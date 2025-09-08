Princ Harry v pondělí dorazil z USA na krátkou návštěvu Velké Británie, která má jasně daný program. Vnuk zesnulé královny Alžběty II. nicméně nezapomněl na výročí jeho skonu, které připadá právě na dnešní den.
Harry podle informací britského deníku Guardian položil věnec a květiny na hrob královny Alžběty II., který se nachází v kapli svatého Jiří ve Windsoru. Podle americké CNN zatím není jasné, zdali se princ během krátké návštěvy setká s otcem. Nekomentoval to ani Buckinghamský palác.
Král a princ se naposledy setkali loni v únoru, kdy Harry dorazil do rodné země, aby se viděl s otcem, který krátce předtím oznámil, že se potýká s vážnou nemocí. Karel III. se momentálně nachází na skotském zámku Balmoral, kde tráví letní dovolenou. Pravidelně se ale vrací do metropole kvůli pokračující léčbě rakoviny.
Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.
Současný panovník je otcem prince Harryho, který opustil britskou královskou rodinu po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
Související
Udělal to pro děti. Princ Harry se vydal ve stopách princezny Diany
Karel III. je neoblomný. V plánech panovníka figuruje i princ Harry
Princ Harry , Královna Alžběta II. , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
před 1 hodinou
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
před 2 hodinami
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
před 3 hodinami
Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče
před 3 hodinami
Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala
před 4 hodinami
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Aktualizováno před 5 hodinami
Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30
před 5 hodinami
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
před 6 hodinami
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
před 7 hodinami
Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení
před 8 hodinami
Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok
před 9 hodinami
Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku
před 10 hodinami
Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník
před 11 hodinami
Střelba do vlastních řad: Meloniová tvrdě kritizuje EU, požaduje výrazné změny
před 12 hodinami
Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii
před 12 hodinami
Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti
před 13 hodinami
"Poslední varování, další už nebude." Trump zaslal Hamásu poslední výzvu
před 15 hodinami
Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku
včera
Rusko eskaluje útoky na Ukrajinu. Trump je připraven uvalit sankce
včera
Citelná rána Trumpovým plánům: USA mohou státům vracet miliardy dolarů
Americký federální odvolací soud rozhodl, že většina cel, která zavedl prezident Donald Trump, jsou nelegální, protože překračují jeho prezidentské pravomoci. Verdikt soudu potvrdil dřívější rozhodnutí Obchodního soudu Spojených států, který v květnu odmítl Trumpův argument, že mu zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocech (IEEPA) dává právo zavádět globální cla.
Zdroj: Libor Novák