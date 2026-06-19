Tropy i bouřky. Počasí do konce týdne bude typicky letní

Jsou před námi dny, kdy se v Česku pořádně ohřejeme. Potvrzuje to předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na zbytek probíhajícího týdne. Kromě vysokých teplot ale hrozí například i bouřky.
Dnešek bude horký a slunečný, ojedinělé přeháňky hrozí jen na horách na severu a severovýchodě republiky. Odpolední teploty dosáhnou tropických hodnot 30 až 35 °C, nižší budou na severovýchodě a východě, kde vystoupají na 28 až 31 °C.
"Víkend očekáváme na řadě míst také slunečný, ale hlavně v denních hodinách se mohou lokálně vytvářet přeháňky a bouřky, které budou setrvávat téměř bez postupu. Kromě přívalového deště s úhrny i kolem 35 mm bouřky mohou přinést i kroupy a silnější nárazy větru," upozornili meteorologové na sociální síti.
Víkendové noci budou velmi teplé, nejčastěji s teplotami od 16 do 21 °C. "I přes den bude horko - v sobotu 31 až 36 °C, v neděli 29 až 34 °C. Při relativně vysoké vlhkosti vzduchu navíc pocítíme dusno," dodali experti.
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Zdroj: Libor Novák