Počasí přinese o víkendu do Česka tropickou noc i silné bouřky

Libor Novák

20. června 2026 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Víkend přinese do České republiky velmi horké a dusné počasí, které budou doprovázet přeháňky a místy i silné bouřky.

V sobotu bude zpočátku jasno až polojasno, během dne však musíme počítat s přechodným nárůstem oblačnosti. Postupně se zejména na území Čech objeví přeháňky nebo bouřky, které mohou být lokálně velmi intenzivní. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na tropických 31 až 36 °C, přičemž na horách v tisíci metrech se budou pohybovat kolem 27 °C.

Přes den bude vát slabý jižní vítr s rychlostí do 4 m/s, na Moravě mírný do 6 m/s, avšak v bouřkách přechodně výrazně zesílí. Podle meteorologů mohou tyto bouřky přinést kroupy, nárazy větru o rychlosti kolem 75 km/h a přívalové srážky s úhrny ojediněle kolem 40 mm, výjimečně i vyššími. Rozptylové podmínky budou celkově dobré, pouze v ranních a večerních hodinách se mohou přechodně zhoršit na mírně nepříznivé.

Noc na neděli bude teplá, kdy nejnižší teploty klesnou na 21 až 16 °C. Samotný nedělní slunovrat bude pokračovat v horkém a dusném duchu s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se opět místy vytvoří přeháňky nebo bouřky, které budou hrozit zejména v Čechách, kde mohou dosáhnout silné intenzity.

Přes den teploty dosáhnou 30 až 35 °C, o něco chladněji bude na severovýchodě území, kde meteorologové očekávají 28 až 32 °C. Vítr zůstane slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů s rychlostí do 4 m/s, ale v místech s bouřkovou činností opět prudce zesílí. Také v neděli mohou bouřky doprovázet kroupy, silné poryvy větru kolem 75 km/h a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm, v případě opakovaných bouřek nad jedním územím i více.

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