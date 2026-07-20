Vláda schválila zákaz mobilů ve školách. Žáci ho nesmí mít o přestávkách ani v družině

Vláda na svém pondělním jednání jednomyšleně podpořila poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který usiluje o plošný zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení. Omezení se má týkat mateřských škol, základních škol a také nižších stupňů víceletých gymnázií. Podle ministra školství se kabinet k této zákonné úpravě rozhodl na základě vyhodnocení dat ze škol, z nichž vyplynulo, že dosavadní dobrovolný přístup nepřinesl dostatečné výsledky.
Nová pravidla by od dětí vyžadovala úplné odložení telefonů po celou dobu pobytu ve škole, tedy včetně přestávek, času stráveného ve školní jídelně nebo v družině. Zákaz však nemá být absolutní.
Výjimku tvoří situace, kdy mobilní telefon vyžadují zdravotní důvody žáka nebo jeho speciální vzdělávací potřeby. Zařízení bude možné využít rovněž přímo během výuky, pokud o tom rozhodne vyučující. Sppůsob uložení telefonů, například do uzamykatelných skříněk, ponechává předloha v kompetenci ředitelů škol.
Resort školství sice již v únoru rozeslal metodické pokyny pro úpravu školních řádů a rozvoj digitální gramotnosti, plošného omezení se však dosáhnout nepodařilo. Ministr Plaga upozornil, že i když má používání telefonů ve školním řádu upraveno většina škol, pouze polovina prvních stupňů základních škol je o přestávkách reálně zakazuje.
Právě omezení používání mobilů během přestávek označil za klíčový cíl změny. Poukázal přitom na studie i praxi ze škol, kde po zavedení zákazu děti více komunikují a věnují se pohybovým aktivitám místo sociálním sítím.
Kritiku ze strany dětského ombudsmana, který návrh označil za zbytečný, ministr školství odmítl. Doporučil mu prostudovat analytické materiály a navštívit školy, které již k omezení přstoupily. Podle Plagy zkušenosti z praxe ukazují, že po krátkém období adaptace se u dětí zlepšují reálné vztahy i celkový přístup ke školnímu prostředí.
Předložený poslanecký návrh neprošel běžným připomínkovým řízením, kvůli čemuž se k němu předem nemohly vyjádřit školy ani jejich zřizovatelé. Ministerstvo rychlou formu předložení zdůvodnilo snahou celý schvalovací proces maximálně urychlit. Návrh zákona pamatuje také na možnosti kázeňských postupů v případech, kdy žáci stanovená pravidla poruší.
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Zdroj: Libor Novák