Alžbětu II. by dnešní svět znepokojoval, naznačil král Karel III.

Velkým dnem je dnešek pro Spojené království. Britové si totiž připomínají královnu Alžbětu, protože na úterý připadají její nedožité sté narozeniny. Její syn a současný král Karel III. v projevu při této příležitosti připomněl, jaká jeho matka byla.
Král v projevu předtočeném na zámku Balmoral ve Skotsku prohlásil, že jeho matka by nesouhlasila se současným stavem věcí ve světě. "Mnohé z doby, ve které nyní žijeme, by ji podle mě hluboce znepokojovalo," prohlásil panovník, aniž by specifikoval, zda myslí události v Británii anebo ve světě.
Karel III. připomněl, že Alžběta II. prožila pozoruhodný život plný změn, přesto v každé dekádě a navzdory všem změnám neochvějně sloužila lidem. Poukázal tak na fakt, že na trůn nastoupila již v únoru 1952 a zůstala na něm až do roku 2022, kdy zemřela.
Monarcha zmínil, že královna byla optimistkou, která věřila, že dobro vždy převládne. Sám se pak nechal slyšet, že si přeje lepší zítřky v míru, spravedlnosti, prosperitě a bezpečnosti. Král rovněž poznamenal, že spousta lidí si jeho matku pamatuje z osobních setkání, při nichž se na lidi usmívala a pronášela laskavá slova.
Královskému páru dnes bude představena finální podoba bronzové sochy královny Alžběty II., která má být umístěna v St James's Parku nedaleko Buckinghamského paláce v Londýně. Sochař Martin Jennings se inspiroval malbou z roku 1955.
Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.
