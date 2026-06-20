Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání

Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, Řád bílé orlice. Tento krok přichází poté, co Zelenskyj schválil přejmenování jedné z jednotek ukrajinské armády po Ukrajinské povstalecké armádě (UPA). Polská hlava státu zdůraznila, že toto rozhodnutí není namířeno proti ukrajinskému lidu ani neznamená změnu ve strategickém směřování polské bezpečnostní politiky.
Krok polského prezidenta vyvolal v Polsku širokou odezvu napříč politickým spektrem a vedl například k tomu, že bývalý prezident Lech Walesa odmítl dál nosit odznak s ukrajinskou vlajkou.
Podle Varšavy jsou nacionalisté z UPA zodpovědní za masakry na Volyni z let 1943 až 1945, při kterých zahynulo přibližně 100 000 Poláků. Kyjev se dříve hájil tím, že název vybrali samotní vojáci na počest boje proti Moskvě a neměli v úmyslu Polsko urazit.
Zrušení vyznamenání, které Zelenskému v roce 2023 udělil předchozí polský prezident Andrzej Duda, hrozí vyvoláním vážné diplomatické krize. Situace je o to citlivější, že rozhodnutí přichází jen několik dní před plánovanou konferencí o obnově Ukrajiny v Gdaňsku.
Zatímco ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha označil polský krok za strategickou chybu a nepřijatelnou eskalaci, polský premiér Donald Tusk vyzval oba prezidenty ke zklidnění emocí, protože vzájemný konflikt podle něj pouze těší Vladimira Putina.
Řád bílé orlice je nejstarší a vůbec nejvyšší polské státní vyznamenání, které se uděluje civilistům i vojákům za mimořádné zásluhy o vlast, nebo hlavám cizích států za rozvoj mezinárodních vztahů. Toto prestižní ocenění se uděluje pouze v jedné třídě a jeho symbolem je zlatý maltézský kříž s červeným smaltováním a bílou polskou orlicí s korunkou, který doplňuje osmicípá řádová hvězda a světle modrá velkostuha nošená přes rameno.
Vyznamenání oficiálně založil v roce 1713 polský král August II. Silný, i když první verze v podobě medaile se objevila již v roce 1705 k upevnění spojenectví v severní válce. Historie řádu byla velmi pohnutá a kopírovala osud samotného Polska, což znamenalo, že po dělení Polska na konci osmnáctého století byl řád začleněn do ruského carského systému a polská orlice byla umístěna na hruď ruského dvouhlavého černého orla.
K obnovení řádu v jeho původním významu došlo po první světové válce v roce 1921, kdy se stal symbolem nově nabyté nezávislosti a získal současné heslo Za vlast a národ. Během komunistické éry v letech 1948 až 1989 se v Polsku neuděloval a jeho kontinuitu udržovala pouze exilová vláda v Londýně, přičemž do oficiálního systému polských vyznamenání se vrátil v říjnu 1992. Mezi významné nositele tohoto řádu patří například papež Jan Pavel II., bývalý polský prezident Lech Wałęsa, spisovatelka Wisława Szymborská nebo bývalý český prezident Václav Havel.
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Karol Nawrocki , Polsko , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
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