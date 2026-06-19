Počasí: Meteorologové vydali výstrahu před silnými vedry a bouřkami

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před vlnou veder a silnými bouřkami, které zasáhnou Českou republiku během nadcházejícího víkendu.
Již během pátku začnou teploty na mnoha místech v Čechách a na většině území Moravy a Slezska stoupat nad 31 °C. V oblastech Polabí a Poohří mohou teploměry ojediněle ukázat i hodnoty přesahující 34 °C. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc po celé toto období panovat výrazné dusno.
Během soboty a neděle budou tropické teploty nad 31 °C pokračovat na většině území státu. Meteorologové proto upravili původní varování a rozšířili druhý stupeň výstrahy před teplotami nad 34 °C, který dříve platil jen pro sobotu, také na nedělní den. Tyto extrémní teploty zasáhnou zejména jih Moravy a místy se objeví také v severní polovině Čech.
Vysoké teploty v kombinaci s vlhkostí výrazně destabilizují atmosféru, což vytvoří ideální podmínky pro vznik silných bouřek, přestože se nad střední Evropou bude udržovat tlaková výše bez výrazných dynamických prvků.
V odpoledních a večerních hodinách se budou o víkendu tvořit méně organizované lokální bouřky. Ty vzniknou nejdříve v horských oblastech a následně se rozšíří do dalších míst, přičemž výstraha bude platit po oba dny od poledne až do půlnoci.
Bouřková činnost se bude týkat především Čech a západní části Moravy. Ačkoliv nepůjde o plošný jev, lokálně mohou být tyto bouřky velmi intenzivní. Doprovázet je mohou přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů, v ojedinělých případech i vyššími, dále kroupy a nárazy větru o rychlosti kolem 75 kilometrů za hodinu.
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Zdroj: Libor Novák