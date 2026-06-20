Víkend přinese do České republiky velmi horké a dusné počasí, které budou doprovázet přeháňky a místy i silné bouřky.
V sobotu bude zpočátku jasno až polojasno, během dne však musíme počítat s přechodným nárůstem oblačnosti. Postupně se zejména na území Čech objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou být lokálně velmi intenzivní. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na tropických 31 až 36 °C, přičemž na horách v tisíci metrech se budou pohybovat kolem 27 °C.
Přes den bude vát slabý jižní vítr s rychlostí do 4 m/s, na Moravě mírný do 6 m/s, avšak v bouřkách přechodně výrazně zesílí. Podle meteorologů mohou tyto bouřky přinést kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 75 km/h a přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm, výjimečně i vyššími. Rozptylové podmínky budou celkově dobré, pouze v ranních a večerních hodinách se mohou přechodně zhoršit na mírně nepříznivé.
Noc na neděli bude teplá, kdy nejnižší teploty klesnou na 21 až 16 °C. Samotný nedělní slunovrat bude pokračovat v horkém a dusném duchu s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se opět místy vytvoří přeháňky nebo bouřky, které budou hrozit zejména v Čechách, kde mohou dosáhnout silné intenzity.
Přes den teploty dosáhnou 30 až 35 °C, o něco chladněji bude na severovýchodě území, kde meteorologové očekávají 28 až 32 °C. Vítr zůstane slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů s rychlostí do 4 m/s, ale v místech s bouřkovou činností opět prudce zesílí. Také v neděli mohou bouřky doprovázet kroupy, silné poryvy větru kolem 75 km/h a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm, v případě opakovaných bouřek nad jedním územím i více.
Související
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu před silnými vedry a bouřkami
Tropy i bouřky. Počasí do konce týdne bude typicky letní
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání
před 2 hodinami
Počasí přinese o víkendu do Česka tropickou noc i silné bouřky
včera
Myslí si, že je silnější než Napoleon či Hitler. Trump se považuje za nejmocnějšího muže v dějinách
včera
Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Odjel si na dovolenou
včera
V Kongu unesli matku s dcerou nakažené ebolou. Policie chrání těla mrtvých střelbou
včera
Trump způsobil další diplomatický skandál. Urazil a naštval celou Itálii
včera
Zelenskyj: Putin slábne, Rusko může své útoky proti Ukrajině zesílit
včera
Hormuzským průlivem začaly proplouvat první lodě s ropou, minám navzdory
včera
Mírové rozhovory mezi USA a Íránem se zhroutily kvůli Izraeli
včera
Počasí: Meteorologové vydali výstrahu před silnými vedry a bouřkami
včera
Moskvu po ničivém ukrajinském útoku pokryl ropný déšť
včera
Vance se tvrdě pustil do Izraele: Trump je na celém světě váš jediný spojenec
včera
Vance do Švýcarska neletí. Dnešní mírové rozhovory s Íránem byly na poslední chvíli zrušeny
včera
Moskva selhala. Mohutný ukrajinský útok rezonuje Ruskem, nespokojenost lidí roste
včera
Tropy i bouřky. Počasí do konce týdne bude typicky letní
18. června 2026 22:02
Na Hradě budou k vidění korunovační klenoty. První uvidí výstavu školáci
18. června 2026 21:16
Čechům se vzdálil postup ze skupiny. Pasivitou ztratili nadějně rozehraný zápas s JAR
18. června 2026 20:49
Víkendová předpověď počasí slibuje i bouřky. Hrozit mají i v úvodu dalšího týdne
18. června 2026 20:01
Olomouc se rozloučila se statečnou Mašínovou. Bratr z USA nepřijel
18. června 2026 18:28
Smír ukončil spor ohledně filmu Sbormistr. Dohodu potvrdil soud
Kauza úspěšného filmu Sbormistr, jehož televizní vysílání na jaře zastavil soud, končí. Obě strany sporu se dohodly na smíru, podrobnosti ale nejsou známé. Diváci tak v této chvíli nevědí, zda se odvysílání snímku na obrazovkách ČT dočkají.
Zdroj: Jan Hrabě