začátku k vidění Šulc, Souček, Zelený, Provod či Chaloupek, naopak na hrací plochu se od úvodních minut dostali Holeš, Červ, Darida, Sadílek a Hložek.
Poté, co americká sudí Tori Penso, jež se tak stala první ženskou sudí, která kdy řídila duel české fotbalové reprezentace, foukla do píšťalky a zahájila tak zápas, Češi chtěli dát najevo, že to myslejí se svými slovy o větší hře dopředu vážně. Hned z první šance zleva odcentroval kapitán Krejčí vysoký balon na Schicka. Tomu se ale míč ztratil ve světle světel a jeho zakončení tak podle toho vypadalo – ani ryba, ani rak.
Pak přišla na řadu 6. minuta zápasu, kdy Hložek stihl po dlouhém Krejčího autu ještě stihl Sojka, ten přiťuknul na Sadílka a ten levačkou už jen zamířil za bezmocného brankáře Williamse, 1:0 pro Česko. Ještě podobně jako ve středečním duelu Portugalska s Kongem, i tentokrát od té doby tým, který šel tak brzo do vedení toho moc nepředvedl a čím dál více byl pasivnější. Po čtvrthodině hry se tak dočkali své první příležitosti i Jihoafričané, kteří tehdy před brankou Kováře střílený centr, který ale stihl včas odvrátit Holeš.
V následujících minutách bylo vidět, že nejspíš došlo ke střetnutí dvou nejhorších týmů dosavadního průběhu tohoto fotbalového MS. Český tým upadal do pasivity, čímž tak vyrovnal dosavadní tempo hry ze strany Afričanů. Jenže ti postupem času zjistili, že mohou proti Čechům hrát aktivněji jako téměř nikdy na MS a ještě do poločasu stihli zahrozit ze tří rychlých protiakcích. Češi se mezitím uchylovali k tvrdým zákrokům.
I vstup do druhé pětačtyřictiminutovky sliboval z českého pohledu snaha o čím dál lepší výkon. Nejprve tu byla akce, během níž spolupracovala dvojice Sadílek-Darida, přičemž druhý jmenovaný nakonec nepropálil bránící dvojblok Jihoafričanů. Poté se o navýšení vedení pokoušel Červ, ale jeho zakončení vychytal gólman Williams. A ten byl pozorný i proti hlavičce Schicka, který však mířil z dobré pozice pouze do prostoru, kde stál brankář. Po uběhnutí hodiny hry už Zelený, který se před tím dostal na hřiště, přihrál z první na dalšího střídajícího Šulce, ten dal do druhé vlny Sadílkovi, ale ani on neprostřelil jihoafrickou defenzivu.
Pak už se ale česká hra zase propadla do deprese, podobně asi jako nejeden český fanoušek sledující postupně se zvyšující nudu. Nechtěl se ji pomalu účastnit ani jeden z míčů, který se rozhodl během hry vypovědět službu a píchnul. A tak tedy přišel za neuvěřitelnou a nepochopitelnou českou pasivitu bohužel zasloužený trest. V 80. minutě trefil míč v šestnáctce nešťastně Šulcovu ruku a sudí Tori Penso bez váhání ukázala na penaltový puntík. Makoena ji bez problémů střelou k levé tyči proměnil, 1:1.
Katastrofa tak byla rázem na světě. A protože českým hráčům už nějakou dobu tahaly nohy, ve zbytku zápasu se tento obraz hry z české strany nijak nezlepšil a na víc než na bod to nestačilo. Češi tak musejí bezpodmínečně porazit v poslední zápase domácí Mexiko, aby mohli pomýšlet na pokračování v turnaji.
Česko – Jihoafrická republika 1:1 (1:0)
Branky: 6. M. Sadílek – 83. Mokoena z pen. Rozhodčí: Pensová – Mayová, Nesbittová (všechny USA) – Guzmánová (video, Nik.). ŽK: Krejčí – Mokoena, Mbatha. Diváci: 67 442
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ (78. Zima), M. Sadílek (67. Souček), Darida (55. Šulc), Sojka (55. Zelený) – Hložek (67. Provod), Schick
JAR: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena – Maseko (84. Sebelebele), Mbatha, Adams (46. Mofokeng), Appollis – Rayners (66. Makgopa). Trenér: Broos
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Zdroj: Jan Hrabě