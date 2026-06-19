Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Odjel si na dovolenou

Policie České republiky vyhlásila celostátní pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Jméno tohoto nestranického komunálního politika, který v minulosti působil v řadách SOCDEM, se v pátek objevilo v oficiální policejní databázi hledaných osob.
Wolf patří mezi obviněné v rozsáhlé kauze, jež se týká podezření z korupčního jednání při fotbalových zápasech. Na skutečnost, že po něm strážci zákona pátrají, jako první upozornila Česká televize.
Podle vyjádření vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Dragouna přistoupila policie k tomuto kroku kvůli tomu, že karvinskému primátorovi hrozí uvalení vazby. Státní zastupitelství má totiž obavy, že by obviněný politik mohl mařit probíhající vyšetřování nebo se pokusit ovlivňovat klíčové svědky v případu. Vyhlášení celostátního pátrání tak má zabránit případným komplikacím při rozplétání celé korupční aféry.
Sám Jan Wolf však jakékoli úmyslné skrývání před úřady rázně odmítl a celý postup policie označil za velmi nestandardní. V pátek podvečer zveřejnil na svém facebookovém profilu video, ve kterém své spoluobčany pozdravil z prosluněného Chorvatska. Uvedl, že v zahraničí tráví řádnou a dlouhodobě naplánovanou dovolenou se svou rodinou, přičemž policie byla o tomto jeho pobytu podle jeho slov informována den předem prostřednictvím jeho zástupců.
Primátor vyjádřil velké překvapení nad tím, že po něm úřady vyhlásily pátrání, když věděly, kde se nachází. Zdůraznil, že ho do té doby nikdo z policie nekontaktoval a žádnou zprávu neobdržel ani jeho právní zástupce.
Wolf dodal, že je po celou dobu pobytu normálně dostupný na svém mobilním telefonu a do úřadu se plánuje vrátit v průběhu příštího týdne. Jeho obhájce Filip Petráš již avizoval, že bude požadovat okamžité stažení klienta z databáze hledaných osob a podá proti postupu oficiální stížnost.
Verzi o řádné dovolené potvrdilo také samotné vedení karvinské radnice. Primátor údajně čerpá volno ve stejném termínu každý rok, a to bezprostředně po skončení městských slavností Dny Karviné, které se letos konaly v polovině června. Úřad zároveň potvrdil, že Wolf bude opět normálně přítomen na svém pracovišti v příštím týdnu.
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Zdroj: Libor Novák