Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Odjel si na dovolenou

Libor Novák

19. června 2026 19:39

Jan Wolf
Jan Wolf Foto: Facebook Jan Wolf

Policie České republiky vyhlásila celostátní pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Jméno tohoto nestranického komunálního politika, který v minulosti působil v řadách SOCDEM, se v pátek objevilo v oficiální policejní databázi hledaných osob. 

Wolf patří mezi obviněné v rozsáhlé kauze, jež se týká podezření z korupčního jednání při fotbalových zápasech. Na skutečnost, že po něm strážci zákona pátrají, jako první upozornila Česká televize.

Podle vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna přistoupila policie k tomuto kroku kvůli tomu, že karvinskému primátorovi hrozí uvalení vazby. Státní zastupitelství má totiž obavy, že by obviněný politik mohl mařit probíhající vyšetřování nebo se pokusit ovlivňovat klíčové svědky v případu. Vyhlášení celostátního pátrání tak má zabránit případným komplikacím při rozplétání celé korupční aféry.

Sám Jan Wolf však jakékoli úmyslné skrývání před úřady rázně odmítl a celý postup policie označil za velmi nestandardní. V pátek podvečer zveřejnil na svém facebookovém profilu video, ve kterém své spoluobčany pozdravil z prosluněného Chorvatska. Uvedl, že v zahraničí tráví řádnou a dlouhodobě naplánovanou dovolenou se svou rodinou, přičemž policie byla o tomto jeho pobytu podle jeho slov informována den předem prostřednictvím jeho zástupců.

Primátor vyjádřil velké překvapení nad tím, že po něm úřady vyhlásily pátrání, když věděly, kde se nachází. Zdůraznil, že ho do té doby nikdo z policie nekontaktoval a žádnou zprávu neobdržel ani jeho právní zástupce.

Wolf dodal, že je po celou dobu pobytu normálně dostupný na svém mobilním telefonu a do úřadu se plánuje vrátit v průběhu příštího týdne. Jeho obhájce Filip Petráš již avizoval, že bude požadovat okamžité stažení klienta z databáze hledaných osob a podá proti postupu oficiální stížnost.

Verzi o řádné dovolené potvrdilo také samotné vedení karvinské radnice. Primátor údajně čerpá volno ve stejném termínu každý rok, a to bezprostředně po skončení městských slavností Dny Karviné, které se letos konaly v polovině června. Úřad zároveň potvrdil, že Wolf bude opět normálně přítomen na svém pracovišti v příštím týdnu.

včera

Macinka udělil medaili Klausovi, pro kterého dříve pracoval

Související

Tančící dům v Praze

Praha spustí od 1. dubna 2019 novou turistickou kartu

Praha - Praha spustí od 1. dubna 2019 novou turistickou kartu, bude ji vlastnit městská společnost Prague City Tourism (PCT), která má na starosti turistický ruch. V české metropoli nyní fungují turistické karty, které vlastní pouze soukromé firmy.

Více souvisejících

Jan Wolf

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump způsobil další diplomatický skandál. Urazil a naštval celou Itálii

Italská premiérka Giorgia Meloniová ostře reagovala na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v rozhovoru pro tamní média tvrdil, že ho během nedávného summitu zemí G7 prosila o společnou fotografii. Podle šéfky italského kabinetu je celá historka kompletně vymyšlená a Trumpova slova ji hluboce šokovala. Tento incident okamžitě vyvolal diplomatickou roztržku, v jejímž důsledku italský ministr zahraničí Antonio Tajani zrušel svou plánovanou oficiální cestu do Spojených států amerických.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Putin slábne, Rusko může své útoky proti Ukrajině zesílit

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek varoval, že by Rusko mohlo zintenzivnit své raketové a dronové útoky, protože pozice ruského prezidenta Vladimira Putina oslabuje. V rozhovoru s novináři proto vyzval občany, aby důsledně dodržovali bezpečnostní opatření a během leteckých poplachů vyhledávali úkryty. Podle Zelenského slábne Putin jak politicky a na bojišti, tak i fyzicky, což ho může vést k provádění ještě tvrdších úderů proti ukrajinskému obyvatelstvu.

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Hormuzským průlivem začaly proplouvat první lodě s ropou, minám navzdory

Strategickým Hormuzským průlivem proplulo za jedinou noc více než 12,5 milionu barelů ropy. Oznámil to americký viceprezident JD Vance s tím, že jde o nejvyšší objem přepravy od konce února, kdy v regionu vypukl válečný konflikt. Tento prudký nárůst lodní dopravy umožnilo okamžité uvolnění americké námořní blokády, které následovalo po podpisu memoranda o porozumění mezi Washingtonem a Teheránem.

před 9 hodinami

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

Mírové rozhovory mezi USA a Íránem se zhroutily kvůli Izraeli

Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem ve Švýcarsku byly odloženy poté, co prudké vojenské střety v Libanonu vystavily nově uzavřenou předběžnou dohodu obrovskému tlaku. Viceprezident JD Vance, který měl stát v čele americké diplomatické delegace, zrušil svůj čtvrteční odlet. Teherán ústy svých diplomatů jasně vzkázal, že požaduje pevné záruky úplného ukončení veškerých nepřátelských akcí v Libanonu, než bude ochoten v technických rozhovorech s Washingtonem pokračovat.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Rusko, Kreml

Moskvu po ničivém ukrajinském útoku pokryl ropný déšť

Obyvatelé Moskvy si podle BBC stěžují na padající černý déšť poté, co ruskou metropoli zasáhl dosud největší ukrajinský dronový útok od začátku plné invaze. Nálet, při kterém bylo směrem na hlavní město vysláno téměř 200 bezpilotních letounů, cílil na tamní rafinérii.

před 11 hodinami

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

Vance se tvrdě pustil do Izraele: Trump je na celém světě váš jediný spojenec

Americký viceprezident JD Vance ostře zkritizoval izraelské členy kabinetu, kteří odmítají novou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Vzkázal jim, že Donald Trump je v současné době jediným hlavním představitelem státu na světě, který má pro Izrael pochopení, a že by si tamní politici měli uvědomit realitu situace, v níž se jejich země nachází. 

před 12 hodinami

J. D. Vance

Vance do Švýcarska neletí. Dnešní mírové rozhovory s Íránem byly na poslední chvíli zrušeny

Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, které se měly uskutečnit ve Švýcarsku, byly nečekaně zrušeny. Důvodem je prudká eskalace konfliktů v jižním Libanonu, kde došlo k masivním střetům mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh. Rozhovory měly začít ve švýcarské vesnici Obbürgen pouhé dva dny poté, co obě strany podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo šedesátidenní lhůtu pro vyjednání trvalé dohody o íránském jaderném programu a obnovení ropné dopravy přes Hormuzský průliv.

před 14 hodinami

Rusko, Kreml

Moskva selhala. Mohutný ukrajinský útok rezonuje Ruskem, nespokojenost lidí roste

Mohutné exploze v ruské metropoli musely proniknout i do toho nejvíce izolovaného bunkru. Ruský prezident Vladimir Putin čelí dlouhodobě obviněním, že se zcela odstřihl od reality své upadající invaze na Ukrajinu. Čtvrteční děsivé záběry z moskevského horizontu však znamenají moment, kdy ani ta nejsilnější vrstva izolace kolem šéfa Kremlu nedokáže utlumit zvuky opakovaných výbuchů. Ty nastaly pouhých šestnáct kilometrů od něj a zanechaly po sobě zničené rafinérie, ze kterých stoupal hustý černý dým přímo nad hlavní město.

před 15 hodinami

včera

Replika korunovačních klenotů

Na Hradě budou k vidění korunovační klenoty. První uvidí výstavu školáci

Korunu, žezlo i jablko slavnostně vyzvednou klíčníci z Korunní komory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moct prohlédnout školní třídy. Pro veřejnost bude výstava otevřena od pátku 18. do pondělí 28. září. Klenoty letos doplní také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup bude opět zdarma. Informoval o tom Pražský hrad. 

včera

Ilustrační fotografie.

Čechům se vzdálil postup ze skupiny. Pasivitou ztratili nadějně rozehraný zápas s JAR

Po úvodní prohře 1:2 s Jižní Koreou bylo jasné, že aby mohla česká fotbalová reprezentace pomýšlet na postup ze skupiny A fotbalového mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku, musela ideálně v dalším zápase nad Jihoafrickou republiku vyhrát. Jenže proti českým fotbalistům se osud obrátil ještě před tímto samotným veledůležitým zápasem. Při předzápasovém tréninku se zranil obránce David Jurásek, pro nějž účinkování na turnaji skončilo předčasně. Samotný úvod zápasu svěřencům kouče Miroslava Koubka vyšel více než dobře, Češi do něj vstoupili aktivně a vše zakončili v šesté minutě gólem Michala Sadílka. Od té doby ale byl český tým čím dál pasivnější a nakonec přišel trest v podobě proměněné penalty deset minut před koncem. Duel tak skončil remízou 1:1.

včera

včera

včera

Juraj Loj v úspěšném filmu Sbormistr.

Smír ukončil spor ohledně filmu Sbormistr. Dohodu potvrdil soud

Kauza úspěšného filmu Sbormistr, jehož televizní vysílání na jaře zastavil soud, končí. Obě strany sporu se dohodly na smíru, podrobnosti ale nejsou známé. Diváci tak v této chvíli nevědí, zda se odvysílání snímku na obrazovkách ČT dočkají. 

včera

včera

V Bruselu se jedná o Ukrajině. Rutte poslal Rusku rázný vzkaz, USA ocenily evropskou podporu Kyjeva

Náměstek amerického ministra obrany Elbridge A. Colby prohlásil, že pokračující podpora ze strany evropských členů Severoatlantické aliance je naprosto klíčová pro udržení ukrajinské obranyschopnosti proti ruské agresi. Washington podle něj považuje strategii přenesení hlavní odpovědnosti za materiální a finanční pomoc Ukrajině na evropské partnery za úspěšnou a efektivní. V uplynulém roce to byli právě evropští spojenci, kdo převzal vůdčí roli v zajišťování finanční stability Kyjeva a dodávkách vlastních zbrojních systémů, což stabilizovalo situaci na bojišti.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy